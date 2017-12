DIRETTA / Bisceglie-Fondi (risultato finale 0-2) streaming video e tv: pontini corsari al Ventura

Diretta Bisceglie-Fondi: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 19^ giornata di Serie C

17 dicembre 2017

Diretta Bisceglie-Fondi, LaPresse

DIRETTA BISCEGLIE-FONDI (RISULTATO FINALE 0-2): PONTINI CORSARI AL VENTURA

Il Racing Fondi espugna il Ventura, la formazione di Mattei si impone per 2 a 0 ottenendo così la seconda vittoria consecutiva, tre punti preziosi come l'ossigeno per i puntini che in questa maniera si allontanano ulteriormente dalla zona play-out, battuta d'arresto pesante per la compagine di Zavettieri che perde ulteriore terreno in classifica. Nell'ultimo quarto di gara gli ospiti, forti del doppio vantaggio e della superiorità numerica, si limitano a gestire la situazione senza forzare i ritmi non avendo alcun bisogno di aumentare i giri del motore, visto che i padroni di casa sembrano assolutamente incapaci di rientrare in partita e non riescono nemmeno a trovare il gol della bandiera all'86' con Gabrielloni che si fa ipnotizzare da un commovente Elezaj. Nel recupero non succede nulla di significativo e allo scadere del 94' l'arbitro Raciti manda tutti sotto la doccia. (agg. di Stefano Belli)

PADRONI DI CASA IN DIECI, ESPULSO TOSKIC

Bisceglie-Fondi 0-2 a metà ripresa. Padroni di casa che potrebbero riaprire la contesa al 50' con Partipilo che si fa negare la rete dell'1-2 dall'intervento miracoloso di Elezaj che salva la situazione mettendo la palla in calcio d'angolo. Proprio nel momento migliore, però, i nerazzurri stellati rimangono in dieci uomini per l'espulsione di Toskic: rosso diretto per il numero 10 di Zavettieri che interviene in maniera scomposta e gratuita su Quaini, il direttore di gara che si trova a pochi passi non ha dubbi e gli indica la via verso gli spogliatoi. Si complicano maledettamente i piani per il Bisceglie che sotto di due gol e in inferiorità numerica rischia di andare incontro a un'autentica disfatta. (agg. di Stefano Belli)

I PONTINI RADDOPPIANO CON CORVIA

Il primo tempo di Bisceglie-Fondi va in archivio sul punteggio di 2 a 0 in favore dei pontini assoluti padroni del campo pur giocando in trasferta. Nel tentativo di ristabilire la parità i padroni di casa vengono infilati in contropiede dagli ospiti che al 23' raddoppiano con Corvia, a segno per la seconda domenica consecutiva. Nonostante il doppio vantaggio gli uomini di Zavettieri anche se la sfortuna si accanisce su di loro, come al 26' quando Azzi scheggia il palo e sul prosieguo dell'azione Elezaj salva su Montinaro. Da registrare l'ammonizione di Ezelaj che si attarda eccessivamente nel rinvio, la squadra di Mattei pensa già a gestire il risultato anche se c'è ancora tutto il secondo tempo da disputare. (agg. di Stefano Belli)

CORTICCHIA INGUAIA I PADRONI DI CASA

Al Ventura è cominciata la sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie C girone C tra Bisceglie e Racing Fondi, quando siamo giunti al ventesimo minuto del primo tempo il punteggio vede la formazione di Mattei avanti per 1 a 0. Gara condizionata dalla pioggia che sta cadendo incessantemente da diverse ore e che ha reso il terreno di gioco pesante e insidioso, i giocatori dovranno quindi prestare la massima attenzione per non farsi male. Al 7' prima palla gol del match appannaggio dei padroni di casa, Azzi in contropiede si invola verso la porta avversaria ma il suo tentativo non va a buon fine. Dall'altra parte, invece, sul capovolgimento di fronte successivo gli ospiti sbloccano la contesa con Corticchia che su assist di Lazzari trafigge Crispino col destro. Gara in salita per l'undici di Zavettieri che ha bisogno del sostegno dei suoi tifosi per ritornare in carreggiata, al quarto d'ora i nerazzurri stellati sfiorano il pari con Partilipo che non trova il tap-in vincente dopo la respinta di Elezaj sulla conclusione di Toskic. (agg. di Stefano Belli)

SI COMINCIA!

Idriz Toskic, centrocampista del Bisceglie, attraverso le colonne de La Gazzetta del Mezzogiorno ha presentato la sfida contro il Racing Fondi: "Quella in terra campana è stata una vittoria fondamentale che ci permette di stare un po' più tranquilli, ma guai ad abbassare la guardia proprio ora. La testa è già concentrata sull'ultimo impegno del girone d'andata in programma domenica al 'Ventura' con il Fondi, avversaria annunciata in grande forma e dotata di parecchi elementi esperti in attacco. Siamo pronti per un'altra bella prova da regalare ai tifosi". TuttoC.com ha intervistato in esclusiva il presidente del Racing Fondi, Antonio Pezone: "I numeri ci stanno dando ragione. Purtroppo c'è il grande rammarico di essere partiti male. Mi assumo la responsabilità di aver fatto scelte sbagliate, mi sono fatto offuscare dai nomi mentre serve chi fa gruppo. Devo elogiare il lavoro di questo staff formato da professionisti esemplari che possono ambire a piazze più importanti".

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non è prevista nessuna diretta tv del match Bisceglie Fondi, che invece sarà visibile in diretta streaming video su internet collegandosi al sito http://www.elevensports.it dove è possibile acquistare la partita al prezzo di 2,90 €.

I BOMBER

Bisceglie e Racing Fondi sono reduci entrambe da una vittoria in campionato. L'attaccante croato Ivan Jovanovic, classe 91' arrivato dal RNK Spalato, è la punta di diamante del Bisceglie. Con cinque reti siglate e un assist vincente è il miglior terminale a disposizione di una squadra che alterna prestazioni positive a negative. La compagine ospite, dopo un inizio di campionato davvero disastroso, ha iniziato, attraverso risultati positivi, a risalire la china. Grande protagonista il classe 84' Angelo Nolè che con quattro reti e due assist ha contribuito alla rinascita della sua squadra. Partita che si preannuncia estremamente equilibrata tra due compagini in ottima salute. Le due compagini vogliono rafforzare gli obiettivi stagionali attraverso una vittoria. (agg. Umberto Tessier)

LE STATISTICHE

Il Bisceglie ospita il Fondi: adesso è giunto il momento di analizzare i numeri stagionali delle due formazioni che si affronteranno per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Il Bisceglie in questo momento è in piena lotta play off come testimonia il nono posto occupato grazie a 23 punti messi da parte in virtù di sei vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte, per un bilancio di 16 gol fatti e 21 incassati. Il Fondi si trova invece leggermente più indietro con 18 punti conquistati grazie a quattro vittorie, sei pareggi e sette sconfitte, mentre il bilancio in fatto di reti è di 15 gol realizzati e 17 incassati. In casa la squadra pugliese ha fatto discretamente bene con 14 punti ottenuti su un massimo di 27 in palio, mentre il Fondi fuori casa ha manifestato enormi problemi, con una sola vittoria ottenuta in otto gare esterne. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I TESTA A TESTA

Sono due i precedenti della gara Bisceglie-Fondi che si gioca oggi nel Gruppo C della Serie C. Le due gare risalgono alla stagione 2015/16 quando il doppio match si disputò in Serie D. All'andata Bisceglie si impose col risultato di 2-0 tra le mura amiche, mentre nella gara di ritorno a Fondi il match terminò 1-1. Entrambe le squadre stanno vivendo di alti e bassi senza riuscire a trovare continuità. Bisceglie si trova in nona posizione e dopo aver raccolto un punto in tre partite è tornata a vincere nell'ultimo turno quando è andata in casa della Casertana a raccogliere un importantissimo 1-0. Gli ospiti anche venivano da un periodo complesso con appena due punti in tre partite e sono tornati a fare bene nell'ultimo turno grazie a un 3-0 messo a segno contro l'Akragas tra le mura amiche. Questo ultimo risultato ha permesso di uscire dalla zona retrocessione che rimane comunque solo di tre punti sotto. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Bisceglie-Fondi, diretta dall'arbitro Francesco Raciti della sezione di Acireale, è in programma domenica 17 dicembre 2017 alle ore 16.30, la partita che si disputerà presso l'impianto "Gustavo Ventura" sarà valevole per la diciannovesima e ultima giornata d'andata del girone C di Serie C 2017-18. Sarà la squadra di Nunzio Zavettieri a fare gli onori di casa: i nerazzurri stellati sono a caccia della seconda vittoria consecutiva, dopo aver espugnato il campo della Casertana il Bisceglie vuole tornare tra le prime cinque della classifica, per farlo l'unica opzione disponibile è quella dei tre punti, sperando di poter contare sul supporto dei tifosi che assieperanno gli spalti.

Dall'altra parte abbiamo gli ospiti, da quando Antonello Mattei ha ereditato la guida tecnica della squadra da Giuseppe Giannini il campionato del Fondi ha preso una piega completamente diversa, risalendo dal fondo (scusate il gioco di parole) della classifica fino a tirarsi fuori (almeno per il momento) dalla zona play-out, anche grazie all'ultimo successo ottenuto ai danni dell'Akragas sempre più ultimo in graduatoria dopo i tre punti di penalizzazione inflitti dalla federazione per violazioni amministrative. Dall'inizio del campionato il Fondi ha vinto solamente una volta in trasferta quando vinse per 3 a 1 in casa della Fidelis Andria, tra le mura amiche del Ventura il Bisceglie ha ottenuto quattro delle sue sei vittorie.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BISCEGLIE FONDI

Cerchiamo di capire quali potrebbero essere le formazioni che faranno il loro ingresso in campo dal primo minuto. Per quanto riguarda i padroni di casa, in porta non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza di Crispino; i quattro di difesa dovrebbero essere i terzini Migliavacca e Giron e i centrali Markic e Jurkic che fungeranno da cani da guardia all'interno della propria area di rigore; la linea mediana dovrebbe essere competenza di Vrdoljak, Risolo e Martinez, non è escluso a priori un impiego di Boljat e Toskic che probabilmente entreranno in azione durante la seconda frazione di gioco; la punta centrale Jovanovic guiderà il tridente d'attacco che sarà completato dalle ali Partipilo e Azzi. A meno di ripensamenti gli ospiti risponderanno con Elezaj in mezzo ai pali e dietro alla linea di difesa a tre formata da Vastola, Ghinassi e Tommaselli; Mattei sarà obbligato a fare qualche cambiamento a centrocampo, considerata la squalificata di De Martino il 20enne Vasco avrà la possibilità di indossare una maglia da titolare e di completare il reparto assieme a Ricciardi, Corticchia e Quaini; Lazzari e De Sousa dovrebbero essere i partner d'attacco di De Sousa, punta centrale.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

La maggior parte delle volte il tecnico del Bisceglie, Zavettieri, ha sfoggiato un 4-3-3 anche se qualche volta è capitato che passasse al 3-4-3 (3-4-2-1); più versatile, invece, l'allenatore del Racing Fondi, Mattei, che ci ha abituati a moduli diversi a seconda delle circostanze. Gli unici due precedenti tra le due squadre risalgono alla stagione 2015-16: 2 a 0 per il Bisceglie all'andata, 1-1 al ritorno.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Bisceglie viene dato leggermente per favorito rispetto al Fondi: l'1 dei nerazzurri stellati è caratterizzato da una quota di 2,15 su WilliamHill mentre il risultato di parità garantisce una vincita pari a 3,25 la posta in palio, con Bet365 che alza la quota a 3,75 per la vittoria esterna del Fondi. Entrambe le squadre hanno una bassa media gol, motivo per cui le agenzie di betting hanno fissato per l'Over (2,39) una quota più alta rispetto all'Under (1,53). Betclic valuta intorno a 6,00 la quota per il risultato esatto di 1-1.

