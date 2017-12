Bologna Juventus/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bologna Juventus: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Dall'Ara, valida per la diciassettesima giornata della Serie A

17 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Bologna Juventus, Serie A 17^ giornata (Foto LaPresse)

Bologna Juventus sarà diretta da Luca Banti: siamo nella diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 e allo stadio Dall’Ara si gioca domenica 17 dicembre alle ore 15:00. I bianconeri sembrano aver preso un bel ritmo, anche se hanno pareggiato in casa contro l’Inter mancando la possibilità di operare il sorpasso e prendersi la vetta della classifica; rispetto all’inizio della stagione sono comunque più attenti difensivamente, ma devono ancora limare qualcosa a livello di freddezza e cinismo sotto porta. Il Bologna è certamente un cliente scomodo, perchè in casa gioca davvero molto bene e ha già dato modo di poter impensierire tutti: lo ha fatto contro il Napoli, lo ha fatto contro l’Inter, lo ha anche fatto contro il Milan. Dunque una partita che la Juventus non deve sottovalutare: in passato proprio l’ottimo rendimento contro le medio-piccole ha fatto la differenza nel prendersi i sei scudetti consecutivi, e quest’anno con la situazione molto più equilibrata i punti potrebbero valere anche di più.

BOLOGNA JUVENTUS, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Bologna Juventus si può seguire in diretta tv sul satellite a pagamento (canali Sky Sport e Sky Calcio 1, in questo secondo caso il codice d’acquisto è 410518) oppure sulla pay tv del digitale terrestre ai canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD; su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone potrete attivare (senza costi aggiuntivi) il servizio di diretta streaming video grazie alle due applicazioni Sky Go e Premium Play. Inoltre attenzione ai programmi Diretta Gol: su Sky Super Calcio e su Premium Calcio 1 (anche in HD) sono mandati in onda in tempo reale tutti i gol e le fasi salienti delle partite che si giocano alle ore 15 di domenica.

IL CONTESTO

Il Bologna ha perso cinque delle ultime otto partite, ma in mezzo ha infilato le vittorie contro Verona e Sampdoria e il pareggio contro il Cagliari; 7 punti che sono stati utili per arrivare a ridosso della zona Europa League e per chiudere forse definitivamente i conti con la salvezza. Resta la sensazione, come nelle ultime stagioni, che i felsinei non riescano a fare il salto di qualità per arrivare davvero in alto; tuttavia un campionato fatto di 6 vittorie e 3 pareggi nelle prime 16 partite è assolutamente di livello per una squadra che come principale obiettivo ha quello della permanenza continua in Serie A, provando eventualmente a migliorare record di punti o posizione alla fine della stagione.

La Juventus non ha subito gol nelle ultime tre partite (cinque contando anche la Champions League), ma lo 0-0 contro l’Inter ha rappresentato la fine di una striscia record di 44 partite con almeno un gol in Serie A; come detto in precedenza, rispetto a un inizio di stagione balbettante (al netto delle sei vittorie per aprire il campionato), i bianconeri oggi appaiono già più costanti e performanti. Fuori casa hanno vinto cinque volte, tra queste affermazioni ci sono quelle contro Milan e Napoli che possono fare la differenza ma prima di chiudere l’andata i campioni d’Italia giocheranno ancora contro la Roma, e al ritorno avranno giallorossi e Lazio, così come l’Inter, in trasferta.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS

Due in dubbio per Roberto Donadoni: si tratta di Ibrahima Mbaye e Palacio. Il primo dovrebbe comunque accomodarsi in panchina per lasciare spazio a Torosidis, il secondo invece proverà a stringere i denti ma in caso di forfait aprirà le porte della formazione titolare a Okwonkwo, che parte favorito su Falletti e Krejci. Il resto dovrebbe essere invariato: l’ex Mirante, che di Buffon è stato vice in Serie B, andrà in porta con Helander e Giancarlo Gonzalez al centro della difesa e Masina che viene schierato a sinistra. Torna Andrea Poli a centrocampo: sarà una delle due mezzali, con Donsah che invece partirà dall’altro lato del campo e Pulgar che ancora una volta dovrebbe essere il playmaker dal quale far passare i palloni. Nel tridente volano verso la conferma Verdi e Destro: attenzione a entrambi, il marchigiano in particolare sembra essere entrato in forma e lo ha già dimostrato con un gol e un assist nelle ultime due giornate.

Nella Juventus forfait di Buffon che per la seconda partita consecutiva (terza, se si considera la trasferta di Atene) lascia la porta a Szczesny (potrebbe andare in panchina), e forse di Chiellini con Rugani che appare favorito per prenderne il posto, giocando insieme a Benatia al centro dello schieramento difensivo che prevede De Sciglio e Alex Sandro. A centrocampo invece Khedira e Pjanic restano favoriti (ma il tedesco alla fine potrebbe essere soppiantato da Marchisio, che avrebbe già dovuto giocare contro l’Inter); Cuadrado giocherà largo a destra e Mandzukic è in ballottaggio per una maglia con Douglas Costa, Dybala andrà a supporto di Higuain. Vive anche le ipotesi del 4-3-3 o del 3-4-3: in questo caso rischia Dybala e il centrocampista in più potrebbe essere Matuidi.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ chiaramente la Juventus a partire con i favori del pronostico al Dall’Ara: lo conferma anche l’agenzia di scommesse Snai che ha fornito le quote per la sfida di Serie A. Il segno 1 per la vittoria interna del Bologna vale 7,00; siamo invece a un valore di 45,0 per il pareggio (per il quale naturalmente dovrete giocare il segno X) mentre per la vittoria della Juventus, identificata dal segno 2, il vostro guadagno sarebbe di 1,45 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto puntando sulla partita.

