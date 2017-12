Brescia-Cittadella/ Streaming video, diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Brescia Cittadella info streaming video e tv: si sfideranno alle ore 15 per la 19^ giornata di Serie B. Probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Brescia, la curva dello stadio "Rigamonti" (LaPresse)

Brescia Cittadella sarà diretta dall'arbitro Riccardo Ros della sezione AIA di Pordenone. Le due formazioni si sfideranno alle ore 15 allo stadio “Mario Rigamonti” in un incontro valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B. Il match che vedrà di fronte lombardi e veneti è uno degli appuntamenti più interessanti del prossimo weekend calcistico della cadetteria, non solo per via del torneo di testa che sta disputando la formazione allenata da Roberto Venturato ma anche per il blasone dei padroni di casa di Pasquale Marino, attardati nei bassifondi della classifica ma desiderosi di risalire la china.

Infatti, il Brescia attualmente occupa la sedicesima posizione in graduatoria, dopo aver raccolto 21 punti in 18 giornate, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e ben 7 sconfitte: le “Rondinelle”, anche se fuori dalla zona-retrocessione, hanno comunque un margine troppo esiguo sul trio formato da Foggia, Pro Vercelli e Ternana, appaiate a 18 punti e quindi il match contro i padovani sarà fondamentale per scacciare provvisoriamente via l’incubo di essere invischiati nuovamente nella lotta per non retrocedere. Dal canto suo, invece, il Cittadella ha avuto un avvio-sprint di campionato e ha guardato tutti dall’alto in basso prima di una flessione: comunque, con 28 punti i ragazzi di Venturato sono quarti, ma a sole 4 lunghezze dal primo posto e a una sola da Empoli e Bari che occupano in coppia la terza posizione: dare continuità anche ai risultati lontano dal “Piercesare Tombolato” potrebbe rappresentare per i granata la svolta della stagione e la conferma che si potrà lottare anche per la promozione in A.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE BRESCIA-CITTADELLA

La gara tra Brescia e Cittadella sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky dato che l’appuntamento per tutti gli appassionati di calcio sarà questa domenica su Sky Calcio 6 (ore 15), canale 256 in HD. Inoltre, per chi volesse seguire la partita in streaming video, sarà disponibile la diretta attraverso l’applicazione Sky Go (che non prevede costi aggiuntivi per coloro che sono già abbonati). Infine, c’è anche la possibilità di seguire gli aggiornamenti attraverso il programma Diretta Gol Serie B con le immagini da tutti i campi coinvolti nel lungo pomeriggio di calcio.

IL CONTESTO

Ma in che condizioni di forma arrivano Brescia e Cittadella a questo match in programma domenica pomeriggio? Per quanto riguarda i padroni di casa, nell’ultimo turno è arrivata una secca sconfitta (2-0) sul campo del Frosinone mentre, in precedenza, col medesimo risultato le “Rondinelle” avevano regolato la Salernitana tra le mura amiche: quella del 2 dicembre è stata peraltro la prima vittoria dei lombardi dopo una serie di quattro uscite caratterizzate da due pareggi e due sconfitte, equamente distribuite tra casa e trasferta. I padovani, invece, sono reduci dal 2-2 casalingo contro un Avellino rimasto pure in 10, ma la settimana prima c’era stata la brillante affermazione a domicilio col Foggia (1-3) che, tra l’altro, aveva fatto seguito al clamoroso 3-0 rifilato alla capolista Palermo alla “Favorita” e al 2-1 maturato al “Tombolato” contro la Salernitana.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-SALERNITANA

Passando ad analizzare le probabili formazioni che scenderanno in campo questo weekend al “Mario Rigamonti” si vede come entrambi i tecnici non sono intenzionati a variare quelli che sono i rispettivi assetti tattici oramai collaudati. In casa biancoazzurra, Marino infatti dovrebbe schierare il suo Brescia col 3-4-3 in cui tra i pali sarà confermato Minelli, protetto da un pacchetto difensivo a tre formato da Coppolaro, Somma e Lancini. In mediana, invece, ecco Pepin e Martinelli, mentre gli esterni saranno Cancellotti e Furlan; in avanti, infine, spazio ancora a Caracciolo al centro dell’attacco, con Torregrossa e Bisoli a suoi lati.

Il Cittadella di Venturato dovrebbe invece rispondere con un 4-3-1-2 a rombo che vedrà in porta Paleari, dietro una linea di difesa a quattro con Salvi, Scaglia, Varnier e Benedetti. A centrocampo, a Iori saranno affidate le chiavi della regia, con Pasa e Schenetti al suo fianco, mentre Chiaretti agirà da trequartista alle spalle di Kouame e Litteri.

LA CHIAVE TATTICA

Brescia e Cittadella sono due formazioni che, al di là delle rispettive posizioni di classifica, tendono a prediligere una precisa identità tattica, senza “adeguarsi” all’avversario di turno e facendo leva sulla forza del collettivo più che i singoli nomi. Ad ogni modo, i lombardi affideranno le proprie speranza di successo all’intramontabile Andrea Caracciolo, uno dei bomber storici della Serie B e l’ancora di salvezza a cui si aggrappa Marino per tenere in linea di galleggiamento i suoi. Il Cittadella, invece, punterà ancora una volta su un sistema di gioco mandato a memoria e tra i più gradevoli della cadetteria, anche se è innegabile che il radar di Iori in mezzo al campo e le fiammate di Chiaretti saranno decisive per innescare la coppia d’attacco di Venturato.

PRONOSTICO E QUOTE

Andando infine a dare un’occhiata alle proposte dei bookmakers per la sfida tra Brescia e Cittadella si vede come venga data una leggerissima preferenza ai lombardi, forse unicamente per via del fattore-campo: il segno “1” è infatti quotato a 2.65 da Bwin, mentre l’affermazione esterna dei veneti sarebbe pagherebbe 2.90 volte la giocata con Unibet; infine, da non sottovalutare la proposta per il pareggio, dato che scommettere sul segno “X” con WIlliam Hill garantirebbe un moltiplicatore di 3.20 per la propria “bolletta”. Sul fronte delle scommesse di Under e Over, invece, la prima possibilità viene pagata 1.75 dalla Snai, mentre l’altra evenienza (ovvero che vengano segnati almeno tre gol entro il novantesimo) è proposta a un interessante 2.15 sempre da Willam Hill.

