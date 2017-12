Catanzaro-Paganese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catanzaro-Paganese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 19^ giornata di Serie C

17 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Catanzaro-Paganese, LaPresse

Catanzaro-Paganese, diretta dall'arbitro Andrea Capone della sezione di Palermo, è in programma allo stadio Ceravolo, il calcio d'inizio è previsto per le ore 16.30 di domenica 17 dicembre 2017. Prosegue la rincorsa del Catanzaro ai piani alti della classifica: le ultime due vittorie ottenute contro Sicula Leonzio e Fondi hanno consentito alle Aquile del Sud di entrare in zona play-off, l'obiettivo per la compagine di Dionigi è quello di rimanerci e magari guadagnare qualche altra posizione visto che in questo momento si trovano comunque ad appena 2 lunghezze di margine sull'undicesima che è la Juve Stabia.

Ben altre ambizioni per gli ospiti, imbattuti da tre gare e che stanno cercando di ritornare a galla e di avvicinarsi a quel quindicesimo posto che vorrebbe dire salvezza diretta a fine stagione. Al momento sono tre i punti che separano la Paganese dalla Reggina, bisognerà dare continuità ai risultati positivi ottenuti contro Fondi, Sicula Leonzio e Lecce per rimanere aggrappati alle dirette rivali come Andria e Casertana. Sebbene il Catanzaro in casa sia un osso duro da affrontare, considerando che tra le mura amiche del Ceravolo la squadra di Dionigi ha racolto 17 dei 24 punti fin qui totalizzati, tuttavia la Paganese ha ottenuto in trasferta il doppio dei punti raccolti nelle gare interne.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la diretta tv di Catanzaro-Paganese poiché Eleven Sports che detienei diritti per la trasmissione di tutte le gare della regular season di Serie C le trasmette in diretta streaming video su internet attraverso la propria piattaforma, con la possibilità di comprare il singolo evento a 2,90 €.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CATANZARO PAGANESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo potrebbero essere le seguenti: in porta ci sarà Nordi a fare buona guardia in mezzo ai pali, mentre in difesa i tre centrali saranno Sirri, Riggio e Gambaretti; a centrocampo sicuramente non ci sarà Onescu, espulso nell'ultima gara e che dovrà scontare una squalifica di due giornate, al suo posto ci sarà Maita, a completare il reparto Benedetti, Spighi e Marin; le due ali che affiancheranno la prima punta Letizia saranno Falcone e Kanis. Nelle fila degli ospiti avremo Gomis in porta, la difesa sarà composta dai terzini Destro e Della Corte che affiancheranno i centrali Piana e Carini; a centrocampo nessun dubbio sulle riconferme di Tascone e Bensaja mentre l'ultimo posto a disposizione se lo contenderanno Ngamba e Baccolo; per il tridente d'attacco si ipotizza l'impiego di Cesaretti, Scarpa e Regolanti.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I due mister, Dionigi e Favo, dovrebbero adottare moduli simili al loro: spesso e volentieri i padroni di casa si dispongono secondo un 3-4-3 mentre gli ospiti solitamente usano un 4-3-3. Dal 2011 a oggi il bilancio degli scontri diretti è di sette successi per il Catanzaro, due vittorie per la Paganese e tre pareggi.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker tendono a sbilanciarsi in favore dei padroni di casa: su Unibet l'1 del Catanzaro viene offerto con una quota di 2,00 mentre WilliamHill alza la vincita a 3,20 in caso di X, Bet365 strizza l'occhio agli scommettitori più audaci proponendo il 2 della Paganese a una quota di 4,00. Le due squadre non hanno un potenziale offensivo devastante e ciò ha suggerito a Unibet di proporre per l'Over (2,10) una quota leggermente più alta rispetto all'Under (1,65) con Betclic che ha fissato a 8,00 la quota per il risultato esatto di 2 a 1 in favore della formazione allenata da Dionigi.

