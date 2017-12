Classifica Serie B/ Risultati 19^ giornata: il Pescara liquida il Novara con Brugman!

Classifica Serie B, risultati 19^ giornata: il campionato cadetto prosegue domenica. Brescia e Cittadella pareggiano al Rigamonti, il Pescara di Zeman batte il Novara con Brugman

17 dicembre 2017 - agg. 17 dicembre 2017, 19.24 Claudio Franceschini

Classifica Serie B, risultati 19^ giornata (Foto LaPresse)

Il Pescara si prende la posta piena in Serie B: nel posticipo che chiude la diciannovesima giornata del campionato cadetto, gli abruzzesi battono il Novara per 1-0. Arriva presto la rete decisiva: la segna Gaston Brugman al 22’ minuto di gioco. Il Novara ci prova: manda in campo Macheda, Chaija e Ronaldo Pompeu da Silva per Da Cruz, Casarini e Orlandi ma il Pescara resiste e idealmente torna anche ad avvicinare i playoff, anche se questa vittoria è ovviamente molto più importante per il modo in cui il Delfino abbandona la zona retrocessione avvicinando ancor più la salvezza. Interessante invece il fatto che Zdenek Zeman non abbia cambiato nulla nella sua formazione: gli undici che hanno iniziato la partita sono gli stessi che l’hanno anche conclusa, quel che conta per il tecnico boemo è di essere finalmente tornato a vincere. Dunque si chiude con 22 gol il bilancio della diciannovesima giornata di Serie B: qualcosa meno della media stagionale, ma le emozioni non sono mancate nemmeno in questa giornata. (agg. di Claudio Franceschini) RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B (19^ GIORNATA)

BRESCIA E CITTADELLA PAREGGIANO

Finisce 1-1 il primo dei due posticipi in Serie B: Brescia e Cittadella non si fanno del male e con i gol messi a segno da Ernesto Torregrossa (21’) e Manuel Iori (56’) si prendono un punto a testa, utile sicuramente alle Rondinelle che muovono la classifica nella zona calda. Il Cittadella sperava in qualcosa di più, ma avendo giocato giovedì sera in Coppa Italia si può comunque accontentare di aver pareggiato su un campo ostico: i veneti restano agganciati al treno playoff anche se non riescono a portarsi allo stesso livello dell’Empoli. Tra poco però si torna a giocare: il pareggio del Brescia è una buona occasione per Pescara e Novara, che allo stadio Adriatico sono in campo in una partita che può valere molto in termini di permanenza in Serie B. Si tratta di due squadre che hanno talento e rose competitive, ma che in questo girone di andata non hanno trovato continuità; adesso possono provare a rialzare la testa, una posizione nei playoff non è certamente un’utopia ma bisognerà avere il passo più regolare. Noi dunque diamo subito la parola al campo e ci mettiamo comodi: non vediamo l’ora di stare a vedere come andranno le cose tra Pescara e Novara, che finalmente stanno per calcare il terreno di gioco mettendo fine alla diciannovesima giornata del campionato di Serie B. (agg. di Claudio Franceschini)

INIZIA BRESCIA CITTADELLA

Prende il via la prima partita della domenica in Serie B: allo stadio Rigamonti il Brescia ospita il Cittadella. Come abbiamo già detto, le rondinelle hanno bisogno di punti per uscire dalla zona calda della classifica mentre i veneti vogliono restare agganciati alla zona playoff, dove di fatto rimangono dall’inizio dello scorso campionato dimostrando una grande continuità. Il Brescia può sicuramente approfittare del fatto che il Cittadella in settimana ha giocato gli ottavi di Coppa Italia: privilegio guadagnato grazie al sorprendente 2-0 di Ferrara - in precedenza la squadra di Roberto Venturato si era imposta a Bologna con un sonante 3-0 - ma allo stadio Olimpico le cose sono ovviamente cambiate e la Lazio ha avuto la meglio con un netto 4-1. Per il Cittadella solo la soddisfazione di segnare il gol della bandiera, nel finale del primo tempo, con Paolo Bartolomei; purtroppo il risultato era già sul 3-0 in favore dei biancocelesti. Un Cittadella che in ogni caso è uscito a testa alta dal torneo, e adesso torna a concentrarsi esclusivamente sul campionato dove vuole provare a fare il passo in più e andare a competere per la promozione diretta, fermo restando che anche la seconda qualificazione consecutiva ai playoff non sarebbe affatto male per questo club. Riusciranno i veneti a vincere a Brescia, o il fattore campo sarà importante e decisivo per i lombardi? Per scoprirlo non ci resta che metterci comodi e dare la parola al campo: finalmente si comincia a giocare!

I NUMERI DELLA 19^ GIORNATA

In attesa di conoscere i risultati dei due posticipi di Serie B, andiamo a vedere quali sono stati i numeri del turno per le partite che si sono giocate fino a qui. Sono 19 i gol realizzati: la media è inferiore a quella che si è tenuta nell’arco della stagione, soprattutto “a causa” dello 0-0 del Tardini tra Parma e Cesena e e della vittoria del Palermo per 1-0 contro la Ternana. Le gare in cui si è segnato di più sono quella dello Zaccheria - pareggio per 2-2 tra Foggia e Venezia - e quella del Curi, dove il Bari ha fatto il colpo grosso battendo il Perugia. A questo proposito va detto che le vittorie esterne sono state tre: oltre a quella in Umbria, il doppio 2-0 con cui Salernitana e Spezia hanno vinto, rispettivamente, sui campi di Entella e Pro Vercelli. Ben cinque invece i pareggi: è un 1-1 il risultato più frequente nella diciannovesima giornata, arrivato allo Zini (Cremonese-Empoli), al Partenio (Avellino-Ascoli) e al Cabassi (Carpi-Frosinone). Soltanto il Palermo è riuscito a vincere in casa in questa giornata; Brescia e Pescara proveranno ad emulare i rosanero. Per quanto riguarda i singoli, da segnalare le doppiette di Gianmarco Zigoni e Cristian Galano; due gli espulsi di giornata, ovvero Alessio Sabbione del Carpi e Joseph Minala della Salernitana. (agg. di Claudio Franceschini)

I POSTICIPI DI DOMENICA

Si fa sempre più appassionante il campionato di Serie B 2017-2018: la 19^ giornata si chiuderà domenica 17 dicembre con due partite, vale a dire Brescia-Cittadella (ore 15:00) e Pescara-Novara (ore 17:30). Intanto il Palermo si conferma in testa alla classifica: basta il gol di Andrea Rispoli dopo soli 2 minuti per battere la Ternana, il laterale realizza la sua terza rete in campionato e i rosanero mantengono tre punti di vantaggio sul Bari, che fa la voce grossa sul campo del Perugia. Stagione esaltante per Cristian Galano: altra doppietta che lo fa salire a 13 reti nel torneo, Nené completa l’opera con il decimo gol di Samuel Di Carmine che non evita l’ennesima sconfitta del Grifone. Rallentano invece Parma e Frosinone: i ducali non vanno oltre uno 0-0 casalingo contro il Cesena sprecando una grande occasione, i ciociari fanno 1-1 a Carpi con Daniel Ciofani che porta in vantaggio gli ospiti, prima che Jerry Mbakogu trovi la via della rete per i padroni di casa.

LA ZONA PLAYOFF

Nelle prime otto posizioni si confermano Cremonese ed Empoli, che pareggiano allo Zini: segnano i soliti noti, vale a dire Alfredo Donnarumma (nono gol in campionato) e Andrea Brighenti. Un punto a testa che si può considerare positivo perchè permette alle due squadre di rimanere a contatto ma che potrebbe anche consentire al Cittadella di agganciare i toscani al quinto posto, con una vittoria a Brescia. A 28 punti c’è anche il Venezia: la doppietta di Gianmarco Zigoni aveva lanciato i lagunari allo Zaccheria, ma clamorosamente Giacomo Beretta e Francesco Deli hanno portato il pareggio al Foggia negli ultimi secondi, in una partita macchiata anche da brutti episodi avvenuti nel finale (almeno secondo quanto hanno riportato gli ospiti in un comunicato ufficiale). Il Venezia dunque resta oggi l’ultima squadra che si qualificherebbe per i playoff: alle sue spalle però avanzano Salernitana e Spezia, entrambe vittoriose per 2-0 fuori casa. I campani, alla prima di Stefano Colantuono in panchina, si impongono a Chiavari con Sofian Kiyine e Mattia Sprocati - e chiudono in 10 per l’espulsione di Minala poco dopo l’ora di gioco - mentre lo Spezia trova un po’ di continuità a Vercelli con Pablo Granoche e Francesco Forte. Entrambe le squadre sono ora a soli due punti dall’ottavo posto e possono continuare a sperare.

IN CODA

Sempre delicata la situazione nelle ultime posizioni: come abbiamo visto la Ternana ha perso dopo sette pareggi consecutivi, e allora è ancora più importante il punto ottenuto dal Foggia così come quello preso dal Cesena al Tardini. Nella sfida diretta del Partenio finisce 1-1: Leonardo Pérez segna per l’Ascoli nel recupero del primo tempo ma Luigi Castaldo pareggia i conti. Oggi Brescia e Pescara giocano due partite importanti; al momento Ascoli, Pro Vercelli e Ternana sarebbero in Serie C mentre il Foggia dovrebbe giocare il playout salvezza con una tra Entella, Pescara e Brescia. Pericolanti anche Cesena e Avellino, così come Novara e Perugia: i piemontesi possono fare un bel salto nella partita del pomeriggio, ma la classifica è ancora piuttosto corta e dunque come sempre possiamo attenderci tante sorprese.

RISULTATI SERIE B 2017-2018, 19^ GIORNATA

RISULTATO FINALE Foggia-Venezia 2-2 - 5’ Zigoni (V), 54’ Zigoni (V), 88’ Beretta (F), 95’ Deli (F)

RISULTATO FINALE Avellino-Ascoli 1-1 - 45’+1’ L. Pérez (As), 59’ Castaldo (Av)

RISULTATO FINALE Carpi-Frosinone 1-1 - 57’ D. Ciofani (F), 82’ Mbakogu (C)

RISULTATO FINALE Cremonese-Empoli 1-1 - 34’ Al. Donnarumma (E), 69’ A. Brighenti (C)

RISULTATO FINALE Entella-Salernitana 0-2 - 29’ Kiyine, 59’ Sprocati

RISULTATO FINALE Palermo-Ternana 1-0 - 2’ Rispoli

RISULTATO FINALE Parma-Cesena 0-0

RISULTATO FINALE Perugia-Bari 1-3 - 21’ Galano (B), 33’ Di Carmine (P), 41’ Nené (B), 71’ Galano (B)

RISULTATO FINALE Pro Vercelli-Spezia 0-2 - 34’ Granoche, 74’ F. Forte

Domenica 17 dicembre

RISULTATO FINALE Brescia-Cittadella 1-1 - 22' Torregrossa (B), 56' Iori (C)

RISULTATO FINALE Pescara-Novara 1-0 - 22' Brugman

CLASSIFICA SERIE B

Palermo 35

Bari 32

Parma, Frosinone 31

Empoli 30

Cittadella 29

Cremonese, Venezia 28

Salernitana, Spezia 26

Carpi 25

Pescara 24

Novara, Perugia 23

Avellino, Cesena, Brescia 22

Entella 21

Foggia 19

Ternana, Pro Vercelli 18

Ascoli 16

