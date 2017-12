Crotone Chievo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Crotone Chievo info streaming video e tv: 17^ giornata di Serie A, i gialloblù per il debutto di Zenga allo Scida. Probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita.

17 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Crotone Chievo - LaPresse

Crotone Chievo sarà diretta dall’arbitro Pairetto: la partita della diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 si gioca alle ore 15.00 di oggi, domenica 17 dicembre. Gli obiettivi delle due formazioni che si affronteranno allo stadio Ezio Scida sono piuttosto diversi. Per il Crotone sarà il debutto in casa del nuovo allenatore Walter Zenga, il cui esordio con i calabresi ha avuto luogo sul campo del Sassuolo con una sconfitta per 2-1 che ha lasciato il Crotone a quota 12 punti e di conseguenza in piena lotta per evitare la retrocessione. Se vogliamo guardare al bicchiere mezzo pieno, i calabresi hanno qualche punto in più rispetto all’anno scorso, ma a Crotone sanno che una rimonta come quella riuscita nella scorsa primavera non può avere successo tutti gli anni, per cui sarebbe meglio alzare il ritmo fin da subito, magari sfruttando questo turno casalingo per tornare a fare punti dopo quattro sconfitte consecutive.

Il Chievo di Rolando Maran invece sta riuscendo anche quest’anno a mantenere un ritmo molto buono, che colloca i veronesi a quota 21 punti in classifica e di conseguenza dà loro un margine di vantaggio piuttosto rassicurante sulla zona retrocessione. Una tranquilla salvezza anticipata appare anche stavolta alla portata del Chievo, che tra l’altro è riuscito a reagire immediatamente al pesante 5-0 incassato a San Siro contro l’Inter due domeniche fa bloccando sul pareggio per 0-0 la Roma nella scorsa giornata. L’obiettivo sarà dunque quello di tornare da Crotone con un altro risultato utile per consolidare ulteriormente la propria posizione di tranquilla metà classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Crotone Chievo sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sulla piattaforma satellitare Sky a pagamento: il canale di riferimento sarà Sky Calcio 4 HD, mentre su Sky Supercalcio HD sarà a disposizione Diretta Gol Serie A con collegamenti da tutti i campi coinvolti in questa domenica pomeriggio, compreso naturalmente lo Scida. Inoltre, come sempre, sarà possibile assistere a questa partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone, attivando il servizio di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE CHIEVO

Walter Zenga dovrebbe puntare sul modulo 4-4-2 per la probabile formazione del suo Crotone: in difesa l’unico dubbio sembra essere quello fra Martella e Pavlovic per la maglia da terzino sinistro, mentre a centrocampo Kragl è recuperato e potrebbe insidiare Stoian, che resta comunque favorito per giocare dal primo minuto come esterno sinistro - si concentrano dunque sulla corsia mancina i ballottaggi calabresi. Attenzione però anche all’attacco, dove è certo del posto il solo Budimir, che sarà affiancato da uno fra Trotta e Tonev, con l’italiano leggermente favorito. Quanto al Chievo, Rolando Maran dovrebbe affidarsi al solito 4-3-1-2 imperniato sull’attacco con Birsa alle spalle del tandem composto da Meggiorini e Inglese. Le buone notizie però sono a centrocampo, dove recuperano Hetemaj e Rigoni: il finlandese ha ottime possibilità di partire titolare già oggi. Qualche dubbio in più invece in difesa: Gambrini è favorito su Dainelli per affiancare Tomovic nella coppia centrale, c’è un ballottaggio anche fra Gobbi e Jaroszynski come terzino sinistro.

PRONOSTICO E QUOTE

Il Chievo è considerato favorito per la vittoria a Crotone, nonostante i calabresi giochino in casa e abbiano pure esigenze di classifica più pressanti. Una vittoria dei padroni di casa (segno 1) pagherebbe infatti 3,15 volte la posta in palio, mentre un colpaccio esterno dei clivensi (segno 2) è quotato a 2,35. Naturalmente si può scommettere anche sul pareggio: se allo Scida dovesse uscire il segno X, chi ci ha scommesso guadagnerebbe 3,20 volte la posta in palio.

