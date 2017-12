Cuneo Alessandria / Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Cuneo Alessandria streaming video e diretta tv Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Alle ore 14:30, il derby piemontese valevole per la 19esima giornata

L'Alessandria Calcio - LaPresse

Allo stadio Comunale Fratelli Paschiero, a partire dalle ore 14:30, si giocherà la partita fra il Cuneo e l’Alessandria (diretta dall'arbitro Prontera), derby piemontese valevole per la diciannovesima giornata del Girone A del campionato di Serie C 2017-2018. Il Cuneo vedrà in panchina il debutto in casa del nuovo allenatore, William Viali che settimana scorsa è uscito sconfitto nello scontro col Monza ma il suo Cuneo ha tenuto bene il campo e avrebbe meritato un pari. Cambio in panchina effettuato qualche settimana fa dall'Alessandria che però continua a faticare nel trovare una propia dimensione precisa in classifica. Scopriamo nel dettaglio tutte le informazioni relative alla diretta tv streaming del match di Cuneo, nonché le probabili formazioni della partita e le quote per le scommesse.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE LA PARTITA

La partita Cuneo-Alessandria non sarà trasmessa in diretta tv su nessuna emittente. Chi vorrà seguire il derby piemontese di Serie C dovrà collegarsi all’indirizzo sportube.tv, e trovare quindi il portale elevensports.it, sottoscrivendo un abbonamento a prezzi modici. A quel punto, potrà gustarsi la partita in oggetto ma solo in diretta streaming, quindi attraverso il proprio personal computer, smartphone o tablet. Per chi volesse, potrà consultare anche i social network di Cuneo e Alessandria, in particolare Facebook e Twitter, su cui verranno pubblicati aggiornamenti in tempo reale dal campo.

PROBABILI FORMAZIONI CUNEO-ALESSANDRIA

Scopriamo quindi le probabili formazioni del match, partendo dall’undici del Cuneo allenato da Viali, che dovrebbe scendere in campo. Non ci saranno assenze importanti in casa cuneese, al di fuori dell’attaccante Dell’Agnello, fermato dal giudice sportivo e di ritorno in campo al prossimo turno. Spazio quindi ad un classico 4-4-2 con il numero 1 Stancampiano come al solito a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro formata da Cristini nel ruolo di terzino di destra, con Testoni sul versante mancino, mentre in mezzo spazio alla coppia di centrali Boni e Conrotto. Sulla linea mediana, a far filtro, agiranno Pellini e Rosso, mentre Provenzano e Anastasia agiranno larghi sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra. In attacco, infine, la coppia formata dal numero 9 Zamparo, e da Aperi, quest’ultimo in campo al posto dello squalificato di cui sopra.

Vediamo anche le probabili formazioni dell’Alessandria, squadra allenata da Michele Marcolini, ex calciatore in particolare di Atalanta e Chievo. Anche in casa alessandrina si registrano assenze, e precisamente il difensore Fissore e l’attaccante Gonzalez, entrambi out per squalifica, quindi impossibilitati a scendere in campo. L’Alessandria dovrebbe schierarsi con il 4-4-2 vittorioso lo scorso weekend contro la Pistoiese. Spazio quindi a Marconi e Fischnaller (due gol per lui lo scorso turno), come coppia d’attacco, mentre il numero 10 Bellomo, e Nicco, agiranno larghi sulle due corsie a centrocampo. In mezzo, a fare legna e a dettare i ritmi di gioco, i mediani Cazzola e Branca. La difesa sarà infine schierata a quattro, con Celjak nel ruolo di terzino di destra, Pastore sulla fascia mancina, e in mezzo la coppia di centrali composta da Piccolo e Sciacca. In porta andrà il numero uno Vannucchi.

QUOTE E PRONOSTICO PER LE SCOMMESSE

Per chi volesse scommettere sulla sfida fra Cuneo e Alessandria, ecco le quote dell’agenzia italiana Snai. Nel derby piemontese i bookmaker danno come favoriti gli ospiti di Alessandria, per via ovviamente di una posizione in classifica migliore. Le quote raccontano infatti che il segno 2 paga 1.90 volte la nostra puntata, mentre il successo dei padroni di casa è dato a 3.70. 3.20, invece, il segno X, il pareggio. Il gol e il nogol sono dati a 1.65 e 2.05, infine l’Under e l’Over 2.5 pagano rispettivamente 1.83 a testa, stessa identica quota.

© Riproduzione Riservata.