Fiorentina Genoa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Fiorentina Genoa info streaming video e tv: 17^ giornata di Serie A, una classica sfida di scena al Franchi. Probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita.

17 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Fiorentina Genoa - LaPresse (repertorio)

Fiorentina Genoa sarà diretta dall’arbitro Calvarese: la partita della diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 si gioca allo stadio Artemio Franchi alle ore 15.00 di oggi, domenica 17 dicembre. Una sfida di grande fascino fra due formazioni che hanno scritto la storia del calcio italiano, ma che adesso hanno ambizioni decisamente differenti. La Fiorentina di Stefano Pioli, nonostante in estate abbia vissuto una vera e propria rivoluzione, ha 22 punti ed è dunque nel gruppo di squadre che ambisce alla qualificazione alla prossima Europa League: si tratta di sei o sette compagini che avranno a disposizione presumibilmente solo due posti (dando per scontato che le prime cinque sono abbastanza definite), dunque la lotta sarà dura e la Fiorentina oggi dovrà sfruttare al meglio un turno sulla carta favorevole.

Il Genoa invece ha appena 13 punti, sicuramente ha mostrato un chiaro miglioramento da quando Davide Ballardini è arrivato in panchina al posto di Ivan Juric ma per i rossoblù l’unico obiettivo deve essere la salvezza, possibilmente più tranquilla rispetto all’anno scorso se la crescita manifestata nelle ultime partite dovesse proseguire. Per ora tuttavia il Genoa non può fare voli pindarici e deve invece pensare concretamente a una situazione difficile che vede i liguri con appena due lunghezze di margine sul terzultimo posto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Fiorentina Genoa sarà trasmessa in diretta tv sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium per i rispettivi abbonati: nel primo caso il canale di riferimento sarà Sky Calcio 2 HD, mentre nel secondo ecco che gli abbonati dovranno sintonizzarsi su Mediaset Premium Calcio 1 oppure Calcio 1 HD. Inoltre, come sempre, sarà possibile assistere a questa partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone, attivando il servizio di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, a seconda della piattaforma di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA GENOA

Parlando adesso delle probabili formazioni di Fiorentina Genoa, nei viola l’allenatore Stefano Pioli dovrebbe confermare la squadra che domenica scorsa ha ottenuto un prezioso pareggio sul campo del Napoli, quindi ad esempio confermando anche Laurini e Biraghi come terzini. A centrocampo citazione d’obbligo per Veretout che è stato invece decisivo mercoledì in Coppa Italia con i due rigori segnati contro la Sampdoria, mentre in attacco dovremmo vedere il tridente con Chiesa e Thereau ai fianchi della punta centrale, l'ex Simeone. Più dubbi in casa Genoa, a partire dall’attacco dove Davide Ballardini dovrebbe preferire Pandev a Lapadula per affiancare Taarabt, ma anche in difesa dove Spolli e Rossettini si contendono il posto di centrale in una retroguardia a tre che comprenderà pure Izzo e Zukanovic. Altro possibile dubbio è quello fra Rosi e Lazovic come esterno destro, mentre sull’altra fascia ci sarà Laxalt.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai circa Fiorentina Genoa vedono nettamente favoriti i padroni di casa. Una vittoria della Fiorentina (segno 1) pagherebbe infatti appena 1,60 volte la posta in palio, mentre un colpaccio esterno del Genoa (segno 2) è quotato a 5,75. Naturalmente si può scommettere anche sul pareggio: se allo stadio Franchi dovesse uscire il segno X, chi ci ha scommesso guadagnerebbe 4,00 volte la posta in palio.

© Riproduzione Riservata.