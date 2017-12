Giana Erminio Arzachena/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote e risultato live

Giana Erminio Arzachena streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Oggi pomeriggio, gara di Serie C in programma a Gorgonzola

Perico, Giana Erminio - LaPresse

Alle ore 14:30 di quest’oggi, presso lo stadio comunale Città di Gorgonzola, di scena la sfida fra i padroni di casa della Giana Erminio, e gli ospiti dell’Arzachena, match rientrante nel programma della diciannovesima giornata del campionato di Serie C, Girone A. Andiamo a scoprire insieme le informazioni per la diretta streaming di questa gara, nonché le probabili formazioni del match, e le quote per le scommesse.

INFO STREAMING E DIRETTA TV

La sfida fra Giana Erminio ed Arzachena non sarà trasmessa in diretta televisiva. Nessun emittente a pagamento, ne tanto meno gratuita, ha infatti deciso di acquistare i diritti per la partita valevole per la Serie C. Chi vorrà gustarsi il match dovrà quindi collegarsi a Sportube.tv, individuare il portale elevensports.it, e sottoscrivere un abbonamento a prezzi molto modici, per seguire la partita in diretta streaming attraverso il proprio smartphone o eventualmente personal computer o tablet. Vi ricordiamo inoltre aggiornamenti dal campo attraverso i social network delle due squadre, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO-ARZACHENA

Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni della sfida in oggetto, cominciando dall’undici che dovrebbe scendere in campo per la Giana Erminio allenata dal 67enne Albé. Non si registrano assenze importanti fra le fila meneghine per infortuni vari o squalifiche. Spazio quindi ad un classico 4-4-2 con davanti la coppia d’attacco formata dal numero 10 Perna, in coabitazione con il 9 Bruno. A centrocampo, larghi sulle due corsie, avremo Chiarello e Pinto, rispettivamente a destra e a sinistra, mentre in mezzo, sulla linea mediana, Marotta e Pinardi avranno il compito di fare da filtro fra difesa e attacco. Infine la retroguardia, che verrà schierata a quattro, con Rocchi e Montesano coppia di centrali, mentre Perico e Foglio saranno i due terzini di destra e di sinistra. In porta andrà Tallento.

Scopriamo quindi le probabili formazioni dei sardi dell’Arzachena allenata da Gorico, che così come gli avversari della Giana Erminio, non registrano assenze importanti per squalifica o infortuni. L’undici che dovrebbe scendere in campo, si disporrà quasi sicuramente con il 4-4-2, schema utilizzato nelle ultime uscite dalla compagine della Costa Smeralda. Spazio quindi al numero 1 Ruzittu, schierato a protezione della propria porta, a ridosso di una linea difensiva a quattro formata da Baldanzeddu nel ruolo di terzino di destra, con Arboleda sulla fascia mancina. Nel cuore della retroguardia, invece, Piroli e Sbardella, a schermo del proprio portiere. A centrocampo troveremo invece in mediana La Rosa e Nuvoli, che dovranno fare da filtro e nel contempo cercheranno di dettare i ritmi e i tempi di gioco, mentre Lisai e Curcio agiranno rispettivamente sulla corsia di destra e di sinistra, provando ad allargare il gioco sulle due fasce. Infine la coppia d’attacco composta da Vano e Sanna.

QUOTE E PRONOSTICI PER LE SCOMMESSE

Secondo i quotisti dell’agenzia di scommesse italiana Snai, nella sfida fra la Giana Erminio e l’Arzachena, sono favoriti i milanesi, visto che la quota per il segno 1 è la più bassa delle tre, ed è pari a 1.80. Il segno 2, il successo dei sardi in trasferta, paga invece 4.25 volte la nostra puntata, mentre il segno X, il pareggio, è dato a 3.30. L’Under e l’Over 2.5 sono invece quotati 1.75 e 1.90, mentre le opzioni gol e nogol pagano rispettivamente 1.75 e 1.90, le stesse quote di cui sopra.

