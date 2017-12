Infortunio Mandzukic/ Juventus, problemi al polpaccio: a rischio per la Roma

Infortunio Mandzukic: ultime notizie Juventus. Problemi al polpaccio: a rischio per la Roma. Gli aggiornamenti sulle condizioni dell'attaccante croato

17 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Infortunio Mandzukic (Foto: LaPresse)

Juventus in ansia per Mario Mandzukic: l'attaccante croato ha riportato un infortunio nel match contro il Bologna. Il calciatore si è fermato in mezzo al campo, toccando vistosamente il polpaccio destro. La sua smorfia di disappunto è stata sufficiente per procedere con il cambio. I problemi per Mandzukic sono sopraggiunti a causa di un contrasto con Mbaye. Nello scontro aereo con il terzino del Bologna ha, infatti, avuto la peggio: nella caduta ha accusato un problema al polpaccio. Nuovo infortunio per l'attaccante, che è uscito dal campo del Dall'Ara zoppicando. Dopo la sostituzione con Paulo Dybala non si è accomodato in panchina, ma si è subito diretto negli spogliatoi per farsi controllare dallo staff medico della Juventus. Da approfondire la natura del suo problema, perché ha anche riportato una ferita: nelle prossime ore verrà, dunque, sottoposto ad accertamenti clinici per capire quanto tempo dovrà restare fermo ai box.

INFORTUNIO MANDZUKIC: PROBLEMI IN VISTA DELLA ROMA

Problema muscolare o un semplice taglio per Mario Mandzukic? C'è ancora qualche dubbio sull'infortunio dell'attaccante della Juventus, che ha riportato una ferita al polpaccio. Il taglio è sembrato piuttosto profondo, quindi non ha potuto terminare la partita. Il timore di Massimiliano Allegri e dei tifosi bianconeri è che possa saltare il big match con la Roma, posticipo di lusso della prossima giornata di campionato, ma non dovrebbero esserci problemi in tal senso, perché dovrebbe trattarsi solo di un taglio da medicare. La Juventus comunque ha dimostrato di poter fare a meno dei suoi gioielli, avendo in panchina dei ricambi altrettanto eccellenti. Mandzukic può comunque sorridere, visto che oggi ha firmato il tabellino dei marcatori finalizzando una bella azione corale. Nelle prossime ore, dunque, seguiranno aggiornamenti per fare il punto della situazione sulle condizioni di salute di Mario Mandzukic.

