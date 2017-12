Lecce-Monopoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lecce-Monopoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 19^ giornata di Serie C

17 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Lecce-Monopoli, LaPresse

Lecce-Monopoli, diretta dall'arbitro Vincenzo Fiorini della sezione di Frosinone, è una delle partite che completerà il quadro della diciannovesima giornata di Serie C girone C, teatro della sfida tra le due formazioni è lo stadio Giardiniero Via del Mare, l'appuntamento per il fischio d'inizio è fissato per le ore 16.30 di domenica 17 dicembre 2017. La capolista del girone C di Serie C non vince da due gare, e questa è già una notizia considerando l'incredibile ruolino di marcia dei salentini che sotto la guida di Liverani hanno inanellato una serie impressionante di vittorie che gli ha consentito di prendere il largo in classifica: tuttavia gli ultimi pareggi contro Fondi e Paganese, non proprio avversarie di primissimo rango, ha ridato un po' di coraggio a Trapani e Catania che si sono rifatte sotto portandosi a -3 e rimettendo il Lecce nel mirino che a causa di questo rallentamento è tornata a essere una preda molto appetibile.

Davanti al proprio pubblico gli uomini di Liverani vogliono comunque tornare al successo, anche per mettere in chiaro le cose: per la promozione diretta in Serie B bisognerà sempre fare i conti con loro e passare sul cadavere del Lecce. Il Monopoli, sempre più in crisi di risultati e con la posizione di Tangorra sempre più in bilico, impattando 0-0 contro il Trapani se non altro ha interrotto la serie di sconfitte senza però arrestare del tutto l'emorragia di punti, anche se il rendimento fuori casa rimane soddisfacente e dunque il Lecce non dovrà compiere l'errore di sottovalutarlo.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Chi volesse seguire integralmente il match Lecce Monopoli può ricorrere alla diretta streaming video su http://www.elevensports.it al prezzo di 2,90 € per la visione della singola partita. Non è prevista invece la diretta tv nazionale, riservata invece agli anticipi e ai posticipi.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LECCE MONOPOLI

Ancora una volta Fabio Liverani farà affidamento sui soliti undici: il buon Perucchini, in prestito dal Bologna, difenderà i pali dietro ai terzini Ciancio e Di Matteo e ai centrali Cosenza e Drudi; la linea mediana sarà competenza di Arrigoni che potrà contare su Costa Ferreira e Armellino come partner di reparto, mentre Tsonev dalla panchina potrebbe entrare in azione nella ripresa; Mancosu sarà il trequartista che guarderà le spalle alle punte Di Piazza e Caturano. Massimiliano Tangorra potrà invece contare su Bifulco in porta, una difesa a tre con Ricci, Bei e Ferrara che sorveglieranno l'area di rigore; Mercadante e Rotas scaleranno sulla linea mediana per dare manforte al centrocampo completato dagli innesti di Sounas, Zampa e Donnarumma; la coppia d'attacco, come al solito, sarà formata da Genchi e Paolucci, entrambi sinonimo di garanzia con i loro 12 gol in due.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

4-3-1-2 per Liverani che da quando siede sulla panchina del Lecce ha sempre utilizzato questa soluzione tattica, e visti i risultati non si comprendono i motivi per cui dovrebbe cambiare l'assetto dei suoi uomini; anche per Tangorra il 3-5-2 è una sorta di marchio di fabbrica, anche se in questo caso non ha sempre raccolto quanto seminato. Nelle ultime due stagioni Lecce e Monopoli si sono affrontate quattro volte, il bilancio dei precedenti è di tre vittorie per i salentini e un pareggio.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse on-line hanno fissato le quote valutando il rendimento recente delle due squadre, alla luce del quale l'1 del Lecce viene dato ad appena 1,44 su WilliamHill, la posta in palio si alza sensibilmente per quanto riguarda il pareggio (4,00 su Bwin) e la vittoria esterna del Monopoli (7,50 su Bet365); Unibet non si sbilancia più di tanto sul numero di gol che saranno complessivamente realizzati nei novanta minuti, con l'Over (1,96) proposto a una quota leggermente più alta rispetto all'Under (1,75). Il risultato esatto di 2 a 0 in favore dei salentini è caratterizzato da una quota di 5,75 su Betclic.

