Olbia Monza/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Mereu, allenatore Olbia - LaPresse

Alle ore 14:30 di oggi, in quel dello stadio Bruno Nespoli, di scena la sfida Olbia Monza (diretta dall'arbitro Cosso), che occupano la quinta posizione in classifica insieme alla Lucchese a quota 24 punti. L'Olbia in casa ha un ottimo ruolino di marcia ma incontra un Monza che prima della sciagurata trasferta con la Giana Erminio, persa per 3-0, era riuscita ad espugnare in trasferta anche il campo del Siena. In più per gli amanti delle statistiche è utile ricordare che alla formazione di Zaffaroni Olbia porta bene. Andiamo quindi a vedere insieme le informazioni per la diretta tv e streaming, nonché le probabili formazioni del match, e le quote per le scommesse.

INFO STREAING E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

Così come per le altre partite del campionato di Serie C, la sfida di oggi fra Olbia e Monza non sarà visibile in diretta tv, visto che nessuna emittente a pagamento, ne tanto meno gratuita, si è assicurata i diritti per la gara in oggetto. Per vedere la partita che si giocherà in Sardegna bisognerà quindi collegarsi all’indirizzo sportube.tv, cercare il link elevensports.it, e sottoscrivere un abbonamento a prezzi modici. L’incontro sarà visibile in diretta streaming attraverso il personal computer, lo smartphone o eventualmente il tablet. Vi ricordiamo infine la possibilità di seguire aggiornamenti dal campo anche attraverso i social network delle due squadre, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA MONZA

Andiamo quindi a scoprire le probabili formazioni della gara di oggi, partendo dall’undici che dovrebbe mandare in campo il tecnico dell’Olbia, Mereu. Buone notizie in casa sarda visto che per l’incontro in questione non dovrebbero esserci assenze importanti per infortuni o squalifica. Ipotizzabile un 4-3-1-2 con il centrocampo a rombo, dove davanti giocheranno i due attaccanti Ragatzu (miglior realizzatore della squadra) e Ogunseye. Biancu sarà invece schierato nella classica posizione di trequartista, a ridosso delle due punte, mentre in cabina di regia ci sarà Muroni, che detterà così i ritmi e i tempi di gioco. A completamento del reparto di mezzo, Piredda e Pennington, schierati rispettivamente come intermedio di destra e di sinistra. Infine scopriamo la retroguardia, con Dametto e Iotti coppia di centrali di difesa, Pisano sull’out di destra, e Cotali sulla fascia mancina. In porta stazionerà il numero 1 Aresti.

Vediamo anche la squadra del Monza, allenata ottimamente dal 48enne Marco Zaffaroni. Anche fra i brianzoli, così come per i sardi, non si registrano defezioni importanti per squalifiche o infortuni vari. Monza che dovrebbe quindi scendere in campo con lo stesso undici che la scorsa settimana ha battuto in casa il Cuneo. Spazio ad un classico 4-4-2 dove in porta troveremo il numero uno Liverani, schierato a ridosso di una linea difensiva a quattro composta da Trainotti e Tentardini, rispettivamente sull’out di destra e di sinistra, a fare su e giù sulla fascia. In mezzo, invece, agirà la coppia di centrali formata da Riva e Caverzasi. A centrocampo la linea mediana sarà presieduta dal duo Guidetti, Perini, mentre il numero 10 D’Errico e Giudici si muoveranno sulle due fasce, cercando di avvolgere la difesa dell’Olbia. Infine la coppia d’attacco, composta da Cori, autore del gol vittoria dello scorso weekend, e da Palazzo.

QUOTE E PRONOTICO PER LE SCOMMESSE

Per le scommesse su Olbia-Monza, prendiamo in considerazione le quote fornite dall’agenzia italiana Snai. I sardi sono i favoriti nell’incontro odierno, con il segno 1, la vittoria dei padroni di casa, quotata a 2.25, mentre il successo in trasferta dei brianzoli, il segno 2, è dato a 3.25. Più probabile il pareggio, visto che il segno X paga 3.05 volte la nostra puntata. Vediamo anche le opzioni Under e Over 2.5, che la Snai quota rispettivamente 1.60 e 2.20. Infine, per chi volesse puntare su gol e nogol, le quote sono pari a 1.87 e 1.80.

