DIRETTA / Pistoiese Gavorrano (risultato finale 3-1) streaming video Sportube: derby alla Pistoiese!

Diretta Pistoiese Gavorrano: streaming video Sportube, orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C. Arancioni in casa per risalire la classifica.

Diretta Pistoiese Gavorrano (LaPresse)

DIRETTA PISTOIESE GAVORRANO (3-1): FINE GARA



Grandi applausi al 70esimo per il match winner Vrioni che lascia il posto a Ferrari. Subito il neo entrato numero 10 in evidenza con una conclusione debole che si spegne tra le braccia di Salvalaggio. Ammonito Moscati per un fallo ai danni di Mulas. Cambio intanto per mister Favarin che gioca la carta Malotti, un esterno, al posto di Bruni, un difensore. Ospiti che ora passano al 4-3-3. Giallo ad Hamlili per un intervento in ritardo ai danni di un avversario. All'81esimo lo stesso centrocampista centra il palo da due passi su bella iniziativa di Ferrari a sinistra. Giallo mostrato a Gemignani per un fallo ai danni del solito Hamlili. Indiani spende un altro cambio inserendo De Cenco per un esausto Surraco. Davvero positiva la sua prova. Remedi stende Ferrari lanciato in contropiede guadagnando un giallo inevitabile. Al 90esimo ci prova Mosti ma Zaccagno blocca senza problemi.

ANCORA VRIONI AL 49', BREGA AL 60' DI TACCO ACCORCIA



Subito un cambio nel Gavorrano: fuori Conti, dentro Mosti in mediana. Nessun cambio, invece, per mister Paolo Indiani. Al 50esimo arriva il tris. Assist di Mulas per il solito Vrioni che si presenta a tu per tu con Salvalaggio e lo fredda per la tripletta personale. Settimo gol stagionale per lui. L'attaccante va ancora vicinissimo al poker con un sinistro a giro: bravo Salvalaggio a negargli la quarta gioia personale con un tuffo provvidenziale. Poco dopo Remedi mette al centro e Zullo è provvidenziale nella chiusura in corner in spaccata. Al 60esimo il Gavorrano accorcia le distanze con il colpo di tacco di Brega, bravo a mettere in gol con un gioco di prestigio un centro dalla destra. Quinta marcatura stagionale per l'attaccante classe '87. Primo cambio per Indiani: Papini dentro al posto di Zappa in mediana.

VRIONI REALIZZA SU RIGORE AL 23' E RADDOPPIA AL 45'



Rigore per i padroni di casa al 22esimo. Salvalaggio atterra Surraco lanciato a rete ed il direttore di gara concede la massima punizione nonostante le proteste dei giocatori del Gavorrano. Dal dischetto Vrioni spiazza Salvalavaggio e porta in vantaggio la Pistoiese. Quinta marcatura stagionale per l'attaccante classe '88. Punizione in zona pericolosa per la Pistoiese: ci prova Zappa con una conclusione velenosa, il portiere avversario riesce a salvarsi. Al 37esimo Surraco scatenato, costringe Salvadori alla chiusura in extremis in fallo laterale. Prova a rispondere il Gavorranno con un sinistro di Bruni che termina di molto alto sopra la traversa. Nel finale la Pistoiese raddoppia. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il numero 8, Vrioni, è il più lesto di tutto ad infilarsi tra le maglie nere del Gavorrano e a mettere in gol.

INIZIO GARA



Pistoiese in campo con il 4-4-2. Tra i pali Zaccagno, in difesa Mulas, Zullo, Nossa e Quaranta. A centrocampo da destra verso sinistra Minardi, Hamlili, Regoli e Zappa. In avanti Surraco e Vrioni. Il gavorrano risponde con il 3-4-2-1. In porta Salvalaggio, zona difensiva occupata da Borghini, Bruni e Salvadori. A centrocampo da destra verso sinistra Gemignani, Conti, Finazzi e Ropolo. In attacco Remedi e Moscati in supporto di Brega. L'incontro è diretto dal Signor Andrea Tursi di Valdarno che ha sostituito Marco Ricci di Firenze, designato precedentemente per questo match. Gli assistenti sono Della Croce di Rimini e Pompei Poentini di Pesaro. Un cross di Zappa da sinistra crea qualche grattacapo alla retroguardia del Gavorrano. Bravo Salvalaggio a sbrogliare la situazione. Problemi poco dopo per Surraco, rimasto contuso alla testa dopo uno scontro aereo con un avversario. Il numero 3 degli orange dopo le dovute cure rientra in campo senza problemi.

SI COMINCIA!

La Pistoiese ospita il Gavorrano, eccovi dunque le statistiche delle due formazioni che scenderanno in campo per il derby toscano, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. La formazione di casa si trova in questo momento all’ottavo posto della graduatoria con 23 punti all’attivo grazie a cinque vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte in ragione di 21 gol messi a segno e 24 incassati. Il Gavorrano si trova al penultimo posto invece, con 13 punti conquisati grazie a tre vittorie, quattro pareggi e ben dieci sconfitte, con uno score di 15 gol fatti e 26 subiti. In casa la Pistoiese ha fatto finora molto bene con 15 punti messi da parte, 11 gol fatti e 8 subiti, mentre il Gavorrano in trasferta ha ottenuto solo 3 punti ed è ancora alla caccia della prima vittoria esterna in questa stagione di Serie C. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Da ricordare che la sfida tra Pistoiese e Gavorrano non sarà visibile in diretta tv, ma come sempre tutti gli appassionati potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video: tutte le gare di Serie C infatti sono sul portale elevensports.it, per il quale è richiesto il pagamento di una quota per abbonarsi. Il sito è raggiungibile anche con l’indirizzo Sportube.tv, che fa riferimento alla vecchia denominazione di questa piattaforma attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

I TESTA A TESTA

La Pistoiese attende la visita del Gavorrano penultimo in classifica. Prima sfida nella storia delle due compagini che proveranno a conquistare punti importanti per raggiungere gli obiettivi stagionali prefissati. La Pistoiese ha conquistato otto punti nelle ultime cinque uscite stagionali perdendo l'ultima. Bottino simile quello del Gavorrano che ha conquistato sette punti con l'ultima in casa contro la Giana Erminio. Padroni di casa sulla carta favoriti vista la situazione di classifica ed un buon periodo di forma. Partita comunque dall'esito non scontato tra due compagini che hanno mostrato di avere degli elementi importanti in squadra capaci di incidere sul match. (agg. Umberto Tessier)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Pistoiese Gavorrano, diretta dall’arbitro Marco Ricci della Sezione di Firenze, è in programma per oggi domenica 17 dicembre 2017 alle ore 18.30, valida nella 19^ giornata del girone A del Campionato della Serie C. I neopromossi toscani scendono in campo al Marcello Melani con la volontà di dare fortunato seguito alla vittoria riportata sulla Giana Eminio nella giornata precedente: la sfida però non si annuncia affatto semplice. Di contro infatti gli azzurro rosso avranno la Pistoiese, che alla vigilia del 19^ turno vantano l’ottava piazza nella classifica del girone B. Gli arancioni poi di fronte al pubblico di casa, saranno più che motivati a dimenticare con un’ottima prestazione, l’ultimo insuccesso rimediato contro l’Alessandria.

LE PROBABILI FORMAZIONI

In vista del match contro il Gavorrano, Paolo Indiani potrebbe rifarsi alla formazione messa già in campo conto la Carrarese qualche settimana fa, dove la Pistoiese aveva raccolto un ottimo successo per 2-1 tra le mura di casa. Conservando quindi il 3-5-2 come modulo guida, per la compagine arancione dovremmo rivedere il terzetto formato da Quaranta, Nossa e Zulllo in difesa di fronte al solito Zaccagno. Per la mediana in ogni caso Luperini occuperà la cabina di regia: con lui al centro del reparto anche Minardi e Hamilini, con invece il duo Regoli-Mulas attesi a guardia delle corsie esterne. Qualche ballottaggio ancora in corso però per le due punte d’attacco: Ferrari e Surracco infatti rischiano la maglia a favore di Vrioni e De Cenco.

Per il Gavorrano invece Giancarlo Favarin confermerà gran parte dei titolari che nella giornata precedente del girone A avevano strappato la vittoria alla Giana Erminio. La probabile formazione rossoazzurro quindi potrebbe essere ispirata al 5-3-2: un modulo estremamente coperto ma che finora ha già portato ad alcuni risultati positivi ai toscani quando sperimentato. In ogni caso Salvalaggio sarà tra i pali: di fronte al numero 1 del Gavorrano ecco poi il terzetto Cretella, Salvadori e Bruni, con il duo Ropolo e Gemignani (in gol contro la Giana) sulle fasce. Al centro ecco poi il duo Vitiello e Conti, con uno tra Remedi e Finazzi posto dietro alle due punte d’attacco. Qui Moscati farà coppia con uno tra Brega e Malotti: nel ballottaggio però il numero 9 è favorito dopo la doppietta segnata nel precedente turno di campionato.

QUOTE E PRONOSTICO

Consultando le quote e scommesse fissate alla vigilia di questo turno del girone A dalla snai, vediamo che per il match tra Pistoiese e Gavorrano, il pronostico arride con sicurezza alla squadra arancione. Nell’1x2 infatti la vittoria dei padroni di casa è stata data a 1.70, contro il più elevato 4.50 fissato per il successo ospite: pareggio poi valutato a 3.35.

