Pontedera Viterbese streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Oggi pomeriggio, gara di Serie C in programma in Toscana

Cenciarelli, Viterbese - LaPresse

Prosegue quest’oggi con Pontedera Viterbese diretta dall'arbitro Gariglio, la diciannovesima giornata del campionato di calcio di Serie C, il terzo torneo per importanza d’Italia, giunto alla stagione 2017-2018. Una sfida interessante tra due formazioni divise in classifica da 10 punti ma anche da ambizioni molto differenti. La Viterbese dopo un avvio zoppicante è riuscita a trovare una certa continuità ed oggi occupa la quarta posizione. Il Pontedera invece si trova invischiato tra i play out e la zona retrocessione. Una squadra imprevedibile capace di ottimi exploit come anche di tonfi che non ci si aspetterebbe. Il fattore casa puà essere importante oggi ma sappiamo che la Viterbese lontano dal suo stadio è capace di grandi prestazioni.

INFO STREAMING E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

La sfida fra il Pontedera e la Viterbese, in programma questo pomeriggio alle ore 14:30, non sarà visibile in diretta tv, ne sulle reti a pagamento, ne tantomeno a titolo gratuito. Chi vorrà seguire la sfida di Serie C dovrà quindi utilizzare mezzi alternativi, a cominciare dal portale Sportube.tv, collegandosi all’indirizzo elevensports.it e sottoscrivendo un mini abbonamento. L’evento sarà ovviamente fruibile in diretta streaming attraverso il personal computer, lo smartphone o il tablet. Vi ricordiamo inoltre i social network delle due squadre, in particolare Facebook e Twitter, per aggiornamenti dal campo.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA VITERBESE

Andiamo quindi a scoprire le probabili formazioni della partita in questione, iniziando dal Pontedera allenato dal tecnico 49enne Ivan Maraia. Saranno due gli assenti della compagine pisana, leggasi il difensore centrale Frare e il centrocampista Gargiulo, entrambi squalificati dal Giudice Sportivo, quindi impossibilitati a scendere in campo. Resto della formazione al completo visto che non si registrano infortuni importanti. Spazio quindi al 3-5-2 che lo scorso weekend ha avuto la meglio sul Prato con il risultato finale di una rete a zero. In porta andrà il numero uno Contini, con Ferrari pilastro centrale di difesa al posto dello squalificato Frare, Risaliti intermedio di destra, e capitan Vettori invece a sinistra. A centrocampo, a sostituire l’altro squalificato Gargiulo, giocherà Paolini, con Spinozzi e Caponi a completamento della linea mediana, mentre Tofanari e Posocco agiranno larghi sulle due fasce, rispettivamente di destra e di sinistra. Infine la coppia d’attacco, che sarà composta da Grassi e Pinzauti.

Vediamo quindi anche la probabile formazione della Viterbese allenata da Sottili. Nessun assente importante fra le fila del club di Viterbo per infortuni vari o squalifiche. Squadra quindi in campo con lo stesso undici vittorioso lo scorso weekend contro l’Olbia per uno a zero. Spazio ad un offensivo 4-3-3 dove il tridente d’attacco sarà composto dal numero 9 Razzitti come punta centrale, con l’11 Vandeputte (autore del gol vittoria contro i sardi), esterno di destra, e Tortori largo invece a sinistra. In mezzo, cabina di regia affidata a Musacci, che detterà così i tempi di gioco della squadra, mentre i due intermedi saranno Cenciarelli e Baldassini, rispettivamente schierati a destra e sinistra. Infine la retroguardia, che sarà formata da Sini e Atanasov come coppia di centrali, con Peverelli terzino di destra e Varutti a fare su e già sulla fascia mancina. In porta andrà il solito numero 1 Iannarilli.

QUOTE E PRONOSTICO PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, riguardanti la sfida in questione. Grande incertezza per i bookmaker italiani, visto che il Pontedera è la favorita nella gara di oggi, con il segno 1 quotato 2.40, ma il successo in trasferta della Viterbese ha una quota di 2.90, quindi molto vicina alla precedente. Il segno più alto dei tre è l’X, il pareggio, dato a 3.40. Vediamo anche altre opzioni, come ad esempio l’Under e l’Over 2.5, dati a 1.67 e 2.00, mentre il gol e il nogol pagano rispettivamente 1.75 e 1.90.

