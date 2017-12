Pro Piacenza Lucchese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

17 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Pro Piacenza-Lucchese (LaPresse - repertorio)

Pro Piacenza Lucchese sarà diretta dall'arbitro Eduart Pashuku della sezione Aia di Albano Laziale. Lo stadio Leonardo Garilli ospiterà dunque il match fra i padroni di casa della Pro Piacenza e i rossoneri toscani della Lucchese, in programma oggi pomeriggio domenica 17 dicembre alle ore 14.30 per la diciannovesima giornata del girone A di Serie C, l’ultima del girone d’andata. Siamo dunque a metà del campionato - o almeno della stagione regolare - e di conseguenza il momento è propizio per tracciare un bilancio sull’andamento delle due squadre.

La Pro Piacenza non se la passa benissimo: gli emiliani allenati da Fulvio Pea hanno 18 punti in classifica e navigano dunque in zona playout, anche se la graduatoria è ancora corta e di conseguenza pure la zona playoff non è lontana, se la Pro Piacenza riuscisse a infilare una buona striscia di risultati positivi. La dimostrazione di questa situazione incerta è data proprio dalla Lucchese, che è nel terzetto di squadre al quinto posto, dunque ben dieci posizioni avanti alla Pro Piacenza che invece è quindicesima, tuttavia di punti ne ha 24, dunque tutto sommato “solo” sei in più rispetto agli avversari odierni. Il risultato di oggi potrebbe dunque modificare in modo anche molto significativo le prospettive stagionali di entrambe le formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pro Piacenza Lucchese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PIACENZA LUCCHESE

Andiamo ora ad analizzare le probabili formazioni per Pro Piacenza Lucchese. Fra i padroni di casa da segnalare l’assenza per infortunio del difensore Abbate, mister Fulvio Pea potrebbe insistere con il 4-3-3 con cui settimana scorsa la Pro ha espugnato il campo dell’Arzachena con Gori in porta, Beduschi terzino destro, Belotti e Battistini difensori centrali e Ricci terzino destro. Ecco poi a centrocampo Cavagna in posizione centrale, affiancato dalle mezzali Barba e Aspas; infine nel tridente offensivo potrebbero trovare spazio Alessandro a destra, Mastroianni a sinistra e Abate come punta centrale. Passando poi alla Lucchese, ecco che l’allenatore dei toscani Giovanni Lopez ha a disposizione La Rosa sostanzialmente al completo. Il modulo potrebbe essere il 5-4-1 con Albertoni in porta, Davanti terzino destro e Cecchini a sinistra in una retroguardia a cinque con Espeche, Magli e Maini in posizione più centrale. A centrocampo Arrigoni e Cardore, con Merlonghi e Fanucchi esterni che in fase di spinta dovranno far sentire il proprio appoggio al centravanti De Vena.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai del match di oggi pomeriggio fra Pro Piacenza e Lucchese disegnano un pronostico piuttosto equilibrato per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa emiliani è proposto a 2,65, che curiosamente è la stessa identica quota alla quale trovate anche il segno 2, che naturalmente indicherebbe un colpaccio esterno della Lucchese. Si sale invece a 3,05 per il pareggio (segno X), che è dunque considerato come l’ipotesi meno probabile, sia pure di poco.

