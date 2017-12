Probabili formazioni/ Bologna Juventus: quote, le ultime novità live (17a giornata Serie A)

Probabili formazioni Bologna Juventus: quote, le ultime novità live (17a giornata Serie A). Trasferta insidiosa per i bianconeri di Allegri, che voleranno al Dall’Ara

Gara delicata in programma in casa Juventus. I campioni d’Italia in carica voleranno infatti allo stadio Dall’Ara, per affrontare dalle ore 15:00 di oggi pomeriggio i padroni di casa del Bologna, match rientrante nel programma della diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Andiamo a scoprire insieme le quote per le scommesse sul match, nonché le probabili formazioni che scenderanno in campo quest’oggi.

QUOTE E PRONOSTICO PER LE SCOMMESSE

Nonostante giochi in trasferta, la Juventus è ovviamente la favorita nel match di oggi. Scoprendo le quote fornite dall’agenzia italiana Snai, il segno 2 è quello più basso, con una quota pari a 1.45 mentre il successo interno del Bologna, il segno 1, paga 7 volte la nostra puntata. Considerato più probabile il segno X, il pareggio, dato a 4.50, mentre l’Under e l’Over 2.5 pagano rispettivamente 1.85 e 1.87. Infine, per chi volesse scommettere sulle opzioni gol e nogol, le quote sono pari a 2.05 e 1.70.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA: PALACIO IN DUBBIO

Andiamo quindi a scoprire le probabili formazioni della partita di oggi, partendo dai padroni di casa del Bologna allenati da Roberto Donadoni. Per la gara del Dall’Ara, sempre out Di Francesco junior, mentre è in forte dubbio la presenza dal primo minuto di Palacio. Spazio quindi ad un 4-3-3 dove in mezzo all’attacco si dovrebbe rivedere Destro, che sta vivendo un buon periodo dopo una lunga fase di appannamento. Sull’out di sinistra, invece, il solito gioiello Verdi, con Okwonkwo, schierato a destra. A centrocampo, cabina di regia affidata ai piedi e alla mente di Pulgar, mentre Taider e Donsah completeranno il reparto di mezzo, occupando le caselle degli intermedi. Infine la retroguardia, che Donadoni schiererà come al solito a quattro, con Helander e Gonzalez in mezzo, l’ex Roma Torosidis nel ruolo di terzino destro, e il giocatore di scuola Inter, Mbaye, sulla fascia mancina. In porta andrà l’ex di turno, Mirante.

JUVENTUS: DYBALA IN PANCHINA?

Scopriamo anche le probabili formazioni della Juventus di Massimiliano Allegri. Ancora in dubbio la presenza dal primo minuto di Buffon, che aveva già saltato il derby d’Italia contro l’Inter. Out anche Lichtsteiner nonché il solito Howedes. L’undici bianconero dovrebbe disporsi in campo con il modulo degli ultimi tempi, il 4-3-2-1, con Szczesny fra i pali se il capitano bianconero non ce la dovesse fare. In difesa, De Sciglio sulla corsia di destra, con Benatia e Chiellini coppia di centrali, e a sinistra Asamoah. A centrocampo, invece, Pjanic andrà in cabina di regia, con Khedira interno di destra e Matuidi a sinistra. Infine l’attacco, dove Mandzukic agirà sulla trequarti affiancato da Dybala, anche se la presenza della Joya dal primo minuto non è così certa: in caso, pronto Douglas Costa. A completamento dell’undici dei campioni d’Italia, la solita prima punta Gonzalo Higuain.

IL TABELLINO

Bologna (4-3-3): 83 Mirante; 35 Torosidis, 18 Helander, 3 Gonzalez, 15 Mbaye; 8 Taider, 5 Pulgar, 77 Donsah; 9 Verdi, 10 Destro, 30 Okwonkwo. All: Donadoni

A disp: Da Costa, Ravaglia, Masina, Maietta, Krafth, De Maio, Nagy, Poli, Crisetig, Petkovic, Krejic, Falletti.

Indisp: Di Francesco, Palacio

Squalificati: -

Juventus (4-3-2-1): 23 Szczesny; 2 De Sciglio, 4 Benatia, 3 Chiellini, 22 Asamoah; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain. All: Allegri

A disp: Pinsoglio, Barzagli, Rugani, Alex Sandro, Marchisio, Sturaro, Bentancur, Douglas Costa, Cuadrado, Bernardeschi

Indisp: Lichtsteiner, Howedes, Buffon

Squalificati: -

