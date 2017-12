Probabili formazioni/ Verona Milan: quote, le ultime novità live (17a giornata Serie A)

Probabili formazioni Verona Milan: quote, le ultime novità live (17a giornata Serie A). Rossoneri in campo alle ore 12:30 allo stadio Bentegodi per affrontare i padroni di casa scaligeri

Bonaventura, centrocampista Milan - LaPresse

La domenica della diciassettesima giornata di Serie A, verrà inaugurata nuovamente dal Milan. Così come capitato due settimane fa, il club rossonero scenderà in campo alle ore 12:30, questa volta sul terreno dello stadio Bentegodi di Verona per affrontare i padroni di casa dell’Hellas. Si tratta di una sorta di rivincita dopo la partita di Coppa Italia di San Siro di mercoledì sera, vinta dai rossoneri. Andiamo a vedere insieme le quote per le scommesse, nonché le probabili formazioni del match.

QUOTE E PRONOSTICO PER LE SCOMMESSE

Secondo le quote che ci fornisce l’agenzia di scommesse italiana Snai, il Milan è ovviamente la favorita nella partita di oggi. Il segno 2, il successo della squadra rossonera in trasferta, paga infatti 1.60 volte la nostra puntata, mentre la vittoria dell’Hellas a Verona è quotata 5.25. Più probabile il pareggio, con il segno X che paga 4.25 la giocata. Vediamo anche altre opzioni di scommessa, come ad esempio il gol e il nogol, che la Snai quota rispettivamente 1.63 e 2.15. Infine, per quanto riguarda l’Under e l’Over 2.5, le quote sono pari a 2.20 e 1.60.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VERONA: CERCI TITOLARE, PAZZINI NO

Andiamo quindi a scoprire le probabili formazioni del match delle 12:30 di oggi, partendo dai padroni di casa scaligeri allenati da Pecchia. Per la gara odierna sono tre gli assenti gialloblu, leggasi Bianchetti, Zaccagni e Brosco, tutti fermi ai box per infortuni vari. Non si registrano invece squalificati in casa scaligera. Il Verona dovrebbe disporsi in campo con un classico 4-4-2 dove in porta stazionerà il numero 1 Nicolas, favorito su Silvestri nonostante la buona prova in Coppa di quest’ultimo. La difesa, disposta a quattro, sarà formata dall’ex Juventus Caceres nel ruolo di terzino di destra, con Fares schierato invece sull’out mancino; in mezzo, la coppia di centrali formata da Ferrari e Caracciolo. A centrocampo Bessa e Zuculini avranno il pallino del gioco, in particolare il primo, mentre il secondo avrà compiti più di interdizione. Gioco che verrà quindi allargato sulle fasce da Romulo e Verde, che agiranno a supporto dei due attaccanti, l’ex di turno Cerci e il giovane di casa Juventus, Kean.

MILAN: 4-3-3 CON MONTOLIVO TITOLARE

Scopriamo quindi l’undici che manderà in campo Gennaro Gattuso, che prosegue con il suo schema 4-3-3, che ha dato i suoi frutti contro il Bologna in campionato, e con il Verona in Coppa Italia. In attacco dovrebbe rivedersi Kalinic in mezzo dal primo minuto, out in Coppa, con Borini largo a sinistra, e l’intoccabile Suso sempre presente sulla fascia destra. A centrocampo, nuova gara da titolare per Riccardo Montolivo, che sta attraversando un buon momento di forma, che si posizionerà in cabina di regia, con l’immancabile Kessie intermedio di destra, e un altro punto fisso del Milan, Bonaventura, schierato invece a sinistra. In difesa, infine, Bonucci e Romagnoli coppia di centrali, con Abate in vantaggio su Calabria sulla corsia di destra, e Ricardo Rodriguez a sinistra. In porta dovrebbe giocare Donnarumma nonostante l'accesa contestazione dei tifosi. Assente il solito Conti, nonché Calhanoglu, José Mauri e infine Storari.

IL TABELLINO

Verona (4-4-2): 1 Nicolas; 26 Caceres, 28 Ferrari, 2 Caracciolo, 93 Fares; 2 Romulo, 24 Bessa, 5 Zuculini, 7 Verde; 10 Cerci, 9 Kean. All: Pecchia

A disp: Silvestri, Coppola, Heurtaux, Souprayen, Bearzott, Felicioli, Laner, Buche, F. Zuculini, Fossati, Calvano, Pazzini

Indisp: Bianchetti, Zaccagni, Brosco

Squalificati: -

Milan (4-3-3): 99 Donnarumma; 20 Abate, 22 Bonucci, 19 Romagnoli, 68 Rodriguez; 79 Kessie, 18 Montolivo, 5 Bonaventura; 8 Suso, 7 Kalinic, 11 Borini. All: Gattuso

A disp: A. Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Paletta, Gomez, Antonelli, Locatelli, Biglia, Zanellato, Silva, Cutrone.

Indisp: Conti, José Mauri, Storari, Calhanoglu

Squalificati: -

