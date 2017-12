Renate Pordenone/ Streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Renate Pordenone: streaming video Sportube.tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C. In campo i ramarri dopo la Coppa Italia.

17 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Renate Pordenone (LaPresse)

Renate-Pordenone, diretta dall’arbitro Andrea Giuseppe Zanonato della sezione di Vicenza, è la partita in programma oggi domenica 17 dicembre 2017 alle ore 14.30 e valida nella 19^ giornata del girone B della Serie C. Nell'unico posticipo domenicale per il gruppo B del terzo campionato italiano, i nerazzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico con il chiaro obbiettivo di ricucire, almeno parzialmente, lo strappo in classifica con la primatista. Alla vigilia della 19^ giornata infatti la classifica vede il Renate alla terza piazza ma con 27 punti in saccoccia e ben 7 punti da recuperare sul Padova, capolista. Punta in alto anche il Pordenone che, dopo aver costretto ai calci di rigore l’inter nell’ultimo turno di Coppa Italia, dista solo due punti (e due piazze) dalla compagine oggi di casa al Città di Meda. La sfida quindi si annuncia infuocata anche perchè le due formazioni in campo oggi hanno finora hanno osservato un ruolino di marcia davvero simile (7 successi e 6 pari per il Renate, e 6 successi e 7 pari per i ramarri).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Va chiaramente segnalato che la partita tra Renate e Pordenone non sarà visibile in diretta tv, ma come sempre tutti gli appassionati potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video: tutte le gare di Serie C infatti sono sul portale elevensports.it, per il quale è richiesto il pagamento di una quota per abbonarsi. Il sito è raggiungibile anche con l’indirizzo Sportube.tv, che fa riferimento alla vecchia denominazione di questa piattaforma attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per il match della 19^ giornata della Serie C, il tecnico del Renate Roberto Cevoli potrebbe riproporre gran parte del 4-3-3 che aveva schierato in campo qualche giorno fa contro il Santarcangelo, dato che lo schieramento contro la Fermana non aveva portato a grandi risultati. Per i nerazzurri quindi ritroveremo tra i pali Di Gregorio, con Di Gennaro e Teso in coppia la centro della difesa: reparto poi completato da Vannucci e Anghlieri. Per la mediana Pavan rimane confermato in cabina di regia con Simonetti e Palma utilizzati come mezz’ali. In attacco però Musto entra in ballottaggio con Piscopo per la prima punta: Finocchio e Ungaro completeranno il reparto offensivo.

Per quanto riguarda la probabile formazione del Pordenone è possibile che Colucci, sull’onda emotiva post match contro l’Inter a San Siro, voglia riconfermare gran parte dell’11 titolare in Coppa Italia: in ogni caso rimane confermato il modulo 4-3-2-1 a albero di natale e la presenza di Perilli tra pali. Di fronte il numero 1 dei ramarri potrebbe quindi ritrovare Bassoli e Stefani con Ninzella e Formiconi agili sulle corsie esterne: possibile però il ballottaggio con Parodi e Pellegrini, sicuramente più freschi. Per la mediana ovviamente non mancherà Burrai, pur provato dal doppio impegno: con lui Misuraca e Lulli rimangono le prime scelte di Colucci, anche se dalla panchina scalpitano Danza e Silvestro. Per l’attacco dei Pordenone Berrettoni e Maza faranno da supporto a Magnaghi prima punta: Ciurria e Martignago però rimangono pronti dalla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match della Serie C tra Renate e Pordenone, il portale di scommesse sportive snai.it non esita a consegnare ai padroni di casa nerazzurri il favore del pronostico, pur concedendo ai ramarri ottime valutazione. Nell’1x2 vediamo che il successo del Renate è stato dato a 2.40, con la vittoria del Pordenone quotata invece a 2.85: pareggio infine fissato a 2.95.

