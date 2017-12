Rende-Catania/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Rende-Catania: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 19^ giornata di Serie C

17 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Rende-Catania, LaPresse

Rende-Catania, diretta dall'arbitro Luca Massimi della sezione di Termoli, è in programma allo stadio Lorenzon, la sfida tra le due compagini appartenenti al girone C di Serie C 2017-18 si consumerà domenica 17 dicembre 2017 con il kick-off fissato per le ore 16.30. La formazione di Cristiano Lucarelli, reduce dal pari interno contro il Matera e soprattutto dalla sconfitta in casa del Trapani nello scontro diretto per la seconda posizione, ha raccolto solamente un punto nelle ultime due gare, rallentando significativamente la sua marcia di avvicinamento verso il Lecce capolista.

Tuttavia anche i salentini hanno alzato il piede dall'acceleratore, consentendo agli etnei di rimanere comunque a tre lunghezze di distanza dagli uomini di Liverani, dunque il ritorno alla vittoria consentirebbe al Catania di consolidare quantomeno la permanenza tra le prime tre della classe. Anche perché il Rende, a sua volta, non sta andando fortissimo: una sconfitta e due pareggi, questo il bilancio del club calabrese nelle ultime tre giornate, Brunello Trocini dovrà essere molto bravo a motivare i suoi che tra le mura amiche del Lorenzon hanno comunque un rendimento più che rispettabile, il problema è che il Catania ha il terzo miglior rendimento esterno del girone confermando di non aver alcun problema a giocar bene lontano dal Massimino.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Come tutte le gare valide per il campionato di Serie C, anche Rende-Catania sarà visibile non in diretta tv ma in diretta streaming video sulla piattaforma web Eleven Sports, a patto di essere registrati e aver sottoscritto uno dei pacchetti disponibili, compreso quello che mette in vendita il singolo match a soli 2,90 €.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI RENDE CATANIA

Cerchiamo di capire quali potrebbero essere gli uomini impiegati da Trocini fin dal primo minuto: in porta nessun dubbio sulla presenza di Forte mentre per la diretta gli uomini più fortemente indiziati per una maglia da titolare sono Pambianchi, Sanzone e Porcaro; Viterriti e Rossini saranno i due esterni di centrocampo, stante la squalifica di Gigliotti per somma di ammonizioni, Boscaglia, Franco e Larribi completeranno la linea mediana; davanti a loro la coppia d'attacco formata da Goretta e Vivacqua. Lucarelli si affiderà a Pisseri in mezzo ai pali, per quanto riguarda il reparto difensivo Semenzato e Djordjevic saranno i terzini titolari che affiancheranno i centrali Tedeschi ed Aya; centrocampo esperto con tre over 30, ci riferiamo a Lodi, Biagianti e Caccetta; il reparto offensivo sarà caratterizzato dal tridente d'attacco composto da Curiale, Di Grazia e Ripa.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Non ci aspettiamo sorprese dal Rende per quanto riguarda lo schieramento tattico con Trocini che è un fedelissimo del 3-5-2; Lucarelli, invece, di recente è passato al 4-3-3, un modulo più offensivo nel tentativo di mettere pressione agli avversari di turno. Non risultano precedenti tra le due compagini, almeno nella storia recente del campionato italiano.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di betting non si sbilanciano e propongono quote piuttosto prudenti: l'1 del Rende, ad esempio, è valutato a 3,00 su Bet365 con Unibet che offre una vincita di 2,95 volte la posta giocata per il risultato di parità, il 2 del Catania su Bwin viene dato a 2,50. La formazione di Lucarelli ha la miglior difesa del campionato mentre quella di Trocini trova molta difficoltà a segnare, ecco perché l'Under (1,50 su Unibet) è caratterizzato da una quota più bassa rispetto all'Over (2,50 su Bet365), con il risultato esatto di 1 a 0 in favore degli etnei valutato a 6,25 su Betclic.

