Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol e live score: le partite di domenica (17a giornata)

Risultati Serie A, classifica aggiornata, diretta gol e live score: le partite di domenica (17a giornata). Prosegue quest’oggi il diciassettesimo turno del campionato di calcio

Risultati Serie A, Gennaro Gattuso, allenatore Milan - LaPresse

Dopo i tre anticipi giocatisi nella giornata di ieri, proseguirà quest’oggi la diciassettesima giornata della stagione di Serie A 2017-2018. Nel dettaglio si giocheranno sette partite, a completamento del turno in questione. Sette gare che saranno spezzettate su più orari, visto che si inizierà con il classico anticipo all’ora di pranzo delle 12:30, si proseguirà con le sfide delle 15:00, e si chiuderà poi con i due posticipi delle 18:00 e delle 20:45.

RISULTATI SERIE A, GLI ANTICIPI DEL SABATO

Inter – Udinese (1-3) Prima sconfitta stagionale di Spalletti, in un San Siro che nonostante l’ora risponde presente con oltre 52.000 spettatori. I nerazzurri iniziano ad avvertire però la "pressione mentale" di essere in testa alla classifica e alla fine lasciano 3 punti pesantissimi, soprattutto in virtù del fatto che gli avversari diretti devono ancora giocare. Partita dai "due volti", nella prima frazione di gioco infatti netta la superiorità dei padroni di casa, che nonostante lo svantaggio patito per opera di Lasagna al 14°, riescono a riequilibrare le sorti dell’incontro con il solito Icardi. Al ritorno in campo inspiegabile "crollo mentale" per i nerazzurri che non riescono più a ritrovarsi. Il reparto arretrato soffre le incursioni bianconere e su una di queste Santon colpisce la sfera con la mano, causando un penalty rilevato con il VAR. Sul dischetto un freddo De Paul che insacca la palla con un tiro centrale. Lo svantaggio invece di spronare i padroni di casa li abbatte, complice anche la sfortuna che mette la traversa a bloccare un’incornata di Skriniar. Al 77° poi la squadra di Oddo chiude la partita con un contropiede perfetto, iniziata l’azione in velocità da Jankto che si invola sulla fascia e mette al centro un delizioso pallone per Barak che trafigge un incolpevole Handanovic. Ha arbitrato Mariani che forse poteva assegnare qualche "giallo" in più nel momento in cui la gara sembrava "sfuggirgli" di mano, giusta la decisione sul rigore, presa con l’ausilio della Var.

Torino – Napoli (1-3) Alle 18.00 invece prova di forza del Napoli di Sarri che a Torino si è imposto per 3 a 1 sui granata di Mihajlovic. Gli azzurri hanno chiuso la pratica già nel primo tempo, con le squadre che sono entrate negli spogliatoi con il risultato di 0 a 3. Koulibaly, Zielinski e Hamsik i marcatori della squadra campana, con il capitano che con la sua 115^ marcatura raggiunge Maradona. Per i piemontesi ritorno al goal del "gallo" Belotti, che al 63° riapre la partita. Il match sconta comunque il fatto che gli ultimi 10 minuti i granata hanno giocato in 10, stante l’infortunio ai flessori di Ljajic, con il tecnico granata che aveva esaurito le sostituzioni. Con la vittoria di stasera la squadra di Sarri ritorna in testa alla classifica operando di fatto un contro sorpasso sull’Inter. Sufficiente l’arbitraggio di Mazzoleni coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Vivenzi abbastanza indaffarati su diversi off side.

Roma – Cagliari (1-0) Partita in cui la Roma ha la possibilità di accorciare la classifica, davanti un Cagliari in cerca di punti salvezza che venderà sicuramente "cara la pelle". Primo tempo inconsistente per gli uomini di Di Francesco che riescono a tirare in porta solamente una volta con Nainggolan, troppo poco per impensierire l’ordinata difesa di Lopez. Seconda frazione che vede una maggiore "superiorità territoriale" dei padroni di casa, che appaiono però confusi soprattutto in avanti. Al 50° l’episodio che potrebbe decidere la gara, contatto infatti in aria sarda tra Dzeko e Cragno con il direttore di gara che prima ammonisce il centravanti per simulazione, poi "richiamato" dalla VAR revoca il giallo e assegna il rigore. Dal dischetto Perotti che nonostante la buona angolazione sull’angolino di destra si vede respingere il pallone dal portiere. Si arriva cosi al 90° minuto con l’arbitro che concede ben 6 minuti di recupero. Al 94° ultimo assalto della squadra di Di Francesco con i sardi che ormai pensano solamente a difendere, punizione sulla tre quarti e Kolarov scodella nell’area piccola, Cragno respinge corto e centra Fazio, il centrocampista giallorosso controlla con il petto e insacca. Goal convalidato grazie alla Var che elimina i dubbi di un eventuale controllo con il braccio. Punizione forse troppo pesante per il Cagliari che comunque è apparso in ottima forma, buono l’arbitraggio di Damato ben coadiuvato dalla moviola in campo.

LE PARTITE IN PROGRAMMA OGGI

Come detto prima, si comincia con la gara delle ore 12:30 e sarà una sfida decisamente importante: allo stadio Bentegodi di Verona, i padroni di casa dell’Hellas ospiteranno il Milan di Gennaro Gattuso. I rossoneri vengono dal bel successo contro il Bologna a San Siro, e dovranno vincere se vorranno proseguire a risalire la classifica, che a tutt’oggi "piange". Gli scaligeri, dal loro canto, cercheranno di dare il massimo per ottenere più punti possibili, approfittando anche del fatto che la compagine meneghina non sembra al top dal punto di vista fisico. Spazio quindi alle sfide di oggi pomeriggio, e cominciamo con la partita dello stadio Dall’Ara di Bologna fra i felsinei di Roberto Donadoni e i campioni d’Italia della Juventus: una gara molto insidiosa per i bianconeri visto che molte big hanno faticato contro i rossoblu, soprattutto in Emilia. Di scena anche la Sampdoria, che viene da un periodo di appannamento dopo la straordinaria vittoria proprio contro i bianconeri, e che oggi ospiteranno al Marassi il Sassuolo. Pomeriggio di oggi che vedrà di scena anche la Fiorentina di Pioli, che giocherà in casa, presso l’Artemio Franchi, contro il Genoa, mentre il nuovo Crotone di Walter Zenga ospiterà all’Ezio Scida l’ottimo Chievo di Maran. Infine, i due posticipi di oggi, cominciando dalla gara delle 18:00 di Benevento fra gli omonimi padroni di casa e la Spal, match che i giallorossi dovranno provare a vincere per cercare di smuovere la propria classifica, che recita un solo punto. La Lazio tornerà in campo invece dopo le furiose polemiche post-Var, volando all’Atleti Azzurri di Bergamo alle 20:45, per affrontare l’ottima Atalanta di Gasperini, reduce dalla vittoria di Genova contro il Grifone.

I RISULTATI E LA CLASSIFICA

Ore 12:30 Verona-Milan

Ore 15:00 Fiorentina-Genoa

Ore 15:00 Bologna-Juventus

Ore 15:00 Sampdoria-Sassuolo

Ore 15:00 Crotone-Chievo

Ore 18:00 Benevento-Spal

Ore 20:45 Atalanta-Lazio

Classifica: Inter 40, Napoli 39, Juventus 38, Roma 35, Lazio 32, Sampdoria 27, Milan 24, Torino 23, Fiorentina 22, Bologna, Chievo 21, Atalanta 20, Udinese 18, Cagliari 17, Sassuolo 14, Genoa 13, Crotone 12, Spal 11, Verona 10, Benevento 1

