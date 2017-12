Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol e live score: le partite di domenica (19a giornata)

Risultati Serie C, classifiche aggiornate, diretta gol e live score: le partite di domenica (19a giornata). Prosegue in queste ore il nuovo turno del terzo campionato italiano

Proseguirà in queste ore il nuovo turno del campionato di calcio di Serie C, precisamente il diciannovesimo della stagione 2017-2018. Praticamente si chiuderà la giornata, al di fuori del posticipo in programma domani per il Gruppo A. Nel dettaglio si disputeranno otto sfide del Gruppo C, due del Gruppo B, e infine sette gare per l’A: andiamo a vedere insieme il programma completo di oggi.

LE PARTITE DEL GIRONE A

Cominciamo quindi dal Girone A, per cui si giocheranno sette gare, come già detto sopra. Sei sfide si disputeranno alle ore 14:30, con il posticipo delle 18:30. La capolista Livorno giocherà domani, mentre il Pisa, secondo, riposa. Si vedrà in queste ore invece la Viterbese, terza assoluta a quota 30 punti, che affronterà fuori casa il Pontedera, quattordicesima formazione in classifica a quota 20. Gara decisamente più impegnativa per il Monza, quinto in classifica con 24 punti, che dovrà giocare in trasferta ad Olbia contro gli omonimi padroni di casa, anch’essi a 24 ma in sesta posizione per una peggiore differenza reti. Lucchese, settima e anch’essa a 24 lunghezze, giocherà in trasferta contro la Pro Piacenza, sedicesima e in zona playout, mentre i milanesi della Giana Erminio affronteranno fra le mura di casa i sardi dell’Arzachena, tredicesimi. Derby toscano di metà classifica quello fra l’Arezzo e la Carrarese, rispettivamente, nona e decima forza del campionato, in piena corsa playoff, mentre la Pistoiese, undicesima a quota 23, ospiterà a Pistoia il Gavorrano, terzultimo con 13 punti. A chiusura della giornata odierna, il derby di Cuneo fra gli omonimi padroni di casa e l’Alessandria, match di fondo classifica.

LE PARTITE DEL GIRONE B

Sono solo due invece le sfide del Girone B, che chiuderanno questo turno dopo le gare di ieri. Attenzione al big match brianzolo fra il Renate, squadra che occupa i vertici della classifica a quota 27, e il Pordenone, che insegue subito dietro a 25 punti, e che viene dalla quasi impresa di San Siro contro l’Inter in Coppa Italia, match vinto dai nerazzurri ma solamente dopo la roulette dei calci di rigore. Infine, la gara fra il Feralpisalò e il Modena, che ovviamente non sarà giocata per via dell’esclusione degli emiliani dal campionato, e che vedrà i lombardi ottenere matematicamente i tre punti a tavolino.

LE PARTITE DEL GIRONE C

Chiudiamo quindi il programma odierno con le sfide del Girone C, gruppo che si giocherà praticamente tutto, visto che si è disputato fino ad ora un solo anticipo, quello fra Juve Stabia e Reggina di venerdì sera. In campo la capolista Lecce, sempre prima indiscussa nel proprio gruppo a quota 38, che ospiterà il Monopoli al Via del Mare, derby tutto pugliese. Il Trapani, che insegue a 35, affronterà invece in Sicilia il Cosenza, dodicesima forza della classifica a quota 20 punti. Attenzione alla trasferta del Catania, terzo sempre a quota 35, che giocherà in Calabria contro il Rende, formazione che si sta distinguendo, e che attualmente ha 25 punti che valgono il sesto posto assoluto. Derby siciliano in programma alle 16:30 di oggi fra il Sicula Leonzio e il Siracusa, mentre ci sarà un derby pugliese a Francavilla fra i padroni di casa della Virtus e la Fidelis Andria, due squadre che stanno vivendo un campionato diametralmente opposto, con i primi che sono quinti assoluti, e i secondi che invece si trovano in zona playout, al sedicesimo posto. Il Matera, settimo in classifica, ospiterà in Basilicata la Casertana, mentre il Catanzaro giocherà in Calabria contro la Paganese. A completamento della giornata del Gruppo C, la sfida Bisceglie-Fondi con l’Akragas che invece affronterà il turno di riposo.

RISULTATI SERIE C E LA CLASSIFICA DEL GIRONE A

Ore 14:30 Cuneo-Alessandria

Ore 14:30 Olbia-Monza

Ore 14:30 Pontedera-Viterbese

Ore 14:30 Giana Erminio-Arzachena

Ore 14:30 Arezzo-Carrarese

Ore 14:30 Pro Piacenza-Lucchese

Ore 18:30 Pistoiese-Gavorrano

Classifica: Livorno 42, Pisa 32, Viterbese, Siena 30, Monza, Olbia, Lucchese 24, Giana, Arezzo, Carrarese, Pistoiese 23, Piacenza 22, Arzachena 21, Pontedera 20, Alessandria, Pro Piacenza 18, Gavorrano, Cuneo 13, Prato 11

RISULTATI SERIE C E LA CLASSIFICA DEL GIRONE B

Ore 14:30 Renate-Pordenone

Ore 14:30 Feralpoisalò-Modena (ann.)

Classifica: Biancoscudati 34, Sambenedettese 28, Renate 27, Feralpisalò 26, Pordenone 25, Triestina, Albinoleffe 24, Reggiana 23, Fermana 22, Mestre, Sudtirol 21, Bassano, Vicenza 19, Teramo, Gubbio 18, Ravenna 17, Santarcangelo 13, Fano 10

I RISULTATI SERIE C E LA CLASSIFICA DEL GIRONE C

Ore 16:30 Rende-Catania

Ore 16:30 Sicula Leonzio-Siracusa

Ore 16:30 Trapani-Cosenza

Ore 16:30 Catanzaro-Paganese

Ore 16:30 Bisceglie-Fondi

Ore 16:30 Lecce-Monopoli

Ore 18:30 Virtusa Francavilla-Andria

Ore 20:30 Matera-Casertana

Classifica: Lecce 38, Trapani, Catania 35, Siracusa 30, Francavilla, Rende 30, Matera, Catanzaro 24, Monopoli, Bisceglie 23, Juve Stabia 22, Cosenza 20, Fondi, Sicula Leonzio, Reggina 18, Andria, Casertana, Paganese 15, Akragas 9

