RISULTATI VOLLEY FEMMINILE/ Classifica aggiornata e diretta live score: Pantere Campionesse d'Inverno!

Risultati volley femminile: classifica aggiornata e diretta live score delle partite per la 11^ giornata della Serie A1. Occhi puntati su Legnano-Novara.

17 dicembre 2017 - agg. 17 dicembre 2017, 19.30 Michela Colombo

La formazione di Novara (da Twitter ufficiale)

Si è chiusa anche la 11^ giornata del Campionato della Serie A1 di volley femminile e nonostante la bella vittoria per 3-0 di Novara su Legnano, è Conegliano la regina di inverno per questa stagione 2016-2017. Andando a vedere gli altri risultati raccolto in questa intesa domenica, ricordiamo poi dopo il successo delle azzurre anche l’affermazione casalinga per 2-0 del Firenze sulla neopromossa Filottrano oltre che il successo occorso per 3-1 di Monza a spese di Bergamo, sempre più in crisi. A chiudere il programma domenicale della 11^ giornata di Serie A1 ecco poi il successo di Modena su Casalmaggiore con il risultato di 3-1 per la compagine bianconera.

IN CAMPO

Sta per accendersi anche questa domenica dedicata alla 11 e ultima giornata della serie A1 di volley: dopo i risultati ottenuti negli anticipi di ieri la classifica ha già incoronato Conegliano qualche campionessa d’Inverno. La classifica infatti è molto chiara: le pantere rimangono in vetta a quota 29 punti dopo il successo netto per 3-0 ottenuto su Pesaro, mentre segue Novara ferma a quota 24 punti. Le azzurre, tra poco in campo contro Legnano, anche in caso di vittoria netta per 3-0 o 3-1 potrebbero sfruttare solo parzialmente i tre punti guadagnati, arrivando quindi solo a 27 punti in classifica. Alle loro spalle ecco però Scandicci e Busto Arsizio ora appaiate a 24 punti dopo il 3-2 occorso ieri nello scontro diretto (andato poi a favore delle fiorentine). Proseguendo nella nostra analisi prima del fischio d’inizio ricordiamo che Modena e Pesaro continuano a vantare 15 punti a testa, seguito alla settima posizione da Monza ferma a quota 13 oltre che da Legnano e Firenze che vantano 11 punti a testa. Fanalino di coda Casalmaggiore con 20 punti, Bergamo e Filottrano, fermi a 6 e 4 punti a testa. Diamo allora la parola al campo: come si configurerà la classifica finale del girone di andata di Serie A1?

IN EUROPA

In attesa di entrare nel vivo della 11^ e ultima giornata del girone di andata del Campionato della Serie A1 lasciamo per un momento i confini italiani per controllare il comportamento dei nostri club impegnati nelle coppe europee. Anche quest’anno diverse società impegnate nella serie A1 stanno portando alto il tricolore sul continente: due i club impegnati in Champions League e due nella Cev Cup. Nella prima competizione europea sappiamo già che Conegliano e Novara sono state selezionate nello stesso gruppo: il primo turno che si è svolto lo scorso mercoledi ha visto le pantere vincere in casa per 3-1. Parlando invece della Cev Cup ricordiamo che Conegliano non ha avuto alcun problema a superare lo scorso13 dicembre lo Sneek (3-0 per le ronsanero); In campo anche Busto Arsizio che ha agilmente battuto per 3-0 le bosniache dello Brcko.

A CHI IL TITOLO?

Ultimo turno per la stagione invernale del Campionato della Serie A1: la massima competizione per club in Italia per il volley femminile è pronta a chiudere la prima parte della sua annata e quindi a incoronare la Campionessa d’inverno per il 2017-2018. Di fatto Conegliano potrebbe già vantare pretese su tale titolo, ma occorrerà però attendere tutti i risultati dei match previsti questa domenica 17 dicembre per poter dare l’ufficialità. Matematica eclassifica finale a parte andiamo ora a vedere come si configura il programma di questo avvincente 11^ turno che, a prescindere dall’assegnazione del titolo, regalerà tante emozioni a tutti gli appassionati.

IL PROGRAMMA

Rispetto al solito programma, la 11^ giornata della Serie A1 di volley presenterà alcune modifiche in calendario. Sono stati infatti ben due gli anticipi che si sono svolti ieri 16 dicembre ovvero Conegliano-Pesaro e Busto Arsizio-Scandicci e i risultati hanno senza dubbio mosso parecchio le cose nella parte alta della classifica della Serie A1. Saranno perciò solo 4 le partite in programma per la giornata di oggi e per tutti i campi il fischio d’inizio è stato previsto per le ore 17.00. A quell’ora ecco quindi che scenderanno in campo al Pala Norda Bergamo e Monza, in un derby tutto lombardo in cui la formazione orobica proverà a rialzare di nuovo la testa dopo l’ennesimo KO, rimediati contro Scandicci nel precedente turno della Serie A1. Ecco poi la sfida tra Modena e Casalmaggiore, con le rosanero che enfatizzate dalla prima vittoria ottenuta in Coppa Cev promette di dare battaglia contro le emiliane. A chiudere il programma ecco poi gli incontri Firenze-Filottrano, un match da parte bassa della classifica a cui la compagine neopromossa giunge con la voglia di interrompere finalmente la lunga serie i KO rimediata negli ultimi turni della Serie A. Da tenere in particolare considerazione poi la partita delle ore 17.00 Legnano-Novara: occhio quindi a cosa accadrà al Pala Borsani, con le azzurre che pur vedendo scappare il titolo di sicuro vorranno confermarsi come migliore seconda forza della Serie A1

RISULTATI VOLLEY, SERIE A1 11^ GIORNATA

FINALE Bergamo-Monza 1-3

FINALE Modena-Casalmaggiore 3-1

FINALE Firenze filottrano 3-0

FINALE Legnano Novara 0-3

CLASSIFICA SERIE A1

Conegliano 29

Novara 27

Busto Arsizio 24

Scandicci 24

Modena 18

Monza 16

Pesaro 15

Firenze 14

Legnano 11

Casamaggiore 10

Bergamo 6

Filottrano 4

