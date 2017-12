RISULTATI VOLLEY MASCHILE/ Classifica aggiornata e diretta live score: KO Perugia, Monza al successo!

Risultati volley maschile: classifica aggiornata e diretta live score delle partite per la 12^ giornata della Serie A1 Superlega. Perugia-Modena il big match!

Si è chiusa solo poco fa anche la 11^ giornata del Campionato di Superlega: il risultato più atteso è ovviamente quello che arriva dal Pala Evangelisti con la vittoria per 3-0 di Modena su Perugia. I gialloblu quindi vanno a pari punti con gli umbri alla seconda piazza della classifica, registrando una sola lunghezza da recuperare su civitanova capolista. Tra gli altri risultati della 12^ giornata di Serie A 1 ricordiamo ovviamente le belle vittorie nette per 3-0 di Milano e Padova recuperate rispettivamente su Castellana e Latina. Si è dovuto andare al quarto set invece nell’altro match in programma questa domenica di grande volley ovvero quello tra Monza e Ravenna: qui la squadra di Soli è caduta alla Candy Arena per 3-1.

IN CAMPO!

Sta per accendersi anche questa attesissima 12 giornata della Serie A1 di volley maschile: come abbiamo detto non sono poi tanti i protagonisti attesi in campo, ma senza dubbio le squadre presenti in calendario offriranno nuovamente grande spettacolo a tutti gli appassionati. In questo senso ci attendiamo grandi cose da Milano, che a minuti scenderà in campo tra le mura di casa del Pala Yamamay contro la Castellana grotte. La squadra di Andrea Giani, dopo un inizio di stagione non troppo brillante era riuscita finalmente a ingranare la marcia giusta: questo però prima di incontrare sul proprio cammino Verona: contro gli scaligeri il tabellone si è fermato sui un impietoso 3-0 che va ovviamente subito dimenticato. L'occasione si annuncia poi propizia per Milano, che oggi affronterà la neopromossa e quasi fanalino di coda Castellana grotte: ovviamente però l’ultima parola l’avrà il campo, si comincia!

IL TITOLO

Come abbiamo accennato, benché manchi ancora un turno per chiudere questa prima parte della Stagione 2017-2018 della Superlega, il titolo di campione d’inverno potrebbe venir di fatto deciso proprio oggi. La situazione ai gradini più alti della classifica è infatti molto chiara: civitanova è in testa con 31 punti, ma Lube ha già disputato a novembre questo turno (oggi è impegnata nelle finali dei Mondiali per club) e di fatto oggi non potrà fare nulla per difendere il piazzamento. A una sola lunghezza di distanza ecco poi Perugia e a 4 Modena, le due che saranno in campo oggi al Pala Evangelisti in uno scontro diretto davvero entusiasmante. Il margine quindi tra i tre candidati al titolo di fatto rimane molto piccolo, specialmente nel caso in cui al Pala Evangelisti si dovesse andare al tie break (sarebbero quindi appena 2 punti per la vincitrice e uno per la perdente) o verso la vittoria della squadra gialloblu. In ogni caso la matematica sarà fondamentale: tutto si giocherà poi definitamente solo nella prossima 12 giornata, ma considerando anche i prossimi appuntamento possiamo davvero dire che questo 11^ turno sarà decisivo per l’assegnazione del titolo.

LUBE ASSENTE ANNUNCIATA

Il campionato della Serie A1 di volley maschile torna assoluto protagonista in questa domenica 17 dicembre 2017: con appena un solo turno ancora da disputare prima che venga assegnato il titolo di campione d’iInverno la lotta si fa più ardua che mai. Questo turno inoltre appare, almeno sulla carta, come la grande occasione per molti club, tra Perugia e Modena per scalare la vetta della graduatoria: sarò assente proprio la capolista Lube, in Polonia per i Mondiali per club. Considerando quindi che Civitanova non c’è, ma che ha già assorbito in stagione questa 12^ giornata persa, calendario che si prospetta per oggi appare un po’ complicato. Saranno infatti appena 4 gli incontri previsti per questa domenica: tre infatti gli anticipi che si sono già disputati, di cui quello tra Civitanova e Piacenza, recuperato lo scorso 16 novembre. Si sono quindi svolti nei giorni scorsi ben due match: quello tra Sora e Trento, giocato mercoledi scorso, e lo scontro Verona-Vibo Valentia, avvenuto nella serata di ieri.

IL PROGRAMMA

Sarà quindi un programma ridotto quello atteso per questa domenica 17 dicembre per la 12^ giornata di Serie A1: 4 gli incontri attesi e per tutti il fischio d’inizio è stato programmato per le ore 18.00. A quell’ora si accenderà quindi la sfida a la Candy Arena tra Monza e Ravenna: nuovo banco di prova per la vera sorpresa di questa stagione, ovvero la formazione di Fabio Soli. I romagnoli hanno infatti bisogno di un grande successo contro i lombardi per dimenticare il KO rimediato contro Modena nel precedente e continuare a lottare per i gradini più alti. Come loro anche Milano, attesa oggi in campo al Pala Yamamay contro Castellana, penultima in graduatoria con solo 5 punti a bilancio finora. La squadra Giani aveva giusto recuperato parecchio terreno in classifica, prima di cadere sotto i colpi di Verona, vittoriosa nella giornata precedente per 3-0. L’altra sfida attesa alle ore 18.00 sarà quella tra Padova e Latina: un classico scontro da metà classifica a cui entrambe le formazioni approdano avendo alle spalle ben due KO di fila a cui rimediare. Il big match di questo turno della Superlega però sarà al Pala Evangelisti: alle 18.00 si accenderà infatti lo scontro al vertice tra Perugia e Modena, i due club protagonisti assoluti con la Lube in sesta stagione della Serie A1. Che si posa già decidere qui il prossimo campione dì’Inverno?

RISULTATI VOLLEY SERIE A1 DELLA 12^ GIORNATA

FINALE Perugia Modena 0-3

FINALE Monza Ravenna 3-1

FINALE Padova Latina 3-0

FINALE Milano Castellana 3-0

CLASSIFICA SERIE A1

Civitanova 31

Modena 30

Perugia 30

Verona 24

Padova 20

Ravenna 20

Piacenza 19

Trento 19

Milano 18

Latina 12

Monza 12

Vibo Valentia 9

Castellana 5

Sora 3

