Sampdoria Sassuolo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sampdoria Sassuolo, Serie A 17^ giornata (Foto LaPresse)

Sampdoria Sassuolo, diretta dall’arbitro Claudio Gavillucci della sezione di Latina, è in programma oggi domenica 17 dicembre 2017, alle ore 15.00; la sfida dello Stadio Luigi Ferraris di Genova sarà valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2017/2018. Situazioni di classifica completamente diverse a confronto: la formazione di Marco Giampaolo è situata al sesto posto con 27 punti (otto vittorie, tre sconfitte e quattro pareggi), con una gara da recuperare; i neroverdi, invece, sono al quindicesimo posto con 14 punti (quattro vittorie, due pareggi e dieci sconfitte). I blucerchiati per continuare a coltivare il sogno Europa League, a più tre sul Milan, la formazione di Giuseppe Iachini per allontanarsi dalla zona calda, a +3 sulla Spal terz’ultima. Una gara molto interessante, dunque, con punti molto importanti in palio: con una vittoria la Sampdoria potrebbe portarsi a quota 30 punti, avvicinando la Lazio (impegnata contro l'Atalanta) in attesa del recupero contro la Roma; il Sassuolo darebbe invece continuità alla vittoria contro il Crotone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Sampdoria Sassuolo si può seguire in diretta tv sul satellite a pagamento (canali Sky Sport e Sky Calcio 1); su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone potrete attivare (senza costi aggiuntivi) il servizio di diretta streaming video grazie alla applicazione Sky Go. Inoltre attenzione ai programmi Diretta Gol: su Sky Super Calcio sono mandati in onda in tempo reale tutti i gol e le fasi salienti delle partite che si giocano alle ore 15 di domenica.

IL CONTESTO

Protagonista di un ottimo avvio di stagione, la Sampdoria non sta affrontando un periodo positivo. Dopo la vittoria nel derby contro il Genoa per 0-2 e il successo contro la Juventus per 3-2, i blucerchiati sono incappati in due sconfitte: 3-0 al Dall’Ara contro il Bologna e 1-2 contro la Lazio al Ferraris. Nell’ultima giornata di campionato, il pareggio subito in rimonta contro il Cagliari per 2-2. Liguri che arriveranno a questo appuntamento dopo l’impegno in Coppa Italia di mercoledì contro la Fiorentina, gara persa 3-2 nel finale. Il Sassuolo, invece, dopo il recente cambio di allenatore, con l’esonero di Cristian Bucchi e l’arrivo di Giuseppe Iachini, ha raccolto sei punti nelle ultime quattro partite. Dopo il successo per 1-2 contro il Benevento, sono arrivate due sconfitte: 0-2 contro il Verona, costato caro all’ex Perugia, e 3-0 contro la Fiorentina. Nell’ultima giornata è arrivata l’importante vittoria nello scontro diretto contro il Crotone: risultato di 2-1, reti siglate da Goldaniga e Politano, gol della bandiera dei rossoblu di Budimir.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA SASSUOLO

Gruppo quasi al completo per Marco Giampaolo, che mercoledì in Coppa Italia contro la Fiorentina ha utilizzato un ampio turnover: tornerà a disposizione Quagliarella, lasciato a Genova quattro giorni fa, mentre è previsto l’utilizzo dal 1’ di Viviano, Ferrari e Ramirez. Un unico indisponibile: il polacco Linetty. L’ex allenatore dell’Empoli proporrà il solito 4-3-1-2: come sottolineato in precedenza, tra i pali c’è il ritorno da titolare di Viviano, con Puggioni che torna in panchina dopo la maglia da titolare contro la Fiorentina. In difesa spazio a Bereszynski e Strinic sulle corsie esterne, con il tandem centrale composto da Silvestre e Ferrari. Il talento Torreira, nel mirino di Inter e Atletico Madrid, in cabina di regia, con Barreto e Praet ai suoi fianchi. Gaston Ramirez agirà tra le linee, mentre il reparto avanzato sarà affidato a Zapata e Quagliarella. Nessun ballottaggio delle ultime ore in programma, ma Giampaolo ha spesso sorpreso con scelte last minute.

Qualche problema in più, invece, per Giuseppe Iachini. Il tecnico del Sassuolo non potrà avere a disposizione Sensi, Adjapong, Biondini, Dell’Orco, Frattesi e il lungodegente Letschert. Dal punto di vista tattico, l’ex allenatore di Palermo e Udinese dovrebbe affidarsi ad un 3-4-3, con gli esterni a trazione difensiva. Tra i pali ci sarà Consigli, tra i migliori in campo nell’ultima gara contro il Crotone. Linea a tre di difesa composta da Goldaniga, Cannavaro e Acerbi. Sulle fasce agiranno l’ex Juventus Lirola e Peluso, con Mazzitelli e Duncan in cabina di regia. Berardi e Politano tra le linee ad inventare e ad innescare Falcinelli. Tre ballottaggi in corso, tutti e tre a centrocampo: Gazzola insidia Lirola, mentre Cassata e Missiroli si giocano il posto con Mazzitelli. Attenzione ad un possibile cambio di modulo, con l’inserimento di un centrocampista al posto di un difensore, con il passaggio al 4-3-3.

LA CHIAVE TATTICA

Tra le mura amiche la Sampdoria ha sempre dato vita a prestazioni di altissimo livello, mietendo vittime illustri, basti pensare a Milan e Juventus. Nell’ultima gara giocata al Ferraris però la formazione di Marco Giampaolo è incappata in una sconfitta e vorrà assolutamente reagire. Saranno proprio i blucerchiati a condurre il pallino del gioco, con lo stile di possesso palla adottato da Giampaolo. Il Sassuolo, in piena fase di ristrutturazione sotto la gestione Giuseppe Iachini, proverà a reggere i colpi e a fare male in contropiede, con la velocità e la fantasia di Berardi e Zapata. Tra i migliori nella sfida contro la Fiorentina, Gaston Ramirez sarà lo spauracchio principale insieme a Quagliarella e Zapata: il fantasista uruguaiano è rinato a Genova e sta raccogliendo performance di altissima qualità. Il Sassuolo, invece, può contare su un Politano in ottima forma: a segno contro il Crotone, l’esterno è finito nel mirino della Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Sampdoria Sassuolo, quote e pronostico. Le principali agenzie di scommesse puntano forte sulla formazione di Marco Giampaolo: Snai quota l’1-X-2 a 1,75-4,00-4,25. Dopo un periodo complicato, dunque, i bookmakers credono nel riscatto dei blucerchiati, mentre i neroverdi difficilmente riusciranno ad espugnare il Ferraris. Attesa una gara con molte reti: Under 2,5 e Over 2,5, ovvero se le squadre segneranno in totale meno o più di tre reti, rispettivamente a 2,20 e 1,60. Simili le quote relative a Gol e No Gol, se entrambe le squadre andranno a segno o meno: 1,55 e 2,30. La Sampdoria non trova la vittoria da tre partite e difficilmente sbaglierà tra le mura amiche, specialmente dopo la sconfitta con la Lazio: pronostico 1.

