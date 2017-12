Sicula Leonzio-Siracusa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

17 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Sicula Leonzio-Siracusa, LaPresse

Sicula Leonzio-Siracusa, diretta dal signor Curti di Milano, domenica 17 dicembre 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide in programma della diciannovesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. La Sicula Leonzio affronterà il match sicuramente galvanizzata dall'ultimo importante risultato ottenuto in campionato, il tre a zero in casa della Reggina. D'altronde in questa stagione non è la prima volta che la matricola siciliana ha exploit di questo tipo, a partire dall'esaltante derby vinto in casa del Catania non molto tempo fa. Certo, gli alti e bassi sono stati quasi inevitabili per la formazione bianconera, che al momento si è ritagliata comunque, con diciotto punti ottenuti in diciassette partite disputate, tre punti di vantaggio sulla zona play out.

La vittoria di Reggio Calabria è arrivata per la Sicula Leonzio dopo due pesanti sconfitte interne contro Catanzaro e Paganese, che avevano fatto vacillare la fiducia guadagnata in tutto il girone d'andata. Ora ci sarà da affrontare un altro impegnativo derby siciliano contro un Siracusa che, come tutte le prime sette in classifica nello scorso turno di campionato, non è riuscito ad ottenere una vittoria, pareggiando in casa contro la Juve Stabia dopo due successi consecutivi contro Catanzaro e Bisceglie. Quarto in classifica pur a otto punti dalla vetta e a cinque lunghezze da Trapani e Catania al secondo posto in classifica, il Siracusa può essere orgoglioso di aver giocato ai grandi livelli già messi in mostra nella passata stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Sicula Leonzio-Siracusa non sarà trasmessa in diretta tv, ma sarà visibile in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati al sito elenvesports.it, con l'incontro che sarà disponibile anche per chi lo acquisterà sul portale come evento singolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SICULA LEONZIO-SIRACUSA

Le probabili formazioni dell'incontro: la Sicula Leonzio scenderà in campo con Narciso a difesa della porta, De Rossi schierato sull'out difensivo di destra e Squillace sull'out difensivo di sinistra, mentre Camilleri e Gianola giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo giocherà D'Angelo, grande protagonista con una doppietta del match stravinto dai siciliani sul campo della Reggina, affiancato da Esposito e Davì, mentre il portoghese Tavares guiderà il tridente d'attacco, completato da Gammone e da Bollino. Risponderà il Siracusa con Tomei tra i pali alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dall'out di destra all'out di sinistra con Parisi, Magnani, Daffara e De Vito. A centrocampo l'argentino Spinelli e Palermo saranno i playmaker arretrati, con Catania, Mancino e Mangiacasale schierati invece a sostegno del centravanti Scardina.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

4-3-3 per la Sicula Leonzio di Rigoli, 4-2-3-1 per il Siracusa allenato da Bianco, moduli sostanzialmente confermati per due allenatori che si sono resi protagonisti, pur nella differenza degli obiettivi da rincorrere, di un ottimo inizio di stagione, arrivati ormai al giro di boa del campionato. Tra le due squadre non ci sono precedenti recenti, con la Sicula Leonzio che si è guadagnata solo in questo stagione l'ingresso tra i professionisti, dove invece il Siracusa era già riuscito a tornare un anno fa.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker offrono quote estremamente equilibrate per lo scontro, con William Hill che propone la stessa quota sia per la vittoria interna sia per la vittoria esterna, fissate a 2.70. Bwin moltiplica invece per 3.00 l'investimento sul pareggio. Le quote sui gol realizzati durante la partita vengono proposte da Bet365 a 2.35 per quanto riguarda l'over 2.5 e a 1.57 per quanto concerne l'under 2.5.

