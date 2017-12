Super-G Val d'Isere/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci donne)

Oggi il super-G femminile della Val d’Isere chiude il weekend francese della Coppa del Mondo di sci 2017-2018. Dopo la gara di ieri, si disputa dunque oggi un secondo super-G: settimana scorsa a St. Moritz si è riusciti a disputarne appena uno dei due che erano in programma, per di più con un risultato a sorpresa, stavolta il maltempo ha invece fatto saltare la discesa e oggi si gareggia di nuovo in super-G. Si attendono dunque riscontri dalla gara odierna: la stagione è sempre più nel vivo, si avvicinano anche le Olimpiadi e di conseguenza fare bene è sempre più importante. Di certo sarà un grande spettacolo, anche perché il super-G unisce velocità comunque molto elevate a curve e difficoltà tecniche superiori a quelle della discesa, dunque costituisce un banco di prova sempre molto significativo e che esalta solo chi sa sciare davvero bene unendo scorrevolezza e qualità tecniche.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DELLA VAL D’ISERE

Il quarto super-G femminile della stagione avrà inizio alle ore 10.30 in Val d’Isere. Ricordiamo pure che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Francia (www.fis-ski.com).

SUPER-G VAL D’ISERE: FAVORITE E ITALIANE

Fermo restando che indicazioni molto significative sono naturalmente quelle scaturite dalla gara di ieri, che ha rilanciato alla grande una certa Lindsey Vonn, la certezza in super-G si chiama Tina Weirather: la campionessa del Liechtenstein, già vincitrice della Coppa di specialità l’anno scorso, ha iniziato la nuova stagione vincendo il primo super-G, quello disputato all’inizio del mese a Lake Louise, mentre a St. Moritz la figlia d’arte ha raccolto un terzo posto. Certo, c'è da riscattare l'uscita di ieri, ma Tina è sempre da tenere in debita considerazione. Le avversarie più pericolose potrebbero essere le svizzere, almeno a livello complessivo di squadra: il primo nome che viene in mente è naturalmente quello di Lara Gut, reduce però dalla brutta caduta di St. Moritz dove invece sono state Jasmine Flury e Michelle Gisin a regalare una straordinaria doppietta ai tifosi elvetici - anche perché realizzata grazie ai nomi meno attesi.

In ottica italiana purtroppo bisognerà fare i conti con l’assenza di Elena Curtoni, la migliore delle azzurre l’anno scorso nella classifica di specialità, mentre settimana scorsa il bilancio è stato diametralmente opposto per Sofia Goggia e Federica Brignone nell’unico super-G disputato in Svizzera: la bergamasca non ha completato la propria gara, mentre per la valdostana è arrivato un ottimo quarto posto che conferma come la Brignone sia ormai ai vertici anche in super-G. Il podio di ieri ci dice però che Sofia sta tornando ai livelli migliori, dunque abbiamo grande fiducia. La migliore finora è comunque stata Johanna Schnarf, costante ad ottimi livelli sia a Lake Louise sia in Svizzera. Sono comunque numerose le azzurre in grado di ben figurare: speriamo solo che possa arrivare quel guizzo di altissimo livello che finora è mancato.

