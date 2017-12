Trapani-Cosenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

17 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Trapani-Cosenza, LaPresse

Trapani-Cosenza, diretta dal signor Amabile di Vicenza, domenica 17 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida che aprirà ufficialmente il programma della diciannovesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Dopo un inizio difficile dovuto anche al riassestamento in categoria, col Trapani che mancava da tempo dal palcoscenico della terza serie, i siciliani sembrano essersi riassestati a buoni livelli e soprattutto in grado di contendere la prima posizione al Lecce capolista, al momento lontano tre lunghezze. Certo, nell'ultimo weekend la squadra allenata da Calori ha perso un'ottima chance per portarsi a una sola lunghezza dalla vetta e staccare il Catania: in casa del Monopoli i granata non sono però riusciti ad andare oltre lo zero a zero, senza dunque riuscire ad approfittare dei pareggi del Catania contro il Matera e del Lecce in casa della Paganese.

Le ambizioni promozione del Trapani andranno dunque di nuovo testate in casa contro un Cosenza che è tornato alla vittoria con un netto quattro a uno casalingo contro la Virtus Francavilla. Poker firmato per i silani dalle reti dello scatenato attaccante transalpino Baclet, autore di una tripletta, e di Tutino. La cura Braglia in panchina sta iniziando a portare risultati tangibili per i calabresi, ora a cinque punti di distanza dalla zona play out, dove erano rimasti invischiati per gran parte di questa prima metà di campionato. Dunque, un avversario da prendere con le molle per un Trapani che non può però permettersi altri passi falsi nella corsa alla Serie B.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Trapani Cosenza non sarà trasmessa in diretta tv, ma sarà visibile in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati al sito elenvesports.it, con l'incontro che sarà disponibile anche per chi lo acquisterà sul portale come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI-COSENZA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Provinciale di Erice. I padroni di casa del Trapani affronteranno la sfida con Furlan tra i pali e una difesa a tre composta da Fazio, Pagliarulo e Visconi. Mancherà Marras sulla fascia sinistra, espulso per doppia ammonizione nel match di Monopoli. Al suo posto giocherà Rizzo con il montenegrino Bajic schierato sulla fascia destra, mentre al centro della mediana saranno schierati Maracchi, Palumbo e Steffe. In attacco, al fianco del brasiliano Reginaldo sarà confermato Murano. Risponderà il Cosenza con Perina in porta dietro una difesa a tre con Dermaku, Pasqualoni e Idda schierati titolari. Corsi sarà l'esterno di fascia destra e D'Orazio sarà l'esterno di fascia sinistra, con Calamai e Palmiero al centro del centrocampo. In attacco, spazio per Tutino e Statella nel tridente offensivo, al fianco del francese Baclet.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Entrambi gli allenatori opteranno tatticamente per la difesa a tre, 3-5-2 per il Trapani di Calori e 3-4-2 per il Cosenza di Braglia. Non ci sono precedenti negli ultimi anni in campionato, nel 2010 le due squadre si sono affrontate in Coppa Italia di Lega Pro a Cosenza, sono stati i rossoblu ad avere la meglio con le reti di Doud e Biancolino, due a uno contro i siciliani che andarono a segno con Ficarrotta.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote puntano nettamente sui padroni di casa, con i bookmaker che vedono il Trapani favorito, quota per la vittoria interna fissata a 1.57 da William Hill, mentre l'eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.60 da Bwin e il successo esterno moltiplica per 6.00 la posta scommessa secondo Betclic. Bet365 fissa a 2.14 la quota per l'over 2.5 e a 1.66 la quota per l'under 2.5.

