Verona Milan/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

17 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Verona Milan, Serie A 17^ giornata (Foto LaPresse)

Verona Milan, che sarà diretta dall’arbitro Daniele Orsato, si gioca alle ore 12:30 di domenica 17 dicembre: è il lunch match della diciassettesima giornata della Serie A 2017-2018. Le due squadre si ritrovano a soli quattro giorni dall’ottavo di Coppa Italia, che si è giocato a San Siro ed è stato vinto 3-0 dai rossoneri; una bella affermazione per Gennaro Gattuso e i suoi, che dopo il 2-1 al Bologna hanno preso ancor più fiducia nei propri mezzi e ora potrebbero davvero dare l’assalto alle prime posizioni della classifica, anche se la distanza è ampia e rimontare non sarà affatto semplice. Il Verona, reduce dal deludente 2-2 contro la Spal, continua a viaggiare verso la salvezza: rispetto all’inizio del campionato sembra esserci qualche miglioramento, ma gli scaligeri sono ancora troppo incostanti e devono provare a centrare qualche risultato migliore soprattutto nelle sfide dirette. Al Bentegodi comunque spera di racimolare tre punti anche oggi, contando su qualche precedente favorevole e su una fase offensiva che, se al 100%, può davvero mettere in difficoltà qualunque avversario.

VERONA MILAN, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Verona Milan sarà trasmessa in diretta tv sulle due piattaforme a pagamento: nel caso del satellite tuttavia solo i possessori del pacchetto Calcio potranno seguire le immagini dal Bentegodi, sintonizzandosi sui canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 410541). Sul digitale terrestre invece dovete andare su Premium Sport e Premium Sport HD; ricordiamo che attivando la rispettiva applicazione - Sky Go e Premium Play - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete assistere alla partita di Serie A anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Il Milan torna nella “fatal Verona”: qui ha perso due scudetti clamorosi, entrambi contro l’Hellas, il più recente dei quali risale all’epoca di Arrigo Sacchi e agli epici duelli contro il Napoli di Maradona. Oggi le cose sono cambiate e, purtroppo, uno degli aspetti diversi è che i rossoneri non lottano per il tricolore da almeno cinque anni e mezzo; anche questa sarà una stagione di transizione ma potrebbe comunque rappresentare un “anno zero”, con una ricostruzione che per il momento non è andata secondo le previsioni ma è ancora in piena evoluzione. Alla quinta partita come allenatore, Gennaro Gattuso sembra aver preso in mano il gruppo e prova ne è il fatto che ha vinto le ultime due.

Il Verona ha vinto appena due volte in tutto il campionato, ma dopo una serie di cinque sconfitte consecutive ha fatto 4 punti nelle ultime tre. Sarebbero potuti essere anche due in più, ma a Ferrara gli scaligeri si sono fatti rimontare due reti di vantaggio e hanno così scialacquato la possibilità di salire la china. Vanno comunque custoditi questi risultati: il 2-0 di Reggio Emilia e un pareggio esterno con due reti possono essere davvero importanti nel momento in cui si tireranno le somme per la salvezza, adesso una gara molto più complicata ma che, sfruttando il fattore campo, potrebbe portare piacevoli sorprese.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN

Le formazioni che scenderanno in campo al Bentegodi potrebbero essere simili a quelle che hanno giocato mercoledì sera: Fabio Pecchia tornerà a schierare Nicolas tra i pali e Martin Caceres come terzino destro, mentre al centro della difesa si dovrebbe rivedere Antonio Caracciolo che farà coppia con Heurtaux (a sinistra invece opererà Fares). Bruno Zuculini ha pienamente recuperato: era già in panchina in Coppa Italia e oggi dovrebbe essere nuovamente al centro della mediana, in quello che sarà un probabile 4-3-3 che prevede Romulo come mezzala di destra e Bessa che, dall’altra parte, dovrebbe avere la meglio su Fossati che è uno dei tanti ex di questa partita. Nel tridente offensivo troviamo Cerci e Verde, mentre è ancora in dubbio il nome della prima punta: favorito il giovane Kean, ma alla fine Pazzini potrebbe avere la meglio in nome dell’esperienza.

Gennaro Gattuso dovrebbe disporre il Milan a specchio, avendo svoltato sul 4-3-3 dopo una prima sperimentazione con la conferma della difesa a tre: Suso e Borini sono candidati a occupare i ruoli di esterni nel tridente, con Kalinic che viaggia verso un’altra maglia da centravanti a scapito di André Silva (e Cutrone). Questo significa che Bonaventura sarà impiegato come interno, insieme a Kessie; Lucas Biglia ancora una volta è destinato alla panchina perchè il favorito è Montolivo, in difesa la coppia centrale dovrebbe essere composta da Bonucci e Alessio Romagnoli, con Abate e Ricardo Rodriguez che sono sempre favoriti per giocare come terzini. Gigio Donnarumma, reduce da un’altra settimana di critiche e voci su un eventuale addio, occuperà i pali della porta rossonera.

QUOTE E PRONOSTICO

Non c’è bisogno di una “verifica” sul fatto che il Milan sia favorito, ma in ogni caso l’agenzia di scommesse Snai ci dice che è così: siamo infatti a un valore di 1,60 sul segno 2 che identifica la vittoria dei rossoneri, che è già una bella differenza con il 5.25 che invece accompagna il segno 1. Per il pareggio è chiaramente il segno X che dovrete giocare, e in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 4,25 volte il valore della cifra che avrete deciso di puntare scommettendo su questa partita di Serie A.

