Video/ Inter Udinese (1-3): highlights e gol della partita (Serie A 17^ giornata)

17 dicembre 2017 Federico Giuliani

Video Inter Udinese (LaPresse)

L'Udinese sbanca il Meazza e porta a casa una vittoria insperata contro la capolista Inter. Il risultato finale di 3-1 premia nettamente gli uomini di Oddo, che nel complesso hanno meritato di raccogliere quanto ottenuto. Oggi, a differenza delle scorse settimane, l'Inter ha commesso diversi errori tecnici, ma soprattutto ha trovato enormi difficoltà nella fase di costruzione della manovra, con Borja Valero e Vecino non ai soliti livelli. Eppure l'avvio dell'Inter sembra promettente, con Perisic vicino al gol al minuto 8. Ma al 14' l'Udinese gela l'Inter con un gol improvviso in seguito a un errore di Santon. Widmer ne approfitta, entra in area e mette in mezzo un tiro-cross che si trasforma in assist per il facile tap-in di Lasagna. La reazione dell'Inter è immediata e arriva al 15': Candreva approfitta di una disattenzione di Ali Adnan e scodella un bel traversone girato in rete da Icardi, che beffa il goffo Nuytinck.

Nella ripresa l'Udinese ha subito il pallone del 2-1: De Paul taglia il campo per Lasagna, che sbuca alle spalle di Skriniar e si presenta a tu per tu con Handanovic. Il portiere sloveno è straordinario a blindare la porta salvandosi in corner. Al 56' ecco l'episodio chiave della partita: Santon intercetta un pallone di mano nella propria area di rigore. Mariani deve ricorrere al VAR e dopo diversi minuti concede il penalty ai friulani. Dal dischetto De Paul fa secco Handanovic. L'Inter alza il proprio baricentro nel tentativo di riacciuffare il risultato ma l'occasione più nitida arriva da calcio piazzato. Al 67', da corner, Skriniar anticipa tutti ma il suo colpo di testa si infrange sulla traversa. Nel finale, al 76', l'Udinese cala il tris con Barack, bravo a spingere in fondo al sacco un bel passaggio di Adnan. Andiamo adesso a dare un'occhiata ai numeri più importanti del match: l'Inter ha totalizzato 26 tiri, di cui 8 verso lo specchio della porta. Udinese ferma a 8 conclusioni, di cui 5 in porta. Il possesso palla ha premiato l'Inter: 65,7% contro 34,3%. Capitolo disciplinare: sono 5 gli ammoniti, quattro tra le fila friulane e una in quelle nerazzurre.

LE DICHIARAZIONI

Al termine di Inter-Udinese ecco quanto dichiarato dal tecnico dei friulani Massimo Oddo. Queste le sue parole a Premium Sport: "Il rigore del 2-1? Dalla panchina il tocco di mano era evidente. Non posso esprimermi sul fatto che il pallone fosse in campo o meno, perché ero coperto. Cura Udinese? Nessuna bacchetta magica, è merito dei ragazzi che mettono in campo quanto proviamo in settimana. Siamo una squadra solida che lotta su ogni pallone. Dobbiamo sempre dare tutto". Ecco invece l'analisi a caldo dell'argentino dell'Udinese De Paul, autore di una rete: "Se sono contento per il gol? Sì è un'emozione grande. Handanovic è un gran portiere. Siamo felici - ha dichiarato l'ex Valencia a Premium Sport - abbiamo affrontato una squadra forte, noi abbiamo fatto comunque un buon lavoro".

