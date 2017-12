Video/ Roma Cagliari (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 17^ giornata)

Video Roma Cagliari (1-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 16 dicembre per la 17^ giornata del campionato di Serie A all'Olimpico

17 dicembre 2017 Stefano Belli

Video Roma Cagliari (LaPresse)

Con il 58% di possesso palla la Roma ha avuto bisogno di 93 minuti per battere il Cagliari: il gol fortunoso di Fazio in mischia sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Kolarov (grandissimo affare di Monchi) consente ai giallorossi di strappare tre punti e tornare alla vittoria dopo il pari in casa del Chievo, ora la squadra di Di Francesco si trova a 38 punti in classifica, a -4 dal Napoli tornato capolista dopo lo scivolone interno dell'Inter contro l'Udinese. I capitolini si avvicinano così anche ai nerazzurri dell'ex Spalletti, rafforzando ulteriormente la propria candidatura nella corsa al titolo. All'Olimpico i padroni di casa hanno calciato 7 volte nello specchio e creato 5 occasioni da gol, compresa quella del rigore fallito da Perotti che avrebbe potuto sbloccare la contesa già a inizio ripresa. Cagliari che ha prodotto ben poco in fase offensiva con solamente 2 tiri in tutto e nessuno in porta, una sola palla gol creata da Farias che da posizione piuttosto invitante ha sparato il pallone sopra la traversa. Nessun intervento per Alisson che a parte un'uscita di Ionita non è stato mai chiamato in causa a differenza di Cragno che in cinque diversi frangenti ha dovuto salvare il risultato, ma non è riuscito comunque a evitare il decimo KO in campionato alla compagine sarda. I giocatori di Diego Lopez hanno dovuto fare affidamento sui lanci lunghi (43) vista l'incapacità di distendersi e invadere la metà campo giallorossa.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Federico Fazio raccolte da Sky Sport al termine del match: "Ero convinto sin dall'inizio che il mio gol fosse regolare, più che altro non ero sicurissimo di essere in posizione regolare, anche se poi ho scoperto che Van der Wiel era davanti a tutti. Nelle ultime quattro gare abbiamo sofferto, stasera non ha fatto eccezione, il Cagliari si è difeso molto bene ma noi non ci siamo arresi e alla fine abbiamo trovato tre punti importantissimi per la classifica". Le dichiarazioni rilasciate da Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma: "Questa settimana ho voluto far allenare duramente i ragazzi e questo stasera ci ha fatto essere meno brillanti del solito, la ricerca e la volontà di fare risultato non è mai mancata anche se la qualità del gioco non è stata eccelsa. L'importante era mantenere viva la partita con l'intelligenza tattica, e oggi abbiamo dimostrato di essere bravissimi a farlo e di saper vincere anche gare complicate come questa, che ai tempi del Sassuolo avrei perso. Avete voluto due attaccanti in più e ora vi lamentate? A parte gli scherzi, l'intesa tra Dzeko e Schick è sicuramente migliorabile. Il rigore di Perotti? È giusto dare il merito a Cragno". L'analisi di Diego Lopez, tecnico del Cagliari: "In fase di non possesso abbiamo disputato un'ottima partita, concedendo pochi tiri alla Roma. Nella ripresa, quando è entrato El Shaarawy, abbiamo fatto più fatica, sapevamo che non sarebbero stati novanta semplici contro una squadra che ha grandi qualità. In alcune situazioni potevamo fare meglio, soprattutto sui contropiedi potevamo sfruttare gli spazi liberi. Barella è già in una grande squadra, la nostra, e cerchiamo di tenercelo stretto il più a lungo possibile".

