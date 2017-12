DIRETTA/ Virtus Francavilla Andria (risultato finale 2-1) streaming video e tv: Saraniti! Decide lui

Diretta Virtus Francavilla-Fidelis Andria: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 19^ giornata di Serie C

DIRETTA FRANCAVILLA ANDRIA (2-1): GOL DI SARANITI ALL'80' MENTRE L'ANDRIA CHIUDE IN 9

Piove sul bagnato in casa Andria. Fallo di reazione nei confronti di Abruzzese dopo un contrasto perso a centrocampo. L'arbitro estrae la massima sanzione per Matera. Ospiti in 10. La partita diventa nervosa. Ammonito De Giorgi nelle fila dell'Andria, Prestia tra quella della Virtus. Tentativo di De Giorgi. Conclusione dalla distanza del laterale della Fidelis. Imprecisa la conclusione al volo. Sciabolata di Folorunsho sul secondo palo, troppo lunga per Agostinone. Blocca tutto il portiere dell'Andria Maurantonio. Doppio cambio nella Fidelis Andria: fuori Lattanzio e Scaringella per Minicucci e Croce. Esce Madonia invece nelle fila della Virtus. Al suo posto entra in campo Viola. All'80esimo il Francavilla ribalta il risultato. Folorunsho giostra a centrocampo e serve Abruzzese sulla trequarti con un retropassaggio: il cross sul secondo palo trova Saraniti tutto solo; elegante il tuffo di testa del centravanti che si porta a casa la doppietta. Imperfetto l'intervento del portiere Federiciano Maurantonio che non riesce a bloccare la sfera senza impedire l'arrivo del pallone in rete. Ammonito Piccinni nelle fila dell'Andria per un contrasto su Tiritiello. Cambio offensivo nelle fila dell'Andria. Entra Barisic per Celli. L'Andria non molla. Cross di De Giorgi toccato da Pino in area di rigore: un tocco che non allontana il pallone ma che anzi punta involontariamente la porta difesa da Albertazzi. Bravo il portiere a restare sul pezzo ed evitare l'autogol al suo compagno di squadra. Espulso Tiritiello al 90esimo. Intervento a centrocampo nei confronti di Saraniti. L'arbitro vede un contatto illegale nel contrasto aereo ed estrae direttamente il rosso al centrocampista della Fidelis Andria. Ospiti che chiudono in 9 uomini. Standing ovation meritata per Saraniti. Al suo posto entra Rossetti. Al 94esimo l'Andria centra in pieno una traversa. Tiro di Croce da dentro l'area al termine di una carambola impazzita in area di rigore: si salva il portiere Albertazzi che con i pugni si rifugia in corner. Nulla di fatto, vince la Virtus.

RETE DI SARANITI AL 56'

Subito una ripartenza pericolosa del Villa che prova a distendersi sulla destra. Buono l'intervento difensivo di Curcio su Folorunsho che fa ripartire i suoi. Al 50esimo si rende pericoloso Madonia. L'attaccante del Villa ci prova dalla distanza sugli sviluppi di una buona azione in sovrapposizione di Agostinone, che gli appoggia palla e scappa verso l'area di rigore. Madonia sfrutta il movimento del compagno ed esplode il destro, palla di poco a lato. Rispondono gli ospiti. Azione corale con scarico a destra per Nadarevic che crossa in mezzo col mancino: Scaringella controlla col braccio per l'arbitro. Punizione per il Francavilla. La Virtus cresce. Albertini crossa sul primo palo, Maurantonio blocca in due tempi rischiando un po'. Scongiurato il pericolo per la difesa federiciana. Al 56esimo arriva il gol del pari. Controllo in palleggio spettacolare di Saraniti che approfitta della sua fisicità nei confronti di Curcio girandosi per il tiro al volo di destro: una conclusione poderosa e spettacolare per il pari della Virtus.

FINE PRIMO TEMPO

Ammonito il numero 10 dell'Andria che si è prodigato nella più classica delle esultanze, togliendosi la maglietta. Altra azione pericolosa dell'Andria fermata per offside: Madonia scatta sul passaggio a campanile di Sicurella che scavalca i difensori, l'uscita di Maurantonio è fuori tempo e per poco l'attaccante non riesce a segnare. Tutto fermo però, è fuorigioco. Poco dopo Nadarevic colpisce in pieno il palo sugli sviluppi di un piazzato dall'interno dell'area. Conclusione di Folorunsho dalla distanza, deviata. Primo corner del match per il Francavilla. Sugli sviluppi cross di Agostinone che trova Madonìa nei pressi del vertice opposto dell'area di rigore. L'iniziativa dell'attaccante fallisce dopo il ritorno dei difensori dell'Andria che riescono a spazzare la sfera. Contropiede dei federiciani con Scaringella che innesca in area Nadarevic in progressione verso il dischetto. Provvidenziale la marcatura congiunta di Pino e Prestia che permette ad Albertazzi di bloccare la sfera. Ammonito al 39esimo Nadarevic dell'Andria che effettua un fallo tattico su Matera a centrocampo. Nel finale grossa chance per l'Andria. Rapido contropiede con Nadarevic che viene servito sul limite da Lattanzio: palla che trova l'opposizione di Abruzzese.

RETE DI LATTANZIO AL 23'

Francavilla in campo con il 3-5-2. Tra i pali Albertazzi, in difesa Pino, Prestia e Abruzzese. A centrocampo da destra verso sinistra Albertini, Folorunsho, Monaco, Sicurella e Agostinone. In attacco Madonia e Saraniti. La Fidelis Andria risponde con il 3-4-3. In porta Maurantonio, a sua difesa Rada, Curcio e Celli. A centrocampo De Giorgi, Matera, Piccinni e Tiritiello. In attacco Lattanzio, Nadarevic e Scaringella. Padroni di casa subito pericolosi. Colpo di testa di Saraniti che innesca Madonia sulla trequarti. Il ritorno dei difensori dell'Andria è provvidenziale per evitare all'attaccante di portarsi in area. Altro rischio per la difesa dell'Andria a causa del pressing di Saraniti che mette in difficoltà il disimpegno di Celli. Maurantonio interviene sul pallone bloccando nella propria area di rigore. Al decimo gli ospiti si fanno vedere in attacco. Piccinni tenta una conclusione dalla distanza con il destro dopo un contropiede veloce dei federiciani. Il tiro di controbalzo è impreciso e la palla termina sul fondo. Poco dopo ci prova De Giorgi. Conclusione dalla distanza del laterale dell'Andria che trova una deviazione sul limite dell'area di Abruzzese. Si fa trovare comunque pronto Albertazzi che blocca sicuro. Francavilla pericoloso. Gran controllo di petto di Saraniti che riceve un lungo lancio di 50 metri, sfida sull'out di sinistra i difensori con un doppio passo prima di mettere in mezzo il cross per Madonia: sfiora soltanto l'attaccante che da ottima posizione non inquadra la porta. Al 23esimo si sblocca il risultato. Movimento sulla fascia destra di Nadarevic che si accentra e crossa sul secondo palo col mancino: Lattanzio scatta oltre le linee con tempismo e batte un impietrito Albertazzi con un colpo di testa che fa terminare la sfera vicino al palo. Andria in vantaggio.

IN CAMPO!

Sta per accendersi la sfida tra Francavilla e Andria e Andrea Saraniti, attaccante della Virtus, ha parlato attraverso le colonne del Quotidiano di Brindisi: "Incontriamo la Fidelis Andria nel loro momento migliore. La vittoria ottenuta contro il Rende ha dato loro entusiasmo e poi mister Papagni è un valore aggiunto. Non l'ho mai avuto come allenatore ma ci ho giocato contro e so che trasmette tanto ai suoi giocatori. Poi l'Andria può vantare elementi importanti come Rada, che conosco bene, bravo non solo a difendere ma anche ad attaccare. Per vincere servirà una gara perfetta, senza errori, sapendo che nonostante la sconfitta di Cosenza siamo pur sempre da quinto posto. L'obiettivo resta comunque la salvezza, poi in primavera vedremo dove siamo". Aldo Papagni è proiettato verso il derby contro la Virtus Francavilla: "Dopo il gol del Rende non era facile reagire ma i ragazzi sono stati davvero bravi a rialzare subito la testa e a cercare il pareggio, arrivato grazie alla caparbietà di Scaringella. Nella ripresa siamo entrati con la convinzione giusta ed abbiamo ottenuto questi 3 punti di fondamentale importanza. Adesso però dobbiamo dare continuità a questo risultato positivo e bisogna farlo già nel prossimo match, il derby contro la Virtus Francavilla"

I BOMBER

La Fidelis Andria, penultima in classifica insieme a Casertana e Paganese, fa visita alla Virtus Francavilla guidata da Gaetano D'Agostino. Andrea Saraniti, attaccante classe 88', con sette reti e due assist serviti per i compagni, è la stella indiscussa della compagine di casa. Il Virtus Francavilla vive un momento fatto da risultati altalenanti. Michele Scaringella è la vera sorpresa degli ospiti che stanno cercando in tutti i modi di uscire dalla zona rossa della classifica. Sono sette le reti e un assist vincente servito per i compagni, i numeri del classe 95'nato a Corato. Sfida quindi tra bomber appaiati nella classifica marcatori che possono incidere in qualsiasi momento sul match. Genchi e Scaringella sono pronti ad affilare le loro armi. (agg. Umberto Tessier)

LE STATISTICHE

La Virtus Francavilla sfida l’Andria oggi, eccovi dunque i numeri statistici delle due formazioni che si affronteranno in un derby pugliese, gara inserita nel programma della diciannovesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Il Francavilla sta disputando una ottima stagione come dimostra l’attuale quinto posto in classifica con 25 punti conquistati grazie a sette vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte: è reduce però da tre sconfitte nelle ultime quattro giornate, con un bilancio di 20 gol fatti e 22 subiti. L’Andria, che ha anche subito la penalizzazione di un punto, è penultima con 15 punti per effetto di due sole vittorie, dieci pareggi e cinque sconfitte con 18 gol fatti e 19 incassati. In casa il Francavilla ha fatto bene con 17 punti conquistati su 24 al massimo a disposizione, mentre l’Andria in trasferta ha raccolto soltanto 7 punti sui 24 finora a disposizione, con 8 gol segnati ed altrettanti incassati. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I TESTA A TESTA

Sono appena due i precedenti della gara Virtus Francavilla-Andria che si disputa oggi per la diciannovesima giornata del Gruppo C di Serie C. I due match risalgono entrambi alla scorsa stagione sempre nella stessa categoria. All'andata ad Andria il risultato fu di 1-1 con gli ospiti passati in vantaggio grazie a un autogol di Annoni a venti minuti dalla fine. A sorpresa arrivò il pareggio di Cianci su calcio di rigore al minuto 91. Al ritorno a Francavilla furono gli ospiti a imporsi col risultato di 2-0 grazie ai gol di Cianci, ancora, e di Croce. Al momento i padroni di casa stanno andando nettamente meglio in quinta posizione con 25 punti sono sopra gli ospiti di 10 lunghezze e di 12 posizioni. Nonostante questo il momento è molto particolare per Virtus Francavilla che viene da tre sconfitte nelle ultime quattro partite giocate con una sola vittoria nel match giocato contro Monopoli. Dall'altra parte invece c'è un Andria che ha fatto sei punti in altrettante partite, cercando di uscire da una situazione che si era fatta assai complicata. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Virtus Francavilla-Andria, diretta dal signor Miele di Torino, domenica 17 dicembre 2017 alle ore 18.30, sarà una delle sfide in programma in chiusura della diciannovesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Weekend dalle emozioni diametralmente opposte, l'ultimo passato da Virtus Francavilla e Andria. La formazione allenata da Gaetano D'Agostino continua a soffrire in trasferta, dove è incappata nella terza sconfitta consecutiva, subendo un pesante uno a quattro sul campo del Cosenza. L'Andria ha invece ottenuto in casa la prima vittoria della gestione Papagni, arrivato a sostituire Loseto sulla panchina biancazzurra. Tre a uno al Rende con le reti di Scaringella, Tiritiello ed Esposito che hanno rilanciato la squadra a quota quindici punti, capace dunque di abbandonare il penultimo posto solitario nella classifica del girone C del campionato di Serie C, agganciando la Casertana battuta in casa dal Bisceglie e la Paganese che pure ha fermato sul pareggio in casa la capolista Lecce.

Bisogna sottolineare come il rendimento interno della Virtus Francavilla sia stato però decisamente migliore nelle ultime settimane, con quattro vittorie consecutive tra le mura amiche ottenute dall'inizio di ottobre ad oggi, rispettivamente contro Sicula Leonzio, Catanzaro, Akragas e Monopoli. D'Agostino spera di mettere la quinta contro un'Andria che in questo campionato in trasferta ha vinto solamente sul campo del fanalino di coda Akragas, perdendo però solo contro Catania, Reggina e Matera e pareggiando nelle restanti occasioni: non male per una formazione di bassa classifica.

LE PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA-ANDRIA

Le probabili formazioni dell'incontro: la Virtus Francavilla scenderà in campo con Albertazzi in porta, mentre nella difesa a tre mancherà Maccarrone, espulso nella trasferta di Cosenza. Al suo posto, in campo Di Nicola al fianco di Abruzzese e Prestia. La zona centrale della linea mediana sarà presidiata da Sicurella, Albertini e Buono, con Delvecchio chiamato a presidiare la fascia destra e Agostinone schierato sulla fascia sinistra. In avanti, ci sarà Madonia a far coppia con Saraniti. Risponderà l'Andria con Maurantonio in porta e una difesa a tre con Celli, il romeno Rada e Quinto schierati titolari. De Giorgi sarà l'esterno laterale di destra e Tiritiello l'esterno laterale di sinistra, con Piccinni e Matera centrali di centrocampo. Nadarevic guiderà il tridente offensivo, affiancato da Scaringella e da Lattanzio.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

3-5-2 per il tecnico della Virtus Francavilla, D'Agostino, mentre la scelta tattica dell'allenatore dell'Andria, Papagni, ricadrà sul 3-4-3. Nei precedenti dello scorso campionato, il 9 aprile del 2017 l'Andria ha espugnato il campo della Virtus Francavilla con i gol di Cianci e Croce. Nel match d'andata allo stadio Degli Ulivi, il match è finito in parità uno a uno: al novantunesimo minuto con un rigore di Cianci l'Andria riuscì a riacciuffare il pareggio, dopo il vantaggio ospite siglato da un'autorete di Annoni.

