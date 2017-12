DIRETTA / Gigante parallelo Alta Badia streaming video e tv: vincitore Olsson! Risultato (Coppa Mondo sci)

Diretta gigante parallelo maschile Alta Badia streaming video e tv, vincitore Olsson sulla Gran Risa (Coppa del Mondo di sci alpino, oggi 18 dicembre 2017)

18 dicembre 2017 - agg. 18 dicembre 2017, 19.47 Mauro Mantegazza

Diretta gigante parallelo Alta Badia: Marcel Hirscher (LaPresse)

Matts Olsson ha vinto il gigante parallelo dell’Alta Badia, spettacolare gara in notturna sulla Gran Risa che per il terzo anno fa parte del calendario della Coppa del Mondo. Lo svedese si è imposto in una finale tutta scandinava per appena 3/100 sul norvegese Henrik Kristoffersen: parziale sorpresa, dal momento che Kristoffersen vanta certamente un migliore curriculum rispetto ad Olsson, comunque ottimo gigantista. Terzo posto per Marcel Hirscher che dopo due eliminazioni consecutive al primo turno si toglie stavolta una bella soddisfazione nel parallelo, vincendo per soli 8/100 la finale per il terzo posto con il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, dopo avere perso in semifinale al cospetto di Olsson. Dal quinto all’ottavo posto troviamo poi Leif Kristian Haugen, Andre Myhrer, Justin Murisier e Filip Zubcic, dunque fra i primi sei ci sono tre norvegesi e due svedesi: i nordici hanno dominato questo parallelo dell’Alta Badia. L’avventura dell’Italia è finita già agli ottavi di finale: Luca De Aliprandini è stato sconfitto per appena due centesimi dal croato Filip Zubcic, mentre Roberto Nani è stato sconfitto per 15/100 dallo svizzero Justin Murisier. La vittima più illustre degli ottavi è stato però Alexis Pinturault, anch’egli battuto per soli due centesimi da Aleksander Aamodt Kilde. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL PRIMO TURNO

Completato il primo turno del gigante parallelo dell’Alta Badia, la prima notizia è che Marcel Hirscher stavolta non è stato immediatamente eliminato come era successo negli scorsi due anni. Il campione austriaco dunque avanza agli ottavi di finale e proverà a sfatare la maledizione del parallelo sulla Gran Risa, pista che invece tanto ama per il “vero” gigante vinto nelle ultime cinque edizioni consecutive. Fra gli azzurri avanzano Luca De Aliprandini (che vince il derby con Riccardo Tonetti) e Roberto Nani facilmente grazie al forfait dell’austriaco Manuel Feller, mentre purtroppo Florian Eisath è stato eliminato dal canadese Erik Read e per Manfred Moelgg non c’è stato niente da fare contro Kjetil Jansrud. Si è salvato a fatica Henrik Kristoffersen, messo in pericolo più del previsto dal tedesco Alexander Schmid, ma la Norvegia fa la voce grossa perché avrà ben quattro rappresentanti agli ottavi, mentre per la Francia avanza solamente Alexis pinturault - e dopo avere perso la prima manche contro Luca Aerni, ma salvando l’onore transalpino con un’ottima seconda manche. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA

Pochissimi minuti al via del gigante parallelo dell’Alta Badia, nuova gara di Coppa del Mondo sulla mitica pista Gran Risa. Una gara certamente spettacolare, anche se particolare e non da tutti gradita, tanto che alcuni vorrebbero lasciare i paralleli ma senza assegnare punti (ma così si ridurrebbero ad esibizioni e rischierebbero di venire disertate dai big): le sorprese e le incognite di certo sono sempre dietro l’angolo. L’esempio perfetto viene da Marcel Hirscher, da cinque anni consecutivi vincitore in Alta Badia del gigante, ma in parallelo è sempre stato eliminato al primo turno. La tradizione non è molto favorevole nemmeno per gli azzurri, perché mai i nostri sono arrivati fra i primi quattro. L’auspicio è che possano dunque fare meglio: da segnalare al primo turno il derby De Aliprandini-Tonetti, poi Moelgg affronterà Jansrud, Eisath se la vedrà con il canadese Read e Nani sfiderà l’austriaco Feller. Adesso però è giunto il momento di cedere la parola alla pista, perché il parallelo dell’Alta Badia sta per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I PRECEDENTI

Abbiamo già accennato al fatto che questa sarà la terza edizione del gigante parallelo dell’Alta Badia, introdotto nel calendario della Coppa del Mondo a partire dal 2015. Due anni fa sulla Gran Risa nel parallelo fu un festival norvegese, con la finale vinta da Kjetil Jansrud davanti ad Aksel Lund Svindal: segnale che il parallelo è una gara adatta alla potenza dei velocisti, anche se al terzo posto si classificò lo svedese Andre Myhrer, che è invece un grande specialista dello slalom. Il miglior italiano fu Massimiliano Blardone, che si fermò ai quarti come Alexis Pinturault, mentre Marcel Hirscher si fermò già al primo turno. L’austriaco andò fuori subito anche l’anno scorso, dunque per Hirscher c’è una maledizione da sfatare. L’edizione 2016 comunque è ricordata come quella della clamorosa sorpresa dell’inattesa vittoria del francese Cyprien Sarrazin, che batté Carlo Janka in una finale imprevedibile. La costante è la Norvegia, con Jansrud terzo davanti a Leif Kristian Haugen, dunque sempre due ‘vichinghi’ fra i primi quattro. Per l’Italia invece il migliore fu Florian Eisath, fuori però già agli ottavi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARALLELO

La Coppa del Mondo di sci alpino è sempre in Alta Badia e prosegue senza soste. Oggi l'appuntamento è con un gigante parallelo sulla parte finale della leggendaria e bellissima pista Gran Risa di La Villa, che ieri ha ospitato il gigante "classico”: per il terzo anno consecutivo dunque sono due le gare in Alta Badia, con il parallelo che è stato introdotto per la prima volta nel 2015 per onorare il trentesimo anniversario della Gran Risa in Coppa del Mondo e poi è stato confermato nelle successive stagioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIGANTE PARALLELO DELL’ALTA BADIA

Diciamo subito che la partenza di questo slalom gigante parallelo dell’Alta Badia sarà alle ore 18.30 e che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Alta Badia (www.fis-ski.com).

IL GIGANTE PARALLELO DELL’ALTA BADIA: INFORMAZIONI, FAVORITI E AZZURRI

Adesso andiamo a descrivere in che cosa consiste esattamente il gigante parallelo. Come già accennato, si gareggerà sulla parte finale della Gran Risa: la manche durerà circa 20 secondi e la distanza fra una porta e l'altra sarà di circa 20 metri. Essendo un parallelo, gli sciatori gareggeranno due per volta con la formula dell'eliminazione diretta. Saranno 32 in gara, dunque si partirà dai sedicesimi, poi nell'ordine naturalmente ci saranno ottavi, quarti, semifinali e finale. Saranno cinque gli azzurri al via, quelli che ieri hanno raggiunto la seconda anche in gigante: Luca De Aliprandini, Florian Eisath, Manfred Moelgg, Roberto Nani e Riccardo Tonetti.

Quanto ai favoriti, non è così semplice identificarli perché il parallelo è spesso una gara imprevedibile, come conferma la vittoria del francese Cyprien Sarrazin l’anno scorso. I nomi più attesi però inevitabilmente sono quelli dei gigantismi più forti al mondo, dunque in prima fila il solito Marcel Hirscher, che ieri ha vinto per la quinta volta consecutiva il gigante in Alta Badia e poi Henrik Kristoffersen (ieri secondo) ed Alexis Pinturault, che però deve riscattare un nono posto certamente non brillante per lui sulla Gran Risa. Pur essendo una gara anomala, questo parallelo varrà comunque 100 punti per la classifica della Coppa del Mondo, per evitare che si riducesse a semplice esibizione.

