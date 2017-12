Video/ Brescia Cittadella (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 19^ giornata)

Video Brescia Cittadella (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita nella 19^ giornata della Serie B. Iori trova la rete del pareggio al 56'.

18 dicembre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Brescia Cittadella (LaPresse)

Allo Stadio Mario Rigamonti il Brescia impatta in un pareggio per 1 a 1 contro il Chievo Verona. Nel primo tempo le rondinelle lasciano poco spazio alle iniziative dei granata sbloccando anzi la gara al 21' con Torregrossa, agevolato dalla sponda da parte di Caracciolo. Nel secondo tempo, però, l'ingresso di Bartolomei al posto di Settembrini dall'inizio rilancia gli ospiti che centrano una traversa col neo entrato al 49' e pareggiano definitivamente grazie a Iori al 56'. L'infortunio di Lancini, rimpiazzato da Longhi al 57', non aiuta i padroni di casa, attivi soprattutto con Caracciolo a rispondere ai tentativi di Kouamé, e la sfida regala alla fine solamente un punto ciascuna portando il Brescia a quota 22 ed il Cittadella raggiunge invece i 29 punti in classifica.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come i lombardi, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 52%, avrebbero meritato qualcosa in più rispetto ai veneti, soprattutto a causa dell'11 a 9 nel computo delle conclusioni, delle quali tuttavia 6 a 7 nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Cittadella è stato più falloso a fronte del 18 a 15 nel computo degli interventi irregolari e l'arbitro Ros della sezione di Pordenone ha estratto il cartellino giallo 7 volte ammonendo rispettivamente Lancini, Caracciolo, Martinelli e Cancellotti da un lato, Scaglia, Bartolomei e Iori dall'altro.

© Riproduzione Riservata.