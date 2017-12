Video/ Fiorentina Genoa (0-0): gli highlights della partita (Serie A 17^ giornata)

Video Fiorentina Genoa (risultato finale 0-0): gli highlights della partita giocata al Franchi e valida nella 17^ giornata della Serie A. Al Franchi finisce con un pareggio senza reti.

18 dicembre 2017 Fabio Belli

Video Fiorentina Genoa (LaPresse)

Dopo lo 0-0 di Napoli, un altro pareggio a reti bianche per una Fiorentina che sembra vedere la propria coperta essere sempre troppo corta. E’ accaduto così che il Genoa, dopo il ko contro l’Atalanta a Marassi di martedì scorso, abbia ripreso con una prestazione difensiva praticamente perfetta la sua marcia verso la salvezza, mentre i viola al contrario hanno sprecato una buona occasione per fare un balzo in avanti in zona Europa League, anche alla luce della pesante sconfitta del Milan al Bentegodi. La partita è iniziata col Genoa decisamente più aggressivo, grandi giocate di Taarabt che dopo 5’ ha severamente impegnato Viviano. Ha risposto la Fiorentina con una gran botta di Federico Chiesa ed un colpo di testa di Pezzella su azione da calcio d’angolo (azione quest’ultima che si ripresenterà in fotocopia al 19’ della ripresa) mancando di pochissimo il bersaglio. Thereau e Simeone tra le fila viola non riescono però ad essere efficaci in zona d’attacco, e così la partita scivola via senza grandi occasioni da gol.

IL SECONDO TEMPO

L’opportunità migliore alla Fiorentina capita a fine primo tempo quando Biraghi non arriva da due passi alla deviazione vincente su conclusione svirgolata da Simeone. Nella ripresa Pioli prova ad inserire Eysseric e Babacar, ma ne nasce solo un’azione con Federico Chiesa che scavalca anche Perin, ma il suo invito nel mezzo si spegne in un nulla di fatto. E’ Chiesa a provarci fino all’ultimo ma il risultato non si sblocca, Fiorentina e Genoa chiudono il loro match a reti bianche.

