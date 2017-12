Video/ Pescara Novara (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 19^ giornata)

Video Pescara Novara (risultato finale 1-0): gli highlights e i gol della partita della 19^ giornata di Serie B. Decide il match la rete di Brugman al 21'.

Video Pescara Novara (LaPresse)

Protagonista assoluto è Gaston Brugman. Grazie a lui il Pescara supera il Novara uno a zero e si rilancia in classifica. I delfini approcciano bene alla gara e sfiorano il vantaggio con Pettinari, Montipò però si oppone. Ci pensa quindi Brugman a far esplodere di gioia l'Adriatico con un destro bellissimo. I piemontesi non creano molto sul fronte offensivo, ma si rendono pericolosi con un mancino di Orlandi da fuori.

DELFINI AVANTI

Il Pescara si ripropone in avanti con Benali e Brugman, gli ospiti tirano un sospiro di sollievo. La squadra di Zeman gestisce con autorità il vantaggio, sprecando tuttavia una ripartenza per raddoppiare. Nel finale della partita, Maniero manca l'impatto col pallone in inserimento e Di Mariano spedisce fuori dallo specchio della porta. Termina uno a zero, gli abruzzesi conquistano tre punti preziosi per la classifica. Novara che non ha sfigurato, ma poco pericoloso davanti.

