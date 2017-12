Video/ Pontedera Viterbese (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 19^ giornata)

Video Pontedera Viterbese (risultato finale 1-1): highlighst e gol della partita nella 19^ giornata di Serie C. Mendez trova il pari per i gialloblu nel recupero.

Video Pontedera Viterbese (LaPresse)

Finisce 1-1 la gara del Mannucci tra Pontedera e Viterbese. Padroni di casa in vantaggio alla mezzora con Grassi. Nel finale di gara i laziali riescono a pareggiare grazie al neo-entrato Mendes. Con questo risultato il Pontedera sale a 21 punti in classifica mentre la Viterbese chiude il girone d'andata a 31. Nel prossimo turno il Pontedera farà visita all'Alessandria sabato 23 dicembre alle 14.30, nello stesso orario la Viterbese tornerà all’ “Ettore Mannucci” affrontando il Prato.

SINTESI PRIMO TEMPO

Pontedera in campo con il 3-5-2. Tra i pali Contini, in difesa Borri, Vettori e Risaliti. A centrocampo da destra verso sinistra Tofanari, Spinozzi, Caponi, Gargiulo e Posocco. In attacco Grassi e Pesenti. La Viterbese replica con il 4-3-3. In porta Iannarilli, in difesa Celiento, Atanasov, Sini e Varutti. A centrocampo Baldassin, Di Paolantonio e Cenciarelli. In avanti Vandeputte, Tortori e Razzitti. Arbitra il signor Francesco Meraviglia di Pistoia. La prima occasione di giornata è per i laziali su calcio piazzato. Deviazione aerea di Tortori sul quale interviene Contini, poi Vettori spedisce in corner. Poco dopo ancora ospiti pericolosissimi con Baldassin: sventola del numero 14 ospite con palla che si stampa sul palo alla sinistra di Contini. Pontedera in difficoltà. Cross di Celiento da destro, respinge Vettori, poi il tiro ancora di Baldassin con palla a lato. Al 14esimo gli ospiti con Razzitti guadagnano il secondo corner: batte Cenciarelli, palla sul secondo palo dove Tortori prova la girata dal vertice sinistro dell'area piccola con palla alta. Poco dopo azione avvolgente della Viterbese, destro dal limite dell'area di Di Paolantonio. Conclusione fuori misura. Al 18esimo punizione guadagnata dagli ospiti affidata al destro di Razzitti, palla ampiamente a lato alla sinistra di Contini. Prova a sfondare Varutti a sinistra, cross respinto da Risaliti, poi il destro di Celiento abbondantemente alto. Al 32esimo il Pontedera passa in vantaggio. Punizione affidata al sinistro di Grassi, palla molto centrale e lenta sul quale Iannarilli interviene in maniera goffa, facendosi scivolare la sfera che lentamente si infila alle sue spalle: sì, è proprio una paperaccia. Provano a reagire gli ospiti, cross di Celiento sul quale Spinozzi interviene respingendo la minaccia. Subito dopo ci prova Cenciarelli in girata dal limite dell'area, destro con palla alta sopra la traversa.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio effettuato dai due tecnici durante l'intervallo. Subito una chance per i padroni di casa. Spinozzi se ne va sulla destra appoggia per l'accorrente Caponi, il cui destro respinto in corner da Iannarilli. Arriva il primo cartellino giallo della gara, ne fa le spese l'attaccante del Pontedera, Grassi. Cross di Posocco da destra in mezzo all'area dove Risaliti non riesce ad intervenire. Poco dopo Grassi si procura una punizione dai 25 metri, il suo sinistro si perde largamente a lato alla sinistra di Iannarilli. Ci prova ancora Posocco sulla destra, troppo lungo per Pesenti, poi libera la retroguardia ospite. Razzitti nel frattempo lascia il posto a Kabashi. Costretto a lasciare il campo anche Gargiulo, infortunato e sostituito da Calcagni. Al 57esimo arriva il primo cambio per la Viterbese, esce Tortori al suo posto Jefferson. Un attimo dopo ci prova il neo entrato Kabashi, sinistro ribattuto dalla schiena di Caponi. Prova il cross Varutti, palla ammorbidita da Borri che arriva comodamente fra le braccia di Contini. Terzo cambio per la Viterbese, esce Cenciarelli al suo posto Mendes. Il neo-entrato procura il sesto corner per i laziali. Va Di Paolantonio, libera Vettori, poi Razzitti ci prova da fuori, Contini risponde presente. Arriva il primo cartellino giallo anche nella Viterbese, ne fa le spese Baldassin. Secondo cambio nel Pontedera, esce Posocco al suo posto Paolini. Altro cartellino giallo nelle file della Viterbese, ne fa le spese Celiento per fallo su Grassi. Doppio cambio per i laziali: escono Varutti e Di Paolantonio al loro posto Sane e Bismark. Occasione Pontedera all'87esimo. Pesenti si mette in proprio, entra in area, Iannarilli è bravo ad opporsi in uscita. Nel finale la Viterbese si fionda in attacco e trova il gol del pareggio. Punizione battuta da Mendes, respinge Risaliti verso o stesso attaccante ospite che da fuori area supera il portiere Contini (fuori dai pali) con un beffardo destro che si infila all'angolino. Ammonito Jefferson prima del triplice fischio.

© Riproduzione Riservata.