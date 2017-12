Video/ Pro Piacenza Lucchese (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 19^ giornata)

Video Pro Piacenza Lucchese (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita della 19^ giornata di Serie C. Decide il match il rigore di Alessandro.

Video Pro Piacenza Lucchese (LaPresse)

Un match per certi versi deludente, forse anche perché troppo equilibrato, e che è stato deciso solo nel secondo tempo da un calcio di rigore di Alessandro che ha regalato così alla Pro Piacenza tre punti tutto sommato meritati a spese di una Lucchese apparsa non certo inferiore ma troppo rinunciataria per poter chiedere qualcosa in più del pari per 0-0 che stava maturando fino al minuto 72. Insomma, per l’ennesima volta la squadra di Fulvio Pea non solo vince col minimo scarto ma lo fa grazie a una rete del suo elemento migliore, dato che l’esterno offensivo degli emiliani si sta rivelando spesso decisivo: sull’altro versante, invece, la compagine guidata da Giovanni Lopez ha mostrato una discreta organizzazione di gioco ma, di fatto, raramente ha impensierito la porta difesa da Gori e solo dopo la rete di Alessandro ha provato a tirare davvero la testa fuori, tanto che all’89’ Bortolussi ha sfiorato un 1-1 che sarebbe stato insperato: il suo tiro fiacco ha però graziato i rossoneri di casa, regalando loro tre punti d’oro che permettono di chiudere in crescendo un girone d’andata travagliato.

LE DICHIARAZIONI

Dopo il successo per 1-0 colto dalla Pro Piacenza contro la Lucchese, il tecnico dei rossoneri di casa, Fulvio Pea, ha raccontato in sala stampa le sue sensazioni a proposito di una vittoria che sa di boccata di aria fresca per la classifica: “La partita è stata equilibrata e tutte e due le squadre erano in difficoltà a fare gol” ha ammesso il diretto interessato, aggiungendo che “comunque abbiamo fatto un buon secondo tempo sotto ogni punto di vista e non abbiamo mai rischiato nulla”. Inoltre, a proposito degli avversari, Pea ha detto che “la Lucchese è una squadra difficile da incontrare e una delle migliori del nostro girone, dato che giocano insieme da tanto tempo ed è una cosa che conta”. Il suo collega, Giovanni Lopez, ha invece commentato il match facendo riferimento anche alla delicata situazione societaria dei toscani: “Abbiamo preso gol su una situazione che avevamo preparato: nel primo tempo sono andati meglio loro” ha spiegato, ma secondo lui la ripresa è stata giocata meglio dalla Lucchese, pur ammettendo che “oggi non abbiamo giocato come sappiamo” e confermando che “non siamo stati condizionati dagli eventi societari e dalla nuova proprietà”.

