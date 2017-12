Video/ Rende Catania (0-3): highlights e gol della partita (Serie C 19^ giornata)

Il Catania torna a vincere e conquista l'intera posta in palio contro il malcapitato Rende. Finisce 3-0 per la formazione rossoazzurra, che si dimostra più cinica e concreta sul fronte offensivo. I padroni di casa costruiscono poco e non incidono. Gli etnei non sciupano nulla e grazie a Curiale (autore di una doppietta) e Ripa archiviano la pratica. Malgrado le tante assenze, la formazione allenata da Lucarelli ha conquistato una vittoria importantissima per la corsa promozione. Il vantaggio arriva nel primo tempo con un diagonale di Curiale che non lascia scampo a Forte. Nel secondo tempo al Catania serve un calcio di rigore per realizzare il raddoppio. Dagli undici metri è perfetta l'esecuzione di Ripa. Il tris arriva nella fase finale della gara, attorno al settantaduesimo, con un tiro potente firmato Ripa.

IL TABELLINO

RENDE (3-5-2) 22 Forte; 13 Germinio, 18 Porcaro, 3 Pambianchi; 2 Viteritti (dal 60' Godano), 16 Franco (dal 75’Boscaglia), 20 Laaribi, 11 Rossini (dal 85' Felleca), 17 Blaze; 10 Actis Goretta (dal 84' Modic), 9 Ricciardo (dal 75' Vivacqua). A disposizione: 1 De Brasi, 5 Sanzone, 6 Marchio, 8 Piromallo, 14 Coppola, 15 Felleca, 25 Calvanese, 26 A. Modic. Allenatore: Trocini.

CATANIA (3-5-2) 12 Pisseri; 4 Aya, 5 Tedeschi, 26 Bogdan; 13 Semenzato, 32 Mazzarani, 17 Bucolo (dal 61' Biagianti), 18 Fornito (dal 61' Caccetta), 15 Marchese; 11 Curiale (dal 85' Esposito), 29 Ripa (dal 72' Ze Turbo). A disp. 22 Martinez, 33 Lovric, 19 Manneh, 20 Djordjevic. All. Lucarelli.

MARCATORI: 28' Curiale, 54' Ripa su rigore, 70' Ripa

ARBITRO Massimi della sezione di Termoli

AMMONITI: Porcaro, Curiale, Fornito, Franco

