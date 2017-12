Video/ Sampdoria Sassuolo (0-1): highlights e gol della partita (Serie A 17^ giornata)

Video Sampdoria Sassuolo (risultato finale 0-1): gli highlights e i gol della partita giocata al Marassi nella 17^ giornata del campionato di Serie A. Decide il gol di Matri al 90' minuto

18 dicembre 2017 Fabio Belli

Video Sampdoria Sassuolo (LaPresse)

Ha dovuto aspettare praticamente l’ultimo minuto di gioco il Sassuolo, per segnare il gol che gli ha permesso di espugnare Marassi: un successo meritato ma molto sofferto, contro una Sampdoria apparsa più che mai in crisi, alla seconda sconfitta consecutiva in casa e capace di raccogliere un solo punto nelle ultime quattro sfide di campionato. A parte una fiammata nella fase centrale del primo tempo, per i blucerchiati la partita è stata praticamente assistere ad un monologo del club neroverde. Che nel finale di tempo è andato vicinissimo al gol con Politano, che ha scheggiato il palo con una conclusione in diagonale deviata da Viviano. E’ stato nella ripresa che il Sassuolo ha creato però il maggior numero di occasioni, con la Sampdoria che è rimasta praticamente a guardare per tutta la seconda frazione di gioco.

POLITANO SPRECA, MATRI DECIDE

Ancora Politano ha mancato di pochissimo il vantaggio, poi lo scatenato esterno ha guadagnato un calcio di rigore, per fallo di mano di Ferrari, che lui stesso al 37’ della ripresa si è incaricato di battere. Strepitosa è stata però la risposta di Viviano, che ha sventato l’occasione con il successivo cross fermato però con la mano da Torreira. Né l’arbitro né il VAR si accorgono però di nulla. Madornale errore e sostituzione di un affranto Politano con Ragusa: proprio quest’ultimo al 44’ pesca in area Matri, che a sua volta aveva sostituito Berardi, che in girata fa esplodere l’esultanza emiliana. 8’ di recupero, con 6’ ulteriormente allungati dall’arbitro Gavillucci, non bastano alla Sampdoria per raddrizzare una partita storta sin dall’inizio per gli uomini di Giampaolo.

