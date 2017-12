Video/ Sicula Leonzio Siracusa (0-0): highlights della partita (Serie C 19^ giornata)

Video Scula Leonzio Siracusa (risultato finale 0-0): highlights della partita nella 19^ giornata della Serie C. Pareggio a reti bianche in casa della formazione bianconera.

Video Sicula Leonzio Siracusa (LaPresse)

Le emozioni non mancano in Sicula Leonzio Siracusa, malgrado la totale assenza di reti. Primo squillo al decimo minuto: Catania conclude di precisione e spedisce fuori di pochissimo. Ancora ospiti in avanti, questa volta con Mazzocchi, che testa la prontezza di Narciso. La Sicula fatica ad uscire fuori, ma provoca un brivido agli avversari con un tiro pericoloso di Bollino. Nel finale di frazione ci riprova la Leonzio: Davi suggerisce per Gammone, il cui tiro viene respinto da Tomei. La ripresa parte con una bella iniziativa ospite, con Bernardo che costringe Narciso a smanacciare in volo. I locali ci riprovano con una sassata di Squillace al sessantaduesimo, ma Tomei blocca sicuro. Il Siracusa ha l'opportunità di passare in vantaggio su rigore, ma Catania si fa intuire il tiro da Narciso e sciupa. Il portiere della Leonzio è ancora protagonista nel finale di gara con una parata su un tiro di testa di Catania.

IL TABELLINO:

LEONZIO (4-3-3): Narciso; De Rossi, Camilleri, Gianola, Squillace; Esposito, Davì, D’Angelo (91' Russo); Bollino (59' Arcidiacono), Tavares (70' Ferreira), Gammone. A disp.: Ciotti, Pollace, Giuliano, Monteleone, De Felice, Granata, Aquilanti, Bonfiglio, Cozza. All. Diana.

SIRACUSA (4-2-3-1): Tomei; Daffara. Magnani, Giordano, Parisi; Spinelli, Palermo; Grillo (70' Mangiacasale), Catania, Mazzocchi (62' Sandomenico); Bernardo (62' Scardina). A disp.: D’Alessandro, De Vito, Di Grazia, Plescia, Vicaroni, Mucciante, Liotti, Mancino, Toscano. All. Bianco.

ARBITRO: Curti di Milano (Zingrillo-Graziano).

MARCATORI:

NOTE: ammoniti Magnani, Gianola, Esposito, D'Angelo. Al 68' Catania sbaglia rigore.

