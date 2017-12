Amato Ciciretti/ Ultime notizie, il Napoli ha un accordo per 5 anni e ha beffato l'Inter

Amato Ciciretti, l'esterno d'attacco del Benevento è stato acquistato dal Napoli a paramatro zero secondo quanto riportato da Sky Sport, ma per SportItalia sarà una pedina di scambio.

La notizia di calciomercato della giornata è quella dell'acquisto ormai praticamente fatto di Amato Ciciretti dal Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport pare che il calciatore del Benevento abbia firmato con gli azzurri un accordo per cinque anni. Va ricordato che il suo attuale con i giallorossi andava in scadenza nel giugno prossimo e quindi libero di accordarsi da febbraio con chi vuole. Il Napoli avrebbe beffato al fotofinish l'Inter di Luciano Spalletti che da tempo seguiva il calciatore. Ciciretti ha giocato poco in questa stagione anche a causa di diversi problemi fisici, ma a lui si devono due momenti molto emozionanti vissuti dalla squadra campana i più belli dopo il gol di Brignoli contro il Milan a tempo scaduto. Ciciretti infatti ha siglato il primo gol della storia del Benevento in Serie A, che portava in vantaggio contro la Sampdoria la squadra allora di Marco Baroni poi però superata e sconfitta. Inoltre ha segnato il gol che permetteva al Benevento di chiudere in vantaggio, prima di subire un'altra rimonta, in casa della Juventus sei volte campione d'Italia. (agg. di Matteo Fantozzi)

SARÀ USATO COME PEDINA DI SCAMBIO?

Si parla molto del passaggio ormai fatto di Amato Ciciretti al Napoli, ma non tutti sono sulla stessa linea d'onda. Secondo quanto riportato da SportItalia l'affare sarebbe stato studiato dagli azzurri per effettuare sul calciomercato un'interessante plusvalenza un po' come accadde dodici mesi fa all'Inter con Gianluca Caprari preso dal Pescara e poi girato alla Sampdoria. E' così che Amato Ciciretti sarebbe stato acquistato a parametro zero per essere utilizzato come contropartita. L'attaccante esterno del Beneveneto si è dimostrato adatto al campionato di Serie A, riuscendo a far vedere cose molto interessanti nonostante le grandi difficoltà vissute dalla squadra campana. Staremo a vedere se però l'agente di Amato Ciciretti si troverà d'accordo se eventualmente sarà questa la strategia del Napoli che di fatto avrebbe anche bisogno di un calciatore con le sue caratteristiche tecniche.

CICIRETTI A PARAMETRO ZERO AL NAPOLI

Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che il Napoli abbia messo a segno il primo colpo del calciomercato del 2018. Amato Ciciretti è stato acquistato a parametro zero dal Benevento dove si è messo in evidenza nonostante la difficilissima stagione che relega la squadra di Roberto De Zerbi ad appena un punto in fondo alla classifica. Addirittura si discute sulla possibilità che gli azzurri, in grande difficoltà numerica in attacco, possano spingere per anticipare il colpo già al calciomercato di gennaio. Al di là di quando arriverà l'accordo tra le parti è già stato raggiunto. Amato Ciciretti è cresciuto nelle giovani della Lazio per passare ad appena undici anni dall'altra sponda del Tevere alla Roma. Dopo prestiti a Carrarese, L'Aquila, Pistoiese e Messina è esploso quando è stato ceduto al Benevento. Quest'anno ha collezionato 11 presenze in Serie A mettendo a segno anche 2 reti contro Sampdoria e Juventus.

