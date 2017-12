Capo d'Orlando Chalon/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Basket Champions League)

Diretta Capo d'Orlando Chalon: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaFantozzi per la nona giornata nel girone B di basket Champions League

19 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Capo d'Orlando Chalon, basket Champions League (Foto LaPresse)

Capo d’Orlando Chalon si gioca alle ore 20:30 di martedì 19 dicembre, presso il PalaSikeliArchivi: siamo nella nona giornata del girone B di basket Champions League 2017-2018. Manca ancora molto per chiudere la prima fase (le partite previste sono 14) ma naturalmente si può iniziare a fare qualche calcolo circa le possibilità di qualificarsi al prossimo turno: onore riservato alle prime quattro e, siccome l’Elan Chalon occupa la quarta piazza (insieme al Neptunas Klaipeda) per l’Orlandina, che ha un record di 2-6, diventa ancora più importante vincere la partita di questa sera. Le prime due posizioni, occupate da Ludwigsburg e Iberostar, sono praticamente fuori portata, almeno della formazione siciliana: conta al momento entrare nelle prime quattro, quinta e sesta andranno a giocare in Europe Cup ma la Betaland spera ovviamente di proseguire la corsa in questa manifestazione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Capo d’Orlando Chalon non sarà trasmessa in diretta tv; potrete però seguirla, come tante altre partite di basket di questa stagione, in diretta streaming video grazie alla piattaforma Eurosport Player. Per accedere alle immagini sarà necessario pagare una quota in abbonamento; per quanto riguarda invece tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori, sono informazioni utili che troverete sul sito ufficiale della Champions League, all’indirizzo www.basketballcl.com.

QUI CAPO D’ORLANDO

La Betaland arriva dalla vittoria di campionato contro Brindisi: partita a basso punteggio e vinta con un’incredibile rimonta e un parziale di 12-3 suggellato dal canestro di Mario Delas al quale la Happy Casa non è più riuscita a replicare. Entro i confini nazionali la SikeliArchivi sta facendo bene: al momento ha vinto 5 delle 11 partite giocate ed è assolutamente in quota per prendersi la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, sfruttando anche il fatto che la classifica sia piuttosto corta e che soltanto le prime sei squadre abbiano un record superiore al 50%. In Champions League però Capo d’Orlando paga la differenza di qualità e peso specifico rispetto alle avversarie: finota ha vinto soltanto due volte, entrambe in casa contro Saratov e Gaziantep. L’affermazione per 83-57 dello scorso martedì ha inoltre spezzato una serie di cinque sconfitte consecutive in Europa; il dato che spicca in maniera negativa risiede nel fatto che in ben quattro occasioni l’Orlandina non sia riuscita a superare i 60 punti e che nella quinta occasione ne abbia realizzati 61. Contro Gaziantep invece i punti segnati sono stati il secondo miglior dato stagionale (contro Saratov ne erano arrivati ben 92).

QUI CHALON

Chalon è una squadra temibile soprattutto in casa: ha vinto qui tre partite perdendo soltanto contro Tenerife, mentre lontana dal suo palazzetto è sempre caduta con la sola eccezione del 73-68 contro Gaziantep. I francesi sono in un buon momento: hanno vinto le ultime due partite di Champions League e una settimana fa si sono permessi di battere il Neptunas Klaipeda, aumentando in maniera esponenziale le possibilità di qualificazione soprattutto perchè è stata anche girata la differenza canestri nei confronti della squadra lituana. I campioni di Francia sono stanno però faticando tantissimo in campionato: incredibile ma vero, pochi mesi fa hanno vinto il titolo e in questo momento sono ultimi in classifica, con appena tre vittorie e ben 10 sconfitte. Nel fine settimana hanno perso sul campo del Nanterre - altra squadra che sta disputando la Champions League e domani affronterà la Scandone Avellino: non sono bastati i 24 punti di Lance Harris. Il dato curioso riguarda Bastien Pinault: con 0,83 punti per minuto è il migliore del campionato francese in questo dato, ma gioca appena 5,4 minuti per gara e dunque la sua media è di 4,5 punti ad allacciata di scarpe.

GLI STARTING FIVE

Tutto da valutare il quintetto di partenza di Capo d’Orlando: i punti fermi sembrano essere Engin Atsur e Jakub Wojciechowski, ovvero l’asse playmaker-centro. Arnoldas Kulboka l’ala forte, Denis Ikovlev dovrebbe invece agire come 3 mentre a questo punto Mario Ihring è favorito su Mirza Alibegovic per completare il back court, avendo anche maggiori compiti di regia. Per quanto riguarda Chalon, Darrin Dorsey e Jeremy N’Zeulie sono schierati come playmaker e guardia, con Lance Harris che invece è il partente in ala piccola; sotto i tabelloni il lavoro di Ousmane Camara e James Farr, che sono entrambi dei centri di ruolo e dunque danno una bella dimensione interna alla squadra francese.

© Riproduzione Riservata.