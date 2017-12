Infortunio Buffon/ Il portiere della Juventus salta anche il big match con la Roma?

Infortunio Buffon, il portiere della Juventus salta anche il big match con la Roma? Dopo non aver preso parte alla partitissima con l’Inter, e aver saltato la gara col Bologna, Gigi...

Gigi Buffon, portiere Juventus - LaPresse

Potrebbe saltare un altro big match l’estremo difensore della Juventus, Gigi Buffon. Dopo aver dovuto vedere il Derby d’Italia, la sfida contro l’Inter, dalla tribuna, il capitano bianconero è a forte rischio anche per il big match in programma questo sabato, il posticipo delle ore 20:45 contro la Roma all’Allianz Stadium. A darne più o meno conferma è stato il tecnico della Vecchia Signora, Massimiliano Allegri, che nella conferenza stampa di poco fa in vista della sfida di Coppa Italia col Genoa, ha ammesso: «Buffon per questa settimana sicuramente non si allenerà e difficilmente, è quasi impossibile che sia a disposizione per la Roma».

IL POLPACCIO CONTINUA A FARE MALE

E’ da circa 20 giorni che Buffon non scende in campo e precisamente dalla partita di campionato del primo dicembre contro il Napoli al San Paolo, match vinto dai bianconeri per una rete a zero. Gigi ha quindi saltato le due gare contro l’Inter e il Bologna in Serie A, nonché la sfida di Champions con l’Olympiacos. In tutte queste occasioni si è visto dal primo minuto il secondo Szczesny, che sta praticamente giocando di più del titolare. Buffon è fermo ai box per via di un problema muscolare, un dolore al polpaccio sinistro che continua a dargli problemi, impedendogli di conseguenza di scendere in campo regolarmente. Gigi salterà ovviamente anche la partita di Coppa Italia in programma domani con il Genoa, e tenendo conto anche della sfida con la Roma di sabato, avrà saltato un totale di cinque partite. Potrebbe rivedersi per l'ultima partita dell'anno, la gara del prossimo 30 dicembre contro il Verona al Bentegodi.

© Riproduzione Riservata.