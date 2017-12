Infortunio De Sciglio/ Il terzino della Juventus si ferma per un problema muscolare

Mattia De Sciglio, terzino destro Juventus - LaPresse

Nuovo stop per il terzino destro della Juventus, Mattia De Sciglio. Il bianconero è sceso in campo da titolare in quattro match di Serie A, più uno partendo dalla panchina, ma si è nuovamente fermato. L’ex calciatore del Milan ha infatti riportato un problema muscolare, come ha spiegato chiaramente il tecnico juventino, Massimiliano Allegri, durante la conferenza stampa pre-Genoa: «Mandzukic e De Sciglio sono recuperi difficili per la gara con la Roma. Il primo ha dovuto applicare 13 punti di sutura, De Sciglio ha rimediato un problema al flessore, lo valuteremo nei prossimi giorni». Il problema è accorso in occasione dell’allenamento odierno, e costringerà quindi il calciatore della nazionale italiana a saltare anche il big match in programma il prossimo weekend contro la Roma allo stadio Olimpico.

TANTE ASSENZE IN VISTA DELLA ROMA

Un vero peccato visto che De Sciglio stava iniziando a trovare una certa continuità e nelle ultime quattro partite fra campionato e Champions League, era sempre partito fra i titolari. Per l’ex calciatore rossonero si tratta del secondo infortunio importante in questa prima metà stagione, dopo il problema accorso fra settembre e ottobre che ha costretto lo stesso juventino a dover saltare ben otto partite fra campionato e coppa. Un’assenza importante per la Juventus in vista della sfida contro la Roma, gara che si terrà sabato sera, a chiusura di questa giornata di Serie A pre-natalizia. Allegri che dovrà rinunciare tra l’altro anche ad altre pedine fondamentali , come ad esempio Buffon, che ha un problema al polpaccio, e molto probabilmente anche Mandzukic, che ha recentemente messo tredici punti di sutura al polpaccio, e che ha già saltato la gara di Bologna di domenica scorsa.

