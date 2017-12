NBA/ Kobe Bryant: i Lakers ritirano le maglie numero 8 e 24

NBA, Kobe Bryant: i Lakers ritirano le maglie numero 8 e 24. La franchigia di Los Angeles ha deciso che nessun’altro cestista dovrà indossare le due casacche del proprio ex

Kobe Bryant, ex guardia dei Lakers - Instagram NBA

Giorno molto importante in casa Kobe Bryant. L’ex guardia dei Los Angeles Lakers e della nazionale statunitense di basket, ha visto ritirare le proprie casacche indossate negli anni in cui ha calcato il parquet dello Staples Center. Nella giornata di ieri è andata infatti in scena la cerimonia di ritiro della numero 8 e della numero 24, le numerazioni che lo stesso ex giocatore ha indossato esattamente per dieci anni a testa. A presentare l’evento c’era un’altra grande leggenda del basket NBA, Magic Johnson, attuale presidente della compagine giallo-viola, che di fronte ad un pubblico gremito e ad una serie di altri grandi di L.A. come Shaquille O'Neal e Jerry west, ha reso omaggio al Mamba. Kobe, insieme alla moglie e ai tre figli, ha quindi issato verso il tetto della casa dei Lakers le sue due maglie, con un rito che in passato hanno già effettuato diversi campionissimi di questo sport come ad esempio Michael Jordan, lo stesso Magic, ma anche Larry Bird dei Boston Celtics e moltissimi altri ancora.

LE PAROLE DEL MAMBA

E’ la prima volta nella storia dell’NBA che ad un giocatore vengono ritirare due maglie e per Kobe è stata la prima volta di ritorno allo Staples Center dopo l’ultima sfida contro Utah giocata quasi due anni esatti fa: «Quale scelgo fra le due maglie? – le parole dello stesso Bryant - la numero otto ha rappresentato la mia crescita, la ventiquattro è stata una sfida ogni sera, gioia e sofferenza. Scelgo la seconda perché è stato più difficile raggiungere gli obbiettivi». Poi Kobe ha aggiunto: «Le maglie che vedevo appese ogni volta entrando in campo hanno avuto grande impatto su di me, erano ispirazione pura, spero che anche le mie avranno lo stesso effetto per i grandi campioni che giocheranno qui in futuro». Infine un commento alla sua nuova vita post-basket: «Sto bene, mi alzo alle 5 ogni mattina, mi alleno, faccio colazione con mia moglie, porto i bambini a scuola, li vado a prendere, vado in ufficio. Mi godo la famiglia e vedo crescere i miei figli».

