NAPOLI UDINESE / Streaming video e diretta Rai.tv: arbitro e orario, quote e probabili formazioni

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 14.10 Claudio Franceschini

Diretta Napoli Udinese, ottavi Coppa Italia (Foto LaPresse)

La sfida tra Napoli e Udinese sarà arbitrata dal signor Fabrizio Pasqua, appartenente alla sezione di Tivoli: con lui in campo per la Coppa Italia anche gli assistenti Luca Mondin di Treviso e Stefano Bellutti di Trento, mentre il quarto uomo sarà il signor Aleandro Di Paolo, di Avezzano. Ad oggi, il fischietto può vantare 15 presenze in Serie A, col 66% di vittorie per la squadra di casa e il 6,6% per quella in trasferta e finora ha assegnato un totale di 48 cartellini gialli (21 per la formazione padrona di casa e 27 per chi giocava fuori casa) e 3 espulsioni (rispettivamente 1 e 2). Ricordiamo poi che Pasqua ha assegnato 2 rigori alla squadra di casa e 1 in trasferta. Da segnalare che il direttore di gara arbitrerà il Napoli per la prima volta in carriera, mentre ha incrociato l'Udinese il 5 dicembre 2016 nel match casalingo contro il Bologna, vinto dai friulani 1-0. (agg Michela Colombo)

NAPOLI UDINESE, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La Coppa Italia è un’esclusiva della televisione di stato: dunque la diretta tv di Napoli Udinese sarà su Rai Due, in chiaro per tutti e disponibile anche in alta definizione. Chi non dovesse avere a disposizione un televisore potrà seguire la partita del San Paolo anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, visitando il sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento dal menu.

NAPOLI UDINESE: DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Napoli Udinese, che sarà diretta dall’arbitro Fabrizio Pasqua, è la partita che vale per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2017-2018. Le prime quattro sfide sono andate in scena la scorsa settimana; tocca ora alle altre. Siamo nella parte sinistra del tabellone: la vincente della partita del San Paolo giocherà i quarti contro una tra Atalanta e Sassuolo. Se sarà il Napoli, avrà in ogni caso il vantaggio del fattore campo; l’Udinese sarà comunque in trasferta, avendo il seed più basso tra queste quattro squadre. Va ricordato che si gioca ancora in gara secca: sono previsti tempi supplementari in caso di parità al 90’ e calci di rigore se l’equilibrio dovesse permanere. Siamo in casa del Napoli perchè, come accennato, i partenopei hanno la testa di serie più alta; sono infatti una delle otto squadre che iniziano la Coppa Italia dagli ottavi di finale, secondo l’ordine di arrivo nello scorso campionato di Serie A. La semifinale sarà l’unico turno della manifestazione che si disputerà in andata e ritorno; la prima partita sarà giocata in casa della squadra messa peggio nel tabellone, sempre a livello di seeding.

IL CONTESTO

Il Napoli si è ripreso il primo posto in Serie A nel fine settimana: i partenopei sono tornati a vincere sul campo del Torino, giocando un primo tempo sul livello delle prime partite di campionato, e hanno approfittato della sconfitta interna dell’Inter (proprio contro l’Udinese) per rimettersi in vetta. Il titolo di campione d’inverno stuzzica, anche se il Napoli lo aveva già ottenuto nel 2015 senza poi riuscire a vincere lo scudetto; adesso Maurizio Sarri vuole qualificarsi ai quarti di Coppa Italia per rimanere in corsa su tre fronti (c’è anche l’Europa League) e giocarsi tutto in primavera. L’Udinese è in un grande momento: la vittoria di San Siro è stata la terza consecutiva in campionato, e Massimo Oddo ha potuto constatare come la sua squadra sia in grado di fare risultato anche contro le big del campionato. Agli ottavi la qualificazione è arrivata grazie al roboante 8-3 contro il Perugia; c’è la sensazione che questa Udinese, che con Gigi Delneri era piuttosto incostante, abbia finalmente trovato la formula giusta. Naturalmente i calcoli e i conti si dovranno fare alla fine, ma intanto i bianconeri sognano un altro grande colpo e arrivano al San Paolo con la speranza di vincere e volare ai quarti di finale del torneo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE

Finalmente sarà turnover ampio per Maurizio Sarri: previsti tanti cambi nella sua formazione titolare, a cominciare dal portiere che sarà Sepe e passando poi per la prima dal primo minuto per il giovane Ounas, che dovrebbe sostituire Callejon ma potrebbe anche essere impiegato come vice-Mertens, spostando il numero 7 spagnolo da finto centravanti e posizionandosi sulla corsia destra. Nel tridente avremo anche Giaccherini che opererà da sinistra; a centrocampo spazio a Rog e Zielinski che giocheranno contemporaneamente sulle mezzali, mentre al centro dello schieramento ci sarà Jorginho (Amadou Diawara è squalificato). Riposo sicuro per uno tra Raul Albiol e Koulibaly in difesa: titolare Chiriches, mentre sulle fasce ci sarà Maggio con uno tra Hysaj e Mario Rui che agirà a sinistra.

L’Udinese potrebbe ricalcare la formazione vista nel quarto turno, oppure cambiare: in porta giocherà Scuffet, davanti a lui possibile rivedere la stessa linea di sabato e dunque Nuytinck e Stryger Larsen che fanno compagnia a Danilo. A centrocampo c’è l’imbarazzo della scelta: potrebbe tornare titolare l’ex Behrami che ha recuperato, al suo fianco possibile spazio per Balic con uno tra Barak e Jankto che in ogni caso potrebbe essere confermato. Widmer e Alì Adnan occuperanno le corsie, davanti Maxi Lopez dovrebbe esserci con De Paul in ballottaggio con Matos per occupare la posizione di trequartista.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Napoli viaggia nettamente favorito in questa partita di Coppa Italia, e non può essere altrimenti: la Snai, una delle agenzie di scommesse che hanno fornito le quote per la sfida del San Paolo, ci dice che il segno 1 per la vittoria dei partenopei vale 1,28 mentre il segno 2, che identifica la vittoria dell’Udinese, ha un valore di 9,00. Dunque poco credito ai friulani nonostante le ottime prestazioni fornite negli ultimi giorni; il segno X per il pareggio vi permetterebbe di guadagnare 5,75 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto. Interessante la quota Under 2,5 che vale 2,55: si punta su una partita con almeno 3 gol e sulla previsione influisce in misura maggiore la presenza in campo del Napoli, anche se l’Udinese ha segnato 8 gol nelle ultime tre di campionato e 16 nelle ultime quattro uscite, includendo anche la vittoria sul Perugia nel quarto turno di Coppa Italia.

