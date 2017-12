PAGELLE/ Napoli-Udinese: i voti della partita (Coppa Italia ottavi - primo tempo)

Le pagelle di Napoli Udinese: i voti a tutti i protagonisti della partita che si è giocata allo stadio San Paolo ed era valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2017-2018

19 dicembre 2017 Stefano Belli

Pagelle Napoli Udinese, ottavi Coppa Italia (Foto LaPresse)

Allo stadio San Paolo è in corso il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2017-18 tra Napoli e Udinese, all'intervallo il punteggio vede le due squadre sullo 0-0: ecco i voti del primo tempo. Partenza arrembante dei partenopei che alzano subito il baricentro e vanno a schiacciare gli avversari nella loro trequarti, la retroguardia friulana guidata caparbiamente da Danilo (7) riesce a rintuzzare le velleità di Callejon (6) e compagni, l'attaccante spagnolo verrà fermato da Scuffet (6,5) che gli sbarra la porta da posizione defilata. Poco dopo la mezz'ora grande occasione per Ounas (6,5), l'ala algerina spedisce il pallone a lato facendo il solletico al palo, mentre Rog (6) e Zielinski (6) non riescono ad aggiustare la mira. Dall'altra parte gli uomini di Oddo non riescono a rendersi altrettanto pericolosi, conquistando semmai qualche tiro dalla bandierina.

VOTO NAPOLI 6 - Grande ritmo sin da inizio gara, poi i partenopei sono un po' calati con l'obiettivo di gestirsi.

MIGLIORE NAPOLI: OUNAS 6,5 - L'algerino ha intenzione di sfruttare nel migliore dei modi la chance che stasera gli sta concedendo Sarri.

PEGGIORE NAPOLI: JORGINGO 5,5 - Qualche apertura sbagliata e lanci lunghi fin troppo prevedibili

VOTO UDINESE 6 - Retroguardia in affanno sin dai primi minuti ma grazie a Danilo i friulani riescono a tener botta almeno in questa prima parte di gara.

MIGLIORE UDINESE: DANILO 7 - I suoi interventi nella propria trequarti consentono agli uomini di Oddo di poter arginare le avanzate dei partenopei.

PEGGIORE UDINESE: BOCHNIEWICZ 5,5 - Perde diversi contrasti e in generale potrebbe gestire meglio il pallone e la fase difensiva. (Stefano Belli)

