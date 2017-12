PROBABILI FORMAZIONI/ Roma Torino: Schick ancora prima punta? Diretta tv, orario e notizie live (Coppa Italia)

Probabili formazioni Roma Torino: diretta tv, orario e le ultime notizie live sugli 11 in campo per gli ottavidi Coppa Italia. Belotti e Schick dal primo minuto?

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 16.03 Claudio Franceschini

Andrea Belotti - probabili formazioni Roma Torino (LaPresse)

Per quanto riguarda l’attacco delle probabili formazioni del match di coppa Italia tra Roma e Torino vediamo che i due tecnici hanno optato per soluzioni opposte. Da una parte infatti Eusebio Di Francesco ha scelto di tenere in panchina i soliti titolari, eccezion fatta per El Shaarawy, ma il Faraone è rimasto apposta a riposo in panchina nel match contro il Cagliari. Ecco quindi che Schick potrebbe essere in campo come prima punta, con Gerson a supporto sulla fascia sinistra, di solito di ruolo a Pertti. Via libera ai titolarissimi invece per Mihajlovic e l suo Torino e specialmente per Andrea Belotti. Il Gallo ultimamente pare accendersi solo in Coppa Italia (qui è capocannoniere con 4 gol) e ovviamente i granata non possono far a meno dei suoi gol: con lui ecco ancora Iago Falque e Ljajic (sempre che questo non sia ancora vittima di un problema muscolare). (agg Michela Colombo)

IL CENTROCAMPO

Se per la difesa Mihajloivc non ha voluto fare a meno di alcuni titolari. anche nel centrocampo della probabile formazione dl Torino, troveremo novità e volti noti in vista del match contro la Roma. Mirko Valdifiori finalmente potrà riposare un turno, mentre il giovane Gustafson potrebbe convincere il tecnico granata con una buona prestazione in cabina di regia. Con lo svedese ecco poi Obi e Acquah, con il secondo che torna protagonista dopo aver visto a lungo la panchina a seguito di alcuni acciacchi fisici. Turnover affatto innovativi per Di Francesco, che va sul sicuro in questo match di Coppa Italia: Pellegrini verrà confermato titolare nonostante il precedente impegno con il Cagliari al primo minuto, mentre Gonalons e Strootman torneranno in campo dal primo minuto dopo aver osservato un turno di riposo in campionato proprio contro i sardi. (agg Michela Colombo)

LA DIFESA

I primi cambiamenti attesi nelle probabili formazioni di Roma-Torino rispetto agli 11 titolari arriveranno chiaramente dalla difesa e nello specifico tra i pali della porta: spazio alle seconde linee e quindi a Milinkovic Savic e Skorupski, che già hanno comunque mostrato il proprio valore. Per quanto riguarda i granata rivedremo alcuni nomi già titolari nei precedente turno di Coppa Italia contro il Carpi come Lyanco, mentre sulla destra sarà di nuovo titolare nonostante il doppio lavoro De Silvestri. Con Bonifazi e Ansaldi ancora fuori gioco il resto del reparto si fa da solo, considerando anche chi è già sceso in campo contro il Napoli sabato scorso. Amplissimo turnover invece per la Roma: via libera qui di alle seconde linee che si sono viste davvero ben poco finora, complici parecchi infortuni. Probabile quindi l’denoto duo in difesa con Moreno e Juan Jesus, ritroveremo Emerson, di ritorno dall’infortunio e bisognoso di minutaggio. (agg Michela Colombo)

LE ULTIME NOTIZIE

Sarà Roma-Torino il match della Coppa Italia atteso per domani 20 dicembre alle ore 17.30 all’Olimpico della Capitale e sono attese tante sorprese anche nelle formazioni in campo. Il Torino specialmente abbisogna di una vittoria dopo le alterne fortune in campionato: probabile quindi che Sinisa Mihajlovic opti per un turnover limitato, confermando nel contempo alcuni titolari. Diverse le mosse per Di Francesco: pur volendo conquistare il passaggio del turno, il tecnico della Roma potrebbe dare spazio alle sue seconde linee, di nuovo protagoniste dopo le ampie rotazioni viste nella prima parte della stagione. Andiamo quindi a esaminare nel dettaglio le probabili formazioni di Roma-Torino: chi saranno i protagonisti in questo turno della Coppa Italia?

INFO DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La sfida di Coppa Italia tra Roma e Torino, prevista alle ore 17.30 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: canale di riferimento quindi sarà Rai Due, con diretta streaming video garantita tramite il servizio raiplay.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GLI 11 DI Di FRANCESCO

Spazio alle seconde linee per la probabile formazione della Roma: ritroveremo in campo quindi qualche nome che dopo le prime ampie rotazioni si è accomodato per lo più in panchina: confermato il 4-3-3 ormai già ben noto. Di fronte quindi a Skorupski potrebbe essere il duo Moreno-Juan Jesus a mandare in panchina Manolas e Fazio: sulle fasce spazio allora a Bruno Peres e Emerson, questo bisognoso di minuti perchè in via di recupero. Per quanto riguarda la mediana ecco che Gonalons riprenderà il posto di De Rossi in cabina di regia, dove ha già fatto vedere belle cose: ecco che torna poi Strootman dopo un turno di riposo di campionato e Pellegrini, di nuovo titolare. Novità anche in attacco: rivedremo dal primo minuto Patrik Schick ma ora come prima punta a posto di Dzeko (Defrel ancora out). Con il ceco nel tridente giallorosso poi vedremo E Shaarawy titolare dopo essere stato in panchina contro il Cagliari mentre Gerson si occuperò dell’altra fascia.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Non sarà un turnover completo per Sinisa Mihajlovc, ma di sicuro vedremo volti che da tempo non si vedevano in campo dal primo minuto, se non nei precedenti turni della Coppa Italia. Partendo ovviamente dal solito 4-3-3 ecco che tra i pali rivedremo Milikovic Savic, con davanti il duo di centrali Lyanco e N’Koulou (costretto quindi al doppio lavoro dopo domenica). Sulle fasce non mancheranno De Silvestri e Barreca, con quest’ultimo che prenderà il posto di Molinaro, ammonito nel precedente turno della Coppa Italia. Per la mediana Gustafson prenderà il posto del solito Valdifiori in cabina di regia, con Acquah e Obi sulle mezz’ali. Conferme di peso invece per l’attacco: ci sarà Belotti, capocannoniere della Coppa Italia con 4 reti e con lui non mancherà anche Iago Falque oltre che il rientrante Ljajic.

IL TABELLINO

Roma (4-3-3): Skorupski; Bruno Peres, Moreno, Juan Jesus, Emerson; Pellegrini, Gonalons, Strootman; Gerson, Schick, El Shaarawy. All. Di Francesco

Torino (4-3-3): Milinkovic-Savic; De Silvestri, N'Koulou, Lyanco, Barreca; Acquah, Gustafson, Obi; Iago Falque, Belotti, Ljajic. All. Mihajlovic

