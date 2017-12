Pronostici Coppa Italia/ Le quote e le scommesse delle partite (ottavi, oggi)

Pronostici Coppa Italia: quote e scommesse per le partite in programma il 19 e 20 dicembre 2017 per gli ottavi di finale. Si comincia con Napoli-Udinese.

19 dicembre 2017 Michela Colombo

Pronostici Coppa Italia (LaPresse)

La Coppa Italia torna protagonista in questa settimana per chiudere il programma degli ottavi di finale: il tabellone infatti prevede tra il 19 e il 20 dicembre 2017 le ultime 4 partite di cui tra poco andremo a vedere quote e scommesse fissate alla vigilia. Ricordiamo però primariamente il calendario ufficiale di questa parte del tabellone della Coppa: si partirà come abbiamo detto il 19 dicembre 2017 alle ore 21.00 con la sfida Napoli-Udinese. Saranno quindi 3 le partite in programma per il 20 dicembre 2017: si comincerà con Atalanta-Sassuolo alle ore 15.00 a cui farà seguito il match Roma-Torino alle ore 17.30. Sarà poi la partita Juventus-Genoa con i bianconeri campioni in carica attesa per le ore 20.45 a chiudere il programma degli ottavi di finale. Andiamo quindi a scoprire che cosa ci dicono i pronostici stilati alla vigilia dalla nostra redazione per le partite in programma in questi giorni per la Coppa Italia.

PRONOSTICO NAPOLI UDINESE

Benchè la formazione di Sarri cominci a sentire un certa stanchezza, il match al san Paolo non dovrebbe riservare particolari sorprese, benchè il rischio di fare una brutta figura non sia così remoto. Attenzione quindi a non sottovalutare la compagine friulana: non dimentichiamo che l’Udinese sotto la cura di Oddo pare rifiorita e soprattutto è di ritorno da un pesante 3-1 inferto a San Siro all’Inter, ex capolista della serie A.

PRONOSTICO ATALANTA SASSUOLO

Sfida che si annuncia apertissima a Bergamo: se da una parte la Dea pare la favorita d’obbligo per rosa, obbiettivi già raggiunti in stagione (Europa League) e prestazioni messe in campo in campionato, va poi detto che i neroverdi non andranno affatto sottovalutati. Segnaliamo infatti che il Sassuolo approderà a questa trasferta avendo messo alle spalle due vittorie pesanti di fila, che stanno dando ragione al nuovo progetto di Beppe Iachini.

PRONOSTICO ROMA TORINO

Benchè si annunci come una partita davvero ostica all’Olimpico la Roma di Di Francesco approda a favorita, anche nel caso in cui il tecnico dei giallorossi volesse optare per le sue seconde linee (che hanno già dato grande prova di validità in passato). Da non dimenticare però che proprio il granata Belotti è per il momento capocannoniere della Coppa Italia, con già 4 gol messi a segno da quanto il Torino è nel tabellone.

PRONOSTICO JUVENTUS GENOA

Per il match all’Allianz Stadium il pronostico è tutto a favore dei bianconeri di Allegri ma solo a patto che non perdano la giusta concentrazione, altrimenti la possibilità che la Juventus debba recuperare un risultato in rimonta è possibile. Il Genoa non è certo al meglio della sua forma ma contro i campioni di carica potrebbero pure regalare parecchie emozioni.

