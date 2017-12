Diretta/ Slalom Gigante Courchevel: streaming video e tv: vince Shiffrin, Moelgg terza! (Coppa del mondo sci)

Diretta Slalom Gigante Courchevel: streaming video e tv, orario, risultato live e vincitrice della prova di Coppa del Mondo di sci. Tripletta per la Rebensburg?

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 14.42 Michela Colombo

Manuela Moelgg (LaPresse)

E’ stato un finale della 2^ manche dello slalom gigante a Coruchevel davvero da brividi: le ultime protagoniste presentatesi al cancelletto della pista francese hanno infatti dato ognuna una vera lezione magistrale, emozionando il folto publico presente. Dopo una grandissima prova della regina del gigante e padrona di casa oggi Tessa Worley, sono state l’azzurra Manuela Moelgg a e Mikaela Shiffrin a salire di nuovo in cattedra. Alla fine la vittoria è andata proprio alla sciatrice americana, che forte del grande vantaggio ottenuto nella prima manche, ha tranquillamente gestito a sua gara nella seconda manche. Dietro alla Shiffrin alla sua 34^ vittoria in Coppa del Mondo (ad appena 22 anni) ecco proprio la Worley distante appena 99 centesimi, mentre è giunto il terzo podio stagionale di Manuela Moelgg. La veterana azzurra ha quindi saputo riconfermare il suo grande inizio di stagione e ora le manca davvero solo la vittorie. Per le azzurre va poi segnalata la 8^ piazza di Bassino e il 16^ piazzamento di Sofia Goggia ancora non al top della condizione nello slalom gigante.

HECTOR IN TESTA MA...

Siamo a circa metà della seconda manche di questo emozionante slalom gigante di Couchevel e tra poco scenderanno tutte le grandi star della Coppa del Mondo di sci femminile. La graduatoria provvisoria vede in testa la svedese Sara Hector che con il tempo di 2.04.34 ha un ottima Alex Tilley e Ricarda Haaser. La top fve provvisoria quindi vede al momento anche la slovena Meta Hrvast e l’azzurra Irene Curtoni appena quinta ma destinata purtroppo a scendere ancora in classifica. Questa 2^ manche infatti sulla neve francese si sta rivelando davvero entusiasmate: tutte le atlete stanno interpretando al meglio la pista di Courchevel nella sua seconda sistemazione e le ottime condizioni ambientali aiutano senza dubbio. Staremo quindi a vedere come si chiuderà questa seconda manche: quali le speranze azzurre per il podio?

COMINCIA LA SECONDA MANCHE

Il grande sci sta per ritornare protagonista a Courchevel: ecco che infatti a minuti avrà inizio la seconda manche dello slalom gigante femminile, terza prova di specialità per la Coppa del Mondo di sci 2018. Ai cancelletti di partenza ecco quindi pronte le migliori 30 della prima manche e l’ultima a partire sarà la statunitense Mikaela Shiffrin, che questa mattina ha strabiliato tutti firmando il miglior crono di 1.01.30. Facendo ora un piccolo focus sulle azzurre prima del via dobbiamo senza dubbio raccontare delle grandi probabili di podio per Marta Bassino e Manuela Moelgg che nella prima manche hanno strappato rispettivamente il secondo e il terzo posto della graduatoria: ci si attende però grandi cose anche a Sofia Goggia, oggi solo nona e Irene Curtoni. La grande assente per la spedizione azzurra qui Courchevel sarà Federica Brignone che invece non ha chiuso la sua prova per via di una brutta caduta. Diamo allora la parola alla pista: si comincia!

SOLO NONA LA GOGGIA

Siamo a circa metà della prima manche dello slalom gigante femminile di Courchevel e le big ella Coppa del Mondo 2018 più o meno si sono già tutte messe in mostra sulla neve francese. La graduatoria però non è cambiata almeno nei suoi gradini più alti e vede ancora in testa la statunitense Mikaela Shiffrin, seguita da Marta Bassino e Manuela Moelgg. considerando però gli altri grandi nomi attesi oggi per lo slalom gigante possiamo dire che le favorite al successo per il momento non hanno troppo brillato: Viktoria Rebensburg ha raggiunto appena il quinto crono a +1.06 dalla Shiffrin capolista, mentre la padrona di casa Tessa Worley è solo ottava, davanti all’azzurra Sofia Goggia. Solo 18^ la rossocrociata Lara Gut e 22^ l’azzurra Irene Curtoni con Eva Maria Bremm vincitrice in carica della prova di Courchevel solo 23^.

SHIFFRIN SUBITO IN TESTA

Siamo entrati nel vivo della prima manche per lo slalom gigante femminile in corso a Courchevel: la giornata è splendida sulla neve francese e per il momento si sono presentate al cancelletto per la gara della Coppa del Mondo di sci le prime venti atlete. La classifica dei tempo provvisori vede in testa al momento un’ottima Mikaela Shiffrin che ha firmato il crono di 1.01.30, seguita dalla nostra Marta Badsino (+0.51 dall’amerivana) alla tanto attesa Manuela Molegg che invece ha fissato il suo crono a 1.02.04. Chiudono la top five provvisoria le due norvegesi Nina Haver Loseth e Ragnhil Mowinckel. Non rientra nel podio provvisorio di questa prima manche dello slalom gigante la padrona di casa Tessa Woley, che ha chiuso solo ottava davanti alla nostra Sofia Goggia che spera di riscattare il 1.02.77 nella seconda manche. Out invece Federica Brignone, che dopo una partenza sprint ha poi commesso un errore che l’ha spinta verso le barriera poste vicino alla pista.

COMINCIA LA 1^ MANCHE

Sta per accedersi la prima manche dello slalom gigante femminile a Courchevel: a minuti infatti le grandi di questa disciplina tecnica daranno spettacolo sulla neve francese e ovviamente ci attendiamo grandissime cose alla nostre azzurre. Come abbiamo visto prima, la maggiore indiziata verso un grande risultato oggi per la spedizione italiana è la veterana Manuela Moelgg, che con la Goggia è stata finora l’unica italiana ad andare a podio nella prima parte della stagione di Coppa del Mondo. Con l’atleta di Brunico però dobbiamo tenere d’occhio proprio Sofia Goggia che con i podi ottenuti in Val d’Isere pochi giorni fa, ha dato un segnale importante e non solo ai propri fan. La sciatrice di Bergamo ha infatti dimostrato di essere molto vicino al top della forma e chissà mai che il ricordo della vittoria in Coppa Europa per lo slalom gigante del 2012 qui a Courchevel possa essere di buon auspicio. Staremo a vedere che cosa succederà al traguardo: si comincia!

LA CLASSIFICA

In attesa che la prima sciatrice si presenti al cancelletto di partenza per la prova di Slalom gigante a Courchevel andiamo a vedere che sta succedendo nella classifica di specialità per questa edizione della coppa del Mondo. Come abbiamo già detto la prova di oggi sarà solo la terza per la disciplina tecnica della stagione in corso, ma in cima alla graduatoria la situazione è ben definita: primatista assoluta la tedesca Viktoria Rebensburg, che avendo vinto entrambe le prime gare vanta ora ben 200 punti. Solo seconda Mikaela Shiffrin (ma prima in quella generale nonostante abbia già saltato due gare) con 125 punti: terzo gradino riservato all’azzurra Manuela Moelgg, grande protagonista oggi a Courchevel, a caccia di un altro traguardo importante. Nella top five anche Tessa Worley (120 punti) e oggi padrona casa e l’austriaca Stephanie Brunner.

SI TORNA SULLA NEVE FRANCESE

La Coppa del Mondo di Sci torna protagonista dopo il weekend della Val d’Isere e lo fa ancora sulle nevi francesi ma a Courchevel, dove andrà in scena la terza prova di slalom gigante della stagione in corso. Dopo il Rettenbach e Kilington, le giganti della disciplina tornano ad affrontarsi a viso aperto ma sulla pista della Emile Allais, dove due anni fa era stato il regno dell’austriaca Eva Maria Brem (vincitrice della coppa di specialità nel 2016). Salutate quindi le prove veloci ecco che il programma della Coppa del Mondo vira sul tecnico e attende una grande prova nello slalom gigante di Mikaela Shiffrin che ha saltato la due giorni in Val d’Isere e avrà fame di successi. Anche questa volta però la concorrenza alla star americana sarà ostica: da Tessa Worley a Viktoria Rebensburg fino alle azzurre Manuela Molegg, Sofia Goggia e Federica Brignone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PROVA DI COURCHEVEL

La prima manche del gigante femminile di Courchevel avrà inizio alle ore 10.30: per la seconda manche con solo le migliori in pista sulla neve francese l’appuntamento sarà alle ore 13.30. Ricordiamo quindi che l'appuntamento per tutti gli appassionati della Coppa bianca sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, offerta sul portale ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati sull’andamento dello slalom gigante (www.fis-ski.com).

LE PROTAGONISTE ATTESE

Dopo il solo secondo posto ottenuto nello slalom gigante di Killington e con un weekend di riposo sulle spalle (saltati gli appuntamenti della Val d’Isere) ci si aspetta chiaramente grandi cose da Mikaela Shiffrin a Courchevel. La star polivalente americana infatti ha voglia di ritornare sulle scena bianca alla grande, pur non avendo perso praticamente nulla nella classifica generale nell’ultimo fine settimana francese. Come lei però saranno altrettanto motivate la padrona di casa Tessa Worley e la sempiterna Viktoria Rebensburg. La tedesca infatti dopo le due vittorie di fila nello slalom gigante, sogna la tripletta in questa prima parte della stagione della Coppa del Mondo. Un obiettivo ambizioso quindi per la sciatrice di Kreuth ma non impossibile, pur facendo i conti con i ritorni di Lara Gut e Anna Veith, altrettanto affamate di gloria. Importante poi la nostra compagine azzurra attesa a Courchevel: la star rimane la veterana Manuela Moelgg a cui la vittoria però continua a sfuggire per poco. Ci attendiamo poi belle cose sia da Sofia Goggia (due podi in Val d’Isere pochi giorni fa) e Federica Brignone

